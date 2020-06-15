«А печать сжег»: в Казани адвоката поймали на подделке судейских подписей

За что глава Минюста Татарстана получил частное постановление Следкома

В истории адвоката-«трудоголика» начал разбираться Ново-Савиновский райсуд Казани. По версии обвинения, 35-летний Павел Боровков неоднократно фальсифицировал свое участие в судебных процессах и представлял документы на оплату этой «бесплатной юридической помощи» в Министерство юстиции Татарстана. В деле фигурируют поддельная печать райсуда и признание адвоката в подделке подписей судей. Как выяснило «Реальное время», сам признавшийся на старте процесса отказался от особого порядка.

Адвоката отдали под суд, министр получил частник



Павел Боровков защищал обвиняемого в терроризме по делу запрещенной в России международной организации, до этого в качестве адвоката по назначению засветился в процессе над бывшим замначальника ОП «Авиастроительный» Казани, который признался в афере с полицейскими премиями за работу на чемпионате мира по футболу — 2018. Правда, широкую известность в адвокатских кругах Татарстана Боровков получил уже сам оказавшись под следствием.

В январе 2020 года адвокат угодил под домашний арест, в июне предстал перед судом в качестве обвиняемого в подделке официального документа и в мошенничестве с использованием служебного положения, в крупном размере. В ходе предварительного следствия Боровков полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке. Но на первом же заседании суда заявил, что теперь не согласен с суммой ущерба, считает, что она менее значительна, и просит рассмотреть его дело по существу.

Старт процесса намечен на 25 июня. На скамью подсудимых адвоката привело, как полагают силовики, желание заработать на татарстанской программе бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан, в первую очередь инвалидам. А еще — слабый контроль за документами со стороны чиновников, которые давали добро на выплату адвокатам компенсаций за оказание той самой бесплатной юрпомощи.

По результатам расследования в адрес главы Министерства юстиции Татарстана ушло частное постановление Следкома по РТ с требованием устранить причины, способствовавшие хищению бюджетных средств.

По результатам расследования в адрес главы Министерства юстиции Татарстана ушло частное постановление Следкома по РТ с требованием устранить причины, способствовавшие хищению бюджетных средств. Фото minjust.tatarstan.ru

Что рассказали инвалиды о бесплатной помощи Боровкова



Как взыскать ущерб за наводнение в квартире или сгоревший дом, подтвердить властям статус «оставшегося без попечения родителей» или, напротив, восстановить родительские права? С этими вопросами в коллегию адвокатов Авиастроительного района приходили и порой попадали на прием именно к адвокату Боровкову люди, имевшие право на бесплатную помощь.

Согласно представляемым в Минюст документам, адвокат был просто трудоголиком — в интересах льготников забрасывал суды и следствие ходатайствами, писал жалобы, а по одному «бесплатному» делу участвовал аж в 20 судебных заседаниях в феврале — апреле 2019-го. Правда, проверяющие из ФСБ и экономической полиции, а затем и следователи установили — все два десятка заседаний по делу одной клиентки... были придуманы самим адвокатом. Женщина на допросе рассказала — Боровков лишь консультировал ее один раз по поводу проблем с кредитной историей, просил подписать несколько документов. Ни о каких исках в суд «истице» неизвестно!

Схожую историю рассказала еще одна дама-инвалид, получившая штраф за парковку своего авто под знаком, хотя таковая запрещена всем, кроме инвалидов. Со слов автомобилистки, адвокат Боровков помог ей лишь с жалобой в ГАИ, а судебного разбирательства просто не было.

Часть клиентов вспоминали — никакой реальной помощи от этого адвоката так и не дождались. Одна рассказывала: пришлось судиться из-за ошибки паспортистов, что внесли букву «о» в ее отчестве вместо «а» в свидетельство о заключении брака. Так иск от «бесплатного юриста» был составлен с такими ошибками, что суд его принял лишь с третьего раза. Еще один клиент подтверждал: Боровков защищал его интересы, но только в Вахитовском райсуде Казани, а в Авиастроительном он судиться и не думал...

Один клиент подтверждал: Боровков защищал его интересы, но только в Вахитовском райсуде Казани, а в Авиастроительном он судиться и не думал... Фото vahitovsky.tat.sudrf.ru

Печать суда заказал по интернету

Следствию пришлось разбираться, какую часть бесплатной помощи Боровков действительно оказал, а какую просто приписал. В итоге в предъявленном обвинении оказались суммы ежемесячных компенсаций из бюджета РТ от 4 до 77 тысяч рублей, выплаченных по фальсифицированным документам. В их числе были акты якобы оказанной бесплатной помощи — устных и письменных консультаций, составленных исков и жалоб, а также справки об участии в судебных заседаниях на гербовой бумаге. Последние были заверены штампом Авиастроительного райсуда и подписями конкретных служителей Фемиды.

Подделку этих автографов эксперты установили довольно быстро, а вот с печатью пришлось повозиться — сравнивали оттиски используемых в суде штампов и даже старых, списанных и уничтоженных. «Адвокатский» штамп оказался подделкой под оригинал. К слову, лишь после ознакомления с данными этой экспертизы адвокат начал признавать вину, до этого твердил, что его подставили, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

В ходе предварительного следствия ныне обвиняемый признался — заказал печать «для личного пользования» по объявлению в Сети, при встрече передал исполнителю копию приговора Авиастроительного райсуда Казани и 3 тысячи рублей, а на следующий день получил от него же печать. Гербовую бумагу также прикупил в интернете, а нужные справки печатал на двух домашних принтерах. После первого же звонка от следователя печать сжег, уверял Боровков.

Потерпевший Минюст РТ предъявил адвокату гражданский иск на 532 тысячи рублей. Оплачивать его адвокат не спешит, полагая, что сумма завышена. Признает все факты подделки справок суда и получения средств за фиктивное участие в процессах, но не согласен с фальсификацией данных о количестве консультаций и жалоб.

Подделку решений Фемиды адвокату Боровкову не предъявляют

Обманутая Фемида

Подделку решений Фемиды адвокату Боровкову не предъявляют. А в Татарстане бывали и такие прецеденты.

В 2018-м в Казани осудили группу охотников за «гробовыми», что фальсифицировали судебные приказы ради взыскания мифических долгов со счетов покойных граждан.

В 2016-м году 3 года колонии общего режима получила экс-помощник председателя Зеленодольского горсуда. Она призналась в массовой подделке решений по гражданским делам о признании права собственности на гаражи, дачи и земли. Судом установлено — Салахова самолично выносила решение по представленным документам истцов и заверяла его поддельной подписью судьи и настоящей печатью суда.

В 2012 году за штамповку липовых судебных решений для легализации самовольных построек посадили двух помощников судей Приволжского райсуда Казани и риелтора.