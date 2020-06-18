Ждем в гости ЦСКА, чтобы… закидать их «дынями»

Регбисты первыми в России начнут летний игровой сезон

19 июня на казанском стадионе «Тулпар» состоится первая игра летнего сезона в Татарстане. Регбийная команда «Стрела» в рамках чемпионата Премьер-лиги примет другого дебютанта этого турнира — столичный ЦСКА. Перед матчем эксклюзивное интервью «Реальному времени» дал директор РК «Стрела» Альфред Хисамов.

«Во время самоизоляции ребята реально пахали»



— Как команда готовилась к сезону в новых условиях?

— На самом деле ситуация выглядела непривычно, и нам приходилось адаптироваться. Рабочий день у нас начинался с того, что ребята приходили на тренировку, доктора измеряли им температуру, а регбисты заполняли опросник, если вдруг какое недомогание. В этом случае человек отстранялся от работы. Затем начинались тренировки по группкам, где игроки старались соблюдать дистанцию между собой. Это, конечно, не полноценные тренировки, к которым мы привыкли, но таковы условия.

Общаясь с коллегами по команде, приходили к общему мнению, что это непривычно, неудобно, но, скорее всего, таковы новые реалии, к которым придется привыкать, и чем раньше, тем лучше. В принципе, у нас был практически такой же регламент для тренировок, которого придерживались и в российском футболе, со схожими требованиями.

— В сложившейся ситуации можно найти только один плюс. Как известно, особенно по советским временам, спортсмены могли нарушать режим в свободное время, а потом пытались скрыть это, в частности, свое повышенное давление на следующее утро. Сейчас не скроешь.

— В нашем виде спорта далеко не пай-мальчики, но, вы правы, сейчас ничего не скроешь. Что касается физического состояния игроков, то оно было удовлетворительным. Те, кому надо было «подсушиться», скинули лишние килограммы, кто должен был поднабрать, те прибавили. В общении с главным тренером команды Джей Пи Нилом мы пришли к общему заключению, что это приятное откровение, поскольку думали, что состояние ребят может быть и похуже. Получается, что во время самоизоляции парни реально пахали, и не только во время тренировок, которые мы проводили в онлайн-режиме.

Благодаря этому, в том числе, а также деятельности нашей пресс-службы, «Стрела» оказалась в центре внимания телевизионщиков с «России 1», которые демонстрировали наши видеотренировки в ходе своих программ. На какое-то время мы даже были главными ньюсмейкерами в республике, поскольку представители СМИ обратили внимание на наш вид спорта — и по той причине, о которой я уже сказал, и в связи с тем, что мы стал первыми, кто начал тренировочный процесс. И станем первыми, кто сыграет официальный матч летнего сезона в Казани.

— Как повлиял предстоящий дебют в Премьер-лиге на состав команды?

— Мы обновились, наверное, процентов на 70. Чтобы подробнее рассказать о новичках, необходим отдельный материал. Пока же скажу, что нам удалось пригласить игроков из состава сборной России, я имею в вид Романа Ходина, выступавшего на Кубке мира, Магомеда Даудова, ставшего капитаном команды. Привлекли хорошую молодежь, средний возраст которой 25-27 лет, для регби это самый расцвет. Из легионеров можно отметить намибийца Йохана Тромпа, который в своей сборной выступал на двух Кубках мира. Еще несколько африканских регбистов пришли к нам, адаптировавшись в европейских чемпионатах.

«Во время карантина решили никого по домам не распускать»

— Как легионеры восприняли Казань?

— Может, я несколько предвзят, но у меня сложилось мнение, что регбисты не такие избалованные, как коллеги из других игровых видов спорта, даже более культурные. Касаясь конкретно наших, то все были довольны условиями в клубе, профессиональной постановкой вопросов, несмотря на молодость клуба. Мы провели переговоры с некоторыми легионерами по поводу натурализации, что входит в сферу интересов сборной страны, которой нужны перспективные игроки. В целом, ребята согласны, настолько, что готовы перевозить сюда семьи, поскольку от нашей Казани они в некотором культурном шоке в хорошем смысле. Осталось только подтянуть язык, хотя у нас много англоговорящих регбистов, в тренерском штабе собрались понимающие.

— Возвращаясь к проблемам с коронавирусом. Как получилось привезти в Казань новичков, когда были проблемы с переездами?

— Тут, можно сказать, нам повезло. Когда объявляли карантин, мы проводили сборы в Казани, и мы попросту решили никого не распускать по родным домам. В итоге на самоизоляции все были в Казани, включая легионеров, иногородних, которым мы сняли жилье. И уже в домашних условиях проводили онлайн-тренировки, о которых мы говорили.

— Раз уж в каждом вопросе мы затрагиваем тему коронавируса, то что говорят африканцы об этой болезни? Известно, как она распространилась в Азии, Америке и Европе. А «черный континент» пострадал?

— По словам Джей Пи, карантин в его родной ЮАР объявили практически одновременно с Россией, но пока еще не сняли. Причем, по своим условиям их карантин можно назвать даже более жестким, чем у нас, поскольку была запрещена торговля табачной и алкогольной продукцией. Видимо, чтобы не спивались в изоляции. Поэтому: кто не успел, тот… протрезвел. Насчет общей ситуации с эпидемией сказать трудно, поскольку никто не знает точно, что творится в черных кварталах.

— А вы успели обратить внимание на то, как пережили межсезонье ваши потенциальные противники? Кто усилился, кто ослабил позиции?

— По сути, перед самоизоляцией мы находились уже на стадии старта сезона, поэтому все команды успели завершить комплектование. Лидеры останутся на прежнем уровне, чемпион «Енисей», его соседи из «Красного Яра», где очень хорошая школа. Хорошо усилилась одна из самых титулованных команд советского времени ВВА из подмосковного Монино.

«Слава» заменила грузин на африканцев

— Если проводить параллели со «сводным братом» из футбола, то в подмосковных «Химках» сложилась не очень хорошая финансовая ситуация, как и во всей Мособласти, которую также представляет Монино.

— Ну детально про их финансовую ситуацию я сказать не смогу, но, судя по приобретениям, состав команды подобрался очень крепкий. Тем более что по нескольким новичкам был интерес и у нас, но в ВВА перебили наши предложения. Другой титулованный клуб из советского прошлого, столичная «Слава», потеряла легионеров из Грузии, которых заменила иностранцами из стран Африки. Неплохо усилились наши ближайшие соседи из Пензы.

Поэтому дебютный сезон не ожидается легким. В каждом матче необходимо будет демонстрировать наличие зубов. Но, в свою очередь, могу пообещать, что никому не будет легко против нас. Официально задач на сезон перед нами пока не ставили, но мы будем стараться в каждой игре проявить себя по максимуму. Состав собрали достаточно хороший. Будем пытаться попасть в число великих клубов Казани и Татарстана — у нас же кругом все чемпионы, мы тоже не хотим в грязь лицом ударить. Понимаем, что будет сложно, но, как сказал наш тренер, ждите от нас красивой борьбы, сдаваться мы никогда не будем.

— Опять же вопрос, связанный новыми реалиями, как в футболе, хоккее, где повсеместно идет сокращение зарплат.

— Отвечу так, что, к несчастью, у нас не такие зарплаты, как у футболистов, но, к счастью, их не коснулось сокращение. Президент федерации регби России Игорь Артемьев озвучивал, что в среднем это порядка 140 тысяч рулей в месяц у ведущих игроков. Так оно и есть. Надо учитывать, что игровой штаб у нас побольше, чем в других видах спорта — 35 человек, из которых 23 можно вносить в заявку на игру. Наши спонсоры, отвечающие за наполняемость бюджета, сохранили зарплаты игрокам, хотя есть информация, что у конкурентов случались и сокращения.

— Перед началом сезона было опубликовано интервью Артемьева…

— Я скажу по-простому: он красавчик. Здорово, что у нашего вида спорта есть такой руководитель. Это была его идея начать чемпионат раньше, чем футбол вернется на стадионы, чтобы регби на какое-то время заполонило эфир, и телезрители побольше узнали о регби. Глядишь, люди увидят по телевизору и потом подтянутся на стадион, когда на это будет получено разрешение.

