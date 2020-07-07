«Сабантуй — это понятный всем поколениям татарский рейв»

О чем предупреждают онлайн-сабантуи

Фото: Илья Репин

Впервые в истории в этом году Сабантуй в Татарстане прошел в онлайне — виной всему, разумеется, пандемия COVID-19. При этом Сабантуй и без «удаленного формата» уже изменился до неузнаваемости — как отмечает один из организаторов «праздника плуга» в этом году Радиф Кашапов в своей колонке для «Реального времени», в целом его коммуникативная функция ушла в прошлое. Сабантуй стал праздничным концертом, или иначе, «понятным всем поколениям татарским рейвом».

Пандемия в Татарстане добралась до самого святого — до национального праздника в честь окончания посевных работ. Да, давно уже его повод — лишь дань традиции, о чем свидетельствует тот факт, что крупные сабантуи проходят в городах, где никто ничего не сеет и не жнет.

При этом сохранилась, особенно в диаспорах и в селах, его коммуникативная функция. До сих пор на мероприятие с корэшем, бегом в мешках (и параллельно, прямо на их фоне, поющих звезд эстрады) едут, зачастую, не сколько за зрелищем, сколько за тем, чтобы провести этот день с друзьями и родственниками. Сабантуй — это день семьи, родных, односельчан, представителей одного народа.

Потому когда особо продвинутые деятели, вроде меня, говорят, что не видят смысла в массовом шоу на поле, в первую очередь в штыки эту мысль принимают, к примеру, татары из США. Они говорят, окэй, френд, а где парням знакомиться с девушками? Как создавать семьи в дискретном обществе? Сабантуй — это понятный всем поколениям татарский рейв. Недаром теперь самые «правильные» с точки зрения традиций празднества проходят при поддержке духовенства. Никакого алкоголя и сомнительных конкурсов, только радость и спорт.

До сих пор на мероприятие с корэшем, бегом в мешках едут, зачастую, не сколько за зрелищем, сколько за тем, чтобы провести этот день с друзьями и родственниками. Фото Рината Назметдинова

С другой стороны, есть московский сабантуй, есть торжество идей в Мингере, где под национальный бренд подгоняется все — от гонок на багги до царя горы в воде.

Таким образом, сабантуй уходит максимально далеко от изначального праздника. Казалось бы, не беда, такое происходит с множеством событий по всему миру. Кто знает, о чем День святого Патрика? Но помогает ли как-то это знание барам делать за 24 часа месячную выручку?

В течение месяцев, в которые татарстанцам запрещалось проводить массовые мероприятия, мы навострились делать многое в онлайн. Петь песни, вести дискуссии, показывать спектакли, при этом постоянно напоминая, что ничто, конечно, не заменит живого общения.

Соучастие, как мне кажется, всегда был ключевой функцией сабантуя. Местный диснейленд, где ты можешь проявить себя в одновременно забавных и сложных конкурсах (много ли геройства в том, чтобы сшибить противника с бревна с помощью мешка?). При этом с годами и эта фишка стала превращаться в необязательный элемент. В корэше побеждают спортсмены, проводящие ежедневные тренировки. Очереди на обычные конкурсы такие, что пройдет немало времени, прежде чем дойдет дело до тебя. Основной едой сабантуй стал шашлык. Основной музыкой — громкая, оглушительная эстрада.

В чем ценность онлайна? Он показывает суть. Если у тебя плохие песни — то эмоциями на сцене ты их не заменишь. Никто не прыгает возле сцены и не подпевает, все исполнение — как на ладони. Зритель не уходит с выступления, он просто закрывает вкладку.

Многочасовые эфиры показывают, чем сабантуй является сейчас. Фото Ильи Репина

В этом году сабантуй проходил на радио, на телевидении, а московский вариант показывался аж на шести экранах. Хочешь кулинарию — покажут мастер-классы. Ждешь новенького от молодежи — салют, молодежь. Корэш посмотреть не удастся — его заблокировали за какое-то нарушение копирайта.

Многочасовые эфиры показывают, чем сабантуй является сейчас. А является он праздничным концертом, где участники — это певцы, борцы, бесчисленные администраторы. Это их праздник со слезами на глазах. Простой зритель раньше мог оторваться в танце, вероятно, успеть урвать пару образцов китайского ширпотреба в каком-нибудь конкурсе, и, конечно, прожевать пару шампуров под кружку пенистого. И благодаря этому совершенно справедливо заявить, что день прошел на ура.

Но вот сидит этот зритель перед экраном. Пускай даже на даче, гриль жарит, бутылки стынут, возможно, сосед даже тянет меха тальянки. Однако его в экране нет. На экране лишь достижения эстрадного и разговорного хозяйства, на которые он никак повлиять не может.

И с девушкой на таком празднике точно не познакомишься.

Какие могут быть выходы? После снятия пандемии — провести детокс-сабантуй. Только оригинальные конкурсы. Никакой аппаратуры. Никакого электричества вообще. Чисто общение.

А в качестве эксперимента — сетевая игра, где каждый может стать батыром и завоевать барана. Хоть и виртуального.