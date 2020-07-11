Казанское регби: нервная игра, крупная победа, довольные зрители

Регбисты «Стрелы» одержали вторую победу в чемпионате

Казанская «Стрела» вдоволь порезвилась под накрапывающим дождиком во вчерашнем матче чемпионата России. Со счетом 59:0 была повержена команда «Богатыри» из Краснодара. Корреспонденту «Реального времени» помогал писать этот репортаж нападающий (фланкер) «Стрелы» Гиорги Холуашвили.

Болельщики из хоккея с мячом, любопытствующие из мини-футбола

На победу футбольного «Рубина» над «Краснодаром» пришел посмотреть главный тренер хоккейного «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. На куда более крупную победу «Стрелы» над другой краснодарской командой — «Богатыри» — пришли полюбоваться представители тренерского штаба «Динамо-Казань» Ильяс Хандаев и Андрей Макуненков, элита татарстанского мини-футбола, во главе с председателем федерации мини-футбола республики Сергеем Рожковым, ветераны и «инвалиды» регби (причем в буквальном смысле: один из зрителей приковылял на трибуны на костылях).

— Выиграем сегодня? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у ветерана казанского регби Евгения Гордиенко.

— А куда мы денемся? — ответил вопросом на вопрос аксакал «Стрелы».

А ее нападающий Гиорги Холуашвили укрепил эту уверенность, заметив, что «мы сильнее, а Краснодар относится к числу аутсайдеров нынешнего чемпионата». По итогу счет оказался совершенно неприличным: 59:0 в нашу пользу. А если прибавить к нему футбольную победу «Рубина» 1:0, то получится, что Казань оказалась на голову сильнее южан, выиграв с круглым счетом.

Гиорги Холуашвили отметил, что «мы сильнее, а Краснодар относится к числу аутсайдеров нынешнего чемпионата». Фото rugger.info

Возможно, сыграла свою роль и смена погоды: удушающая жара сменилась в этот день на накрапывающий дождик, не напугавший зрителей и не испортивший игру и впечатление от нее.

— Хотя дождь нельзя назвать хорошей погодой для регби, когда и мяч скользит, и поле может испортиться. — размышлял Холуашвили. — Правда, поля сейчас в России, в большинстве своем, искусственные и выдерживают нагрузку.

Стоит отметить, что Холуашвили не принимал участия в игре не из-за травмы, повреждения или какого-то другого форс-мажора, а по причине вариативности состава тренерским штабом. Гиорги играл предыдущий матч с Красноярском, а сейчас ему дали передохнуть, впервые в сезоне заявив воспитанника казанского регби Дамира Байбурина. Забегая вперед, скажем, что тот «на радостях» дважды заносил «дыню» в зачетное поле гостей. Кстати, в регби практически нет премиальных — в основном, оклад, а потому попадание или непопадание в состав не вызывает лишних кривотолков. Все понимают, что в команде 35 игроков, из которых 23 могут быть заявлены на матч, и только 15 выходят на поле одновременно.

С места в карьер

Уже на второй минуте хозяева заработали первые очки, кода Айдар Гафаров занес мяч в поле, заработав пять очков, а бомбардир Якобус Мараис добавил два очка с реализации попытки. Вскоре, уже привычно для опытных болельщиков, намибиец Йоханнес Тромп оторвался, занеся мяч в зону краснодарцев и увеличив счет до 12:0. У гостей были две попытки размочить счет, пробивая мяч со штрафного, но оба раза мяч проходил мимо ворот.

Преимущество казанской команды ощущалось буквально во всем. Что в схватках, когда игроки команд борются за мяч практически в партере, что в «моле» — когда идет такая же борьба по принципу тяни-толкай, но стоя на ногах — «стреловцы» чаще забирали мяч или отвоевывали территорию. А это — важнейший фактор преимущества в регби.

При этом нельзя сказать, что «богатыри» сдались на милость будущего победителя. То и дело возникали стычки и ситуации близкие к тому, чтобы борьба на поле переросла в групповую драку. Краснодар огрызался, а однажды даже по-настоящему сгрубил, когда их игрок Владимир Гераськин воткнулся в казанца в момент, когда тот сосредоточил все внимание на летящем мяче и оторвался от земли, чтобы поймать его. «Богатырь» сшиб игрока хозяев — и тут же отправился отдыхать от трудов неправедных. К счастью, это была единственная красная карточка в матче, хотя желтых, после которых удалялись игроки обеих команд, хватало. К примеру, в конце первого тайма команды готовы были сойтись в рукопашной, как мы привыкли видеть в футболе, но, видимо, решили не усугублять матч еще и «стенкой на стенку». Тем более, что счет к тому моменту уже был 26:0 в пользу «Стрелы».

Разминка «Стрелы». Фото vk.com/strelarugby

— Это не особенность нашего конкретного матча— у нас в принципе стараются минимизировать подобные стычки, — пояснил Холуашвили. — Это и судьями строго карается, вы же видели, как сразу же последовало удаление. Плюс контактной борьбы ребятам хватает и в «схватках» и «моле». За мою практику профессионального регбиста я не могу вспомнить ни одной групповой драки, когда сходились команда на команду. Хотя в любительском регби такое происходило, а я же несколько лет выступал и в таком чемпионате...

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Наш собеседник рассказал о еще одной стороне жизни российского регби, в котором есть любительский чемпионат. Там выступают и бывшие регбисты, и воспитанники школ, не прошедшие в профессиональный спорт, и просто те, кто хочет попробовать себя в этом по-настоящему мужском виде спорта.

Именно это мужское начало, кстати, не позволяло гостям сдаться на милость победителям — и в момент, когда они уже безнадежно уступали, и даже когда остались в меньшинстве. Был даже отрезок матча, когда игра полностью переместилась на половину поля «Стрелы», и краснодарцы были близки к тому, чтобы размочить счет. Но казанцы защищали свою очковую зону и ноль на табло с такой яростью, что сторонний наблюдатель мог бы решить, что игра происходит при ничейном счете.

После итоговой победы 59:0, казанцы получили время на отдых от игр в чемпионате, зато теперь им предстоит домашняя игра на Кубок России с пензенским «Локомотивом» 16 июля, причем это будет противостояние сразу в двух сериях, поскольку уже 24 июля командам предстоит игра уже в рамках чемпионата в Пензе.

Разминка «Стрелы». Фото vk.com/strelarugby

А у нас есть возможность поподробнее представить собеседника Гиорги Холуашвили, поскольку его жизнь и игровая карьера выглядят очень любопытно. Он родился 30 декабря 1991 года — через пять дней после развала СССР — в одном из самых здоровых уголков уже суверенной Грузии — Боржоми. Но жизнь распорядилась так, что новичок «Стрелы» уехал учиться в Москву, а потому не имеет никаких проблем с русским языком. А в родной Грузии он тренировался и играл в регби, а потому не имеет никаких проблем с этим видом спорта. Грузия на момент развала СССР уже была лидером национального регби, благодаря командам из Кутаиси и Тбилиси (именно в этом порядке), а уж с обретением независимости стала лидером на постоветском пространстве. Сейчас регби в этой стране даже опережает сильно регрессировавший футбол.

— Сейчас в чемпионате Грузии играют десять команд — в основном, в Тбилиси, а также Кутаиси, Батуми, Болниси, Гори, плюс большое количество сборников выступает в российских клубах, — рассказал Холуашвили. — Я сам там играл, а кроме этого, выступал в Москве за «Фили», где была знаменитая команда, которой сейчас уже нет. Играл в Питере в любительском чемпионате, на тот момент зарабатывая на жизнь в другой сфере, а в Казань приехал из Красноярска, где в прошлом году выступал за «Красный Яр». Эта команда, как и их соседи «Енисей-СТМ» были и остаются лидерами российского регби, участниками самого главного дерби в нашем виде спорта. Дерби это связано и с тем, что команды располагаются по два разных берега Енисея.

В начале нынешнего сезона Холуашвили с семьей покинул берега Енисея, чтобы переселиться к берегам Казанки — и первым делом столкнулся не с противником на поле, а с коронавирусом.

— Надо заметить, что клубный менеджмент, врачебный штаб, все это в Казани поставлено на самый высокий уровень, — отметил Гиорги. — Если и было тяжело, то поначалу мы только привыкали. Подготовка к сезону происходила в домашних условиях, когда тренерский штаб присылал нам необходимые задания, и мы выполняли необходимый тренировочный объем в зависимости от амплуа каждого игрока. Помимо этого, мы были на постоянном контроле наших медиков, расписавших комплекс необходимых мер, которых необходимо придерживаться, чтобы обезопасить себя от заражения.

Разминка «Стрелы». Фото vk.com/strelarugby

Судя по тому, что в российском регби до сих пор не ни одного заболевшего, в этом виде спорта удалось избежать проблем вообще.