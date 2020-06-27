Куда податься отпускнику: туры на российские курорты оказались на треть дороже, чем в Турцию

Сколько стоит отдохнуть в своей стране «как в Кемере»

Сезон отпусков в самом разгаре, а ситуация с коронавирусом по-прежнему не позволяет россиянам выезжать за границу. Изменится ли это в ближайшее время — неясно. Поэтому, в помощь любителям морского воздуха и теплого солнца, мы узнали, сколько придется заплатить за поездку в Сочи, Анапу и Крым на условиях, сравнимых с «турецкими». Вывод получился не самым оптимистичным — за поездку по стране придется отдать примерно на треть больше.

«На юга» не «дикарем»

Проходит первый летний месяц, а выезд за пределы страны россиянам так и не открыли. В условиях пропадающих отпусков на теплых заграничных пляжах мы решили выяснить, насколько отличается ценник на отдых на российских курортах. Чтобы сравнение было корректным, мы решили в этот раз не делать сложный самостоятельный тур с отдельным поиском способа проезда, отеля и питания — а поискать готовые предложения.

В качестве базы для поиска мы взяли туры одного из крупнейших туроператоров, работающих на территории России, и сравнили цены на отдых с одинаковыми параметрами в Турции (их туроператоры продолжают предлагать, хоть и нет никакой уверенности, что они состоятся) и на трех «внутренних» курортах. Мы искали очень «стандартный», привычный по Турции недельный тур в отель уровня 4-5 звезд в первую неделю августа с обязательным параметром типа питания «полный пансион» или «все включено».

Отметим, что указанные здесь цены актуальны именно для одного туроператора — в агрегаторах поиска можно найти и более низкие цены, но зачастую в стоимость тура не входит перелет, или на практике поисковая система не будет выдавать нужного варианта.

Турция: от 56 тысяч рублей в любимом Кемере

Стоимость подобного тура в Турцию составляет от 56 тысяч на двоих. Речь, например, идет о четырехзвездочном отеле Adalin Resort в центре Кемера с вылетом 1 августа на семь ночей.

У отеля есть свой пляж на расстоянии одного километра с бесплатными шезлонгами и зонтиками. Ближе — в 250 метрах — расположен городской пляж, где шезлонги и зонтики будут платными. В отеле также есть открытый бассейн площадью 600 кв. м (эта особенность почти всех, даже двухзвездочных, отелей в Турции, к сожалению, в России встречается далеко не везде), хаммам и сауна, также можно поиграть в мини-футбол, настольный теннис и пляжный волейбол.

Следующий по цене вариант — Armir Palace, также уровня 4*. Стоимость тура сюда на те же семь ночей с вылетом 6 августа составляет 60,7 тысячи рублей на двоих.

Отель расположен в популярном у россиян Бельдиби, неподалеку от Кемера. Собственный песчано-галечный пляж находится на расстоянии 800 метров от отеля. В отличие от предыдущего варианта, all inclusive тут действует весь день, с 10 до 22 часов (у первого отеля — перерыв в предоставлении сервиса с 14:30 до 17:30). Открытый бассейн в этом отеле в два раза меньше — 300 кв. м, но зато также есть небольшой крытый бассейн площадью 24 кв. м и одна водная горка.

Пятизвездочный отель той же сети — Armir Resort — самый дешевый вариант среди отелей этой категории. Семь ночей с вылетом 8 августа обойдутся в сумму от 69 тысяч рублей на двоих.

Собственный песчано-галечный пляж расположен в 200 метрах от отеля, all inclusive здесь действует дольше — до 23 часов, а с 23:30 до полуночи возможен поздний ужин. В отеле есть открытый бассейн площадью 600 кв. м, крытый бассейн — 115 кв. м, а также две водные горки.

Фото v-pyt.ru

Таким образом, четыре звезды в «самый сезон» в Турции обойдутся (если границы России откроют) в сумму от 56 тысяч в случае с четырьмя звездами и от 69 тысяч, если звезд будет пять. Уровень сервиса и набор услуг тут стандартный, привычный для российского любителя пляжей и безлимитной еды — разве что стоит отметить, что в стоимость стандартно не входит топливный сбор (40 евро с человека), а в указанных гостиницах — платный Wi-Fi.

Сочи: пять звезд от 280 тысяч, а четыре звезды — от 86

Более-менее похожие варианты в Сочи стоят у того же туроператора значительно дороже — от 86 тысяч на двоих. За эти же деньги в том же пятизвездочном Armir Resort можно отдохнуть уже не семь, а 10 ночей.

В Сочи же предложат тур на семь ночей со 2 августа в четырехзвездочный гостиничный комплекс «Вилла Анна». Расположен он в центре Сочи, расстояние до пляжа (несобственного) — 500 метров. В гостинице есть два открытых бассейна, один из которых — с возможностью подогрева воды. Дополнительно в гостинице есть русская баня, возможность поиграть в бильярд, мини-футбол и настольный теннис. Отметим, что тип питания здесь — full board («полный пансион»), то есть завтрак, обед и ужин.

Самый дешевый вариант в Сочи с all inclusive стоит от 88 тысяч рублей на двоих. Это — тур на семь ночей с вылетом 5 августа в Marins Park Hotel Sochi, также четырехзвездочный.

Гостиница построена еще в 1966 году, но в 2009-м претерпела реновацию. Расположена гостиница в центре Сочи, в 50 метрах от моря — пляж, правда, муниципальный. Бассейн здесь только крытый, «в формате купели с прохладной водой» в Wellness-центре. Кстати, в отличие от турецких отелей, в сочинских — бесплатный Wi-Fi.

При выборе гостиниц уровнем не ниже 5* ценник вообще подскакивает до небес. Туроператор, правда, предлагает всего один вариант — Swissotel Resort Сочи Камелия. Тур на семь ночей со 2 августа будет стоить здесь 286 тысяч рублей при типе питания «полный пансион».

Отель расположен около песчаного пляжа на семи гектарах зеленого парка. Тут есть подогреваемый круглый год бассейн с видом на море, два детских бассейна, в том числе один — на пляже отеля. В стоимость отдыха входят посещение спа-центра, теннисный корт, бесплатная аренда автомобиля Audi на сутки.

Фото sochi.com

Подводя итог относительно Сочи: ценник тут — на треть выше, чем в «стандартной» Турции. Правда, разница немного нивелируется отсутствующим топливным сбором, бесплатным Wi-Fi (да и вообще, в Сочи в нем особой нужды нет, так как интернет на телефоне зачастую работает в Краснодарском крае на тех же условиях, что в «домашнем» регионе). Отели с бесплатным Wi-Fi в Турции, правда, тоже есть. В Сочи явно сложнее, чем в Турции, в плане пляжей — они или дальше, или муниципальные.

Анапа: пяти звезд нет, цены как в Сочи

Казалось бы, Сочи сам по себе довольно «раскрученный» город, поэтому такие цены неудивительны. Но дело, судя по всему, вовсе не в городе. Проживание в сравнимых по звездности и набору услуг гостиницах стоит примерно тех же денег и в других городах.

К примеру, в Анапе семь ночей с вылетом 1 августа в четырехзвездочном отеле «Санмаринн» будет стоить от 85 тысяч рублей.

Гостиница расположена в 650 метрах от моря (есть бесплатный трансфер) и в 600 метрах от центра города. В стоимость входит трехразовое питание формата «шведский стол» в ресторане и нескольких кафе и барах на территории отеля. Что касается питания, то в том числе заявляются в качестве десертов — блинчики с наполнителями, в качестве закусок — пицца и осетинские пироги, отдельно есть вегетарианские блюда. Вообще, перечень блюд в описании гостиниц очень обширный. В гостинице — два бассейна, один из которых с подогревом (25 на 9 метров и 12-метровая чаша).

Примерно в такую же цену обойдется аналогичный тур в гостиницу MoreLeto Ultra All Inclusive.

Несмотря на многообещающее название, кстати, тип питания заявляется как all inclusive, без столь желанной для туристов в Турции приставки «ultra». Гостиница расположена в 500 метрах от моря, пляж — собственный песчаный. Питание — трехразовое, вина подаются в обед и на ужин, слабоалкогольные и безалкогольные напитки доступны в баре у открытого бассейна.

Фото anapacity.com

При этом пятизвездочных гостиниц в Анапе туроператор не предлагает. Отметим также, что перелет в Анапу будет осуществляться не чартерным рейсом, а регулярным — авиакомпании «Победа» — но багаж в стоимость тура входит. Нужно обратить внимание, что при бронировании тура в Анапу в стоимость не будет входить трансфер — как добраться до конкретного места, туристу придется решать самостоятельно.

Крым: закрытые бассейны и возможное лечение

Немного дешевле можно отдохнуть в Крыму — цены на недельный тур при питании типа «полный пансион» тут стартуют с 75 тысяч рублей.

Правда, all inclusive уже обойдется в те же «стандартные» для российских курортов 87 тысяч рублей. За эти деньги предложат семь ночей в санаторно-оздоровительном комплексе «Империя», расположенном на берегу моря в центре Евпатории. Как указывается в описании СОК, в стоимость включено трехразовое питание «шведский стол», фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, посещение пляжа, бассейна и бильярда. В санатории есть также лечение, но оно, судя по всему, оплачивается отдельно.

А за 75 тысяч рублей можно купить путевку на семь ночей в санаторий «Юрмино». Полный пансион с посещением спа обойдется в 80 тысяч, с лечением — в 87 тысяч.

Санаторий тоже расположен в Евпатории на берегу моря. При этом в описании указывается, что бассейн в летнее время закрыт на техобслуживание. Специализация «Юрмино» — лечение грязью из Сакского озера.

За 77 тысяч рублей и с трехразовым питанием доступен также санаторий «Морской прибой» в поселке Кореиз в 17 километрах от Ялты на первой береговой линии. Как и в случае с «Юрмино», бассейн летом не работает. В «Морском прибое» также есть лечение, с ним неделя обойдется в 80 тысяч рублей.

Фото atorus.ru

Что примечательно, как и в случае с Анапой, в стоимость путевки в Крым входят только перелет, проживание и страховка. Трансфер, соответственно, не предоставляется. Так что полноценной альтернативой Турции это назвать нельзя — думать, как добраться до своего санатория, все же придется самому. Отдельная особенность — представленность гостиничного сектора «высокого» класса в основном санаториями. Ну и нельзя не отметить странную особенность с закрытием бассейнов на летнее время, когда в Крым приезжает основная масса отпускников.

