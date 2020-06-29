«Предлагаю обсудить идею запуска молодежной сборной в КХЛ»

Олимпийский чемпион Виталий Давыдов — о проекте изменений в Закон о спорте РФ

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал Russia-Hockey.ru о том, как решить проблему неподготовленных отъездов молодых хоккеистов в Северную Америку.

Пока инициатива выглядит сырой



— Многие эксперты довольны проектом изменений в Закон о спорте РФ, согласно которому спортсмен, не достигший возраста 23 лет, обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсацию расходов. А вы довольны?

— Ранние и неподготовленные отъезды молодых игроков в Северную Америку — одна из главных проблем нашего хоккея. Хорошо, что мы пытаемся с ней бороться. Но, честно говоря, не уверен, что предлагаемая норма сработает.

— Почему?

— Не совсем понятно, как ее реализовать. Например, кто будет платить эту компенсацию — родители игрока, сам игрок, сторона, его приглашающая? Другой вопрос — как будет определяться денежная сумма, с какими накрутками?

На мой взгляд, пока вся эта инициатива выглядит сырой. Ее будет очень трудно реализовать. Опасаюсь, что опять пойдут скандалы, побеги, судебные иски и так далее.

Фото hclokomotiv.ru

С другими юниорами, менее раскрученными, ситуация еще хуже

Даже Денисенко и Романов не получали регулярное время

— А что для сохранения в страны молодых талантов предложите вы?

— На мой взгляд, лучше не штрафовать нашу молодежь, а поощрять — зажигать перед ней зеленый свет, давать максимальные шансы играть в КХЛ и реализовывать свой талант именно дома. Это самое главное.

Когда молодые будут наглядно видеть, что в КХЛ все двери им открыты, то бурный поток отъездов превратится в ручеек. И молодежь полетит в Северную Америку только в тех случаях, когда место в основном составе клуба НХЛ гарантировано. То есть в идеальном стиле Тарасенко, Кузнецова или Панарина, которые многое дали для КХЛ, не потерялись в НХЛ и сегодня являются лидерами национальной сборной.

— Сегодня у молодых в КХЛ проблемы?

— Да, хоккеисты очень тяжело преодолевают рубеж между МХЛ и КХЛ. Ярких молодых хоккеистов в КХЛ в последние годы можно пересчитать по пальцам двух рук. О чем тут говорить, если даже такие большие таланты, как защитник Романов или форвард Денисенко, не получали в своих клубах регулярное игровое время. С другими юниорами, менее раскрученными, ситуация еще хуже.

Фотоfhr.ru

Молодежка в КХЛ — эксперимент очень интересный, который точно сработал бы и на главную сборную

Наша молодежь не готова к вызовам на Евротур

— Как зажечь перед молодыми зеленый свет?

— Уже предлагал обсудить идею с запуском в КХЛ молодежной сборной России. Две последние молодежки у нас были очень талантливые, уверен, их выступления в КХЛ вызвали бы большой интерес у болельщиков всех городов страны. А постоянная игровая практика на таком уровне дала бы Денисенко и Ко огромный импульс для роста.

— Зато в прошедшем сезоне молодых постоянно вызывали в сборную страны — на этапы Евротура.

— Так молодежь к этим вызовам была не готова — вспомните только результаты нашей сборной. А вот молодежка в КХЛ — эксперимент очень интересный, который точно сработал бы и на главную сборную. Понятно, что у него есть и плюсы, и минусы. Нужно обсуждать.