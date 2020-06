Майка-алкоголичка, хлеб без спасибо и «не говори по-испански, говори по-человечески!»

Русские идиомы ушами иностранцев ко Дню русского языка

В Международный день русского языка (он же Пушкинский день России), учрежденный ООН ровно десять лет назад, небезынтересно узнать, каким «великий и могучий» видится и слышится иностранцам в самом творческом и характерном проявлении любого языка — идиоматических выражениях. «Реальное время» публикует текстовую версию разговора мексиканца Кике и канадца Джона, изучающих русский много лет, на ютьюб-канале Español con Kike, который сами они озаглавили так: «Взрыв мозга для иностранцев — смешные русские выражения».

Кике. Hola amigos! Я сегодня в гостях у Джона, у него есть свой канал JonandEva, они с Евой сделали кругосветку. Джон тоже учит русский язык, и мы сегодня говорим о фразах, которые я когда-то слышал на русском языке, и они кажутся мне очень смешными. Или иногда даже могут обидеть человека. У меня здесь маленький список фраз, и я уверен, что Джонни их тоже когда-то слышал, потому что он уже десять лет живет среди русского…



Джон. Да, десять лет, как начал учить русский.

Кике. Смотри, Джон, когда я приехал в Москву и не знал русский язык, я пытался сказать кассиру (по-моему, это было в метро), что я хочу что-то купить, и она мне сказала: «Говори по-человечески!». То есть, получается, что я говорю на нечеловеческом языке, испанский — не человеческий язык.

Джон. (смеется) Нелюдь!

Кике. Тебе так никогда не говорили?

Джон. Ты знаешь, я помню, один раз в Украине кто-то подходил ко мне на улице и спрашивал, кажется, какой-то адрес. Я пытался отвечать, и эта бабушка так посмотрела на меня и сказала: «А, вы не наши». Это «наши» я очень здесь замечаю. Когда смотрю спорт с русскими комментаторами, они все время говорят — «наши, наши, наши». Это непривычно для меня.

Кике. Когда я был в метро, там были такие русские бабушки, и они искали метро. Они спросили: «Не подскажете, где станция метро?». Я, типа: «Да, конечно, вы знаете, если идти все время прямо, прямо, будет Новокузнецкая». Старался сказать с хорошим произношением. И одна сказала: «Слышишь, даже иностранцы знают лучше, чем мы».

Джон. (смеется) Ну хотя бы не оскорбили! Вообще, это был комплимент, наверное.

Кике. Ты знаешь, бывают такие [люди], которые хотят сделать комплимент, но не всегда получается красиво. Когда я приехал в Россию, на второй месяц я учил устойчивые выражения. Типа «Спасибо на хлеб не намажешь».

Джон. Да-да-да.

Фото qna.center

Кике. Ты представляешь, человек, который совсем недавно в России, и первое погружение в язык — это сказать «Спасибо на хлеб не намажешь». По-испански, мне кажется, я не смогу это сказать. Я понимаю идею…

Джон. Да, я даже не уверен, знаю ли я эквивалентное выражение.

Кике. Мне кажется, у нас нет такого. «Зачем мне твое спасибо, лучше дай деньги»? Потом еще слышал — «Спасибо в карман не положишь». И таких выражений, кажется, много.

Джон. Может, можно найти по-английски, я не знаю… (набирает в поисковике на телефоне). «Thanks for the bread you will not spread» (смеются) — нет, это вообще непонятно.

Кике. На русском очень интересно — когда ты хочешь что-то увеличивать, здесь принято сказать какое-то плохое качество, например: «Ужасно красиво». Это комплимент. На испанском это очень странно звучит.

Джон. Такого вообще не бывает.

Кике. Horriblemente hermosa… Не знаю, мне кажется, «ужасно» сильнее, чем «красиво», поэтому уже все равно, что идет дальше [после «ужасно»].

Джон. Да, интересно. В английском языке был такой тренд, что много плохих слов стали хорошими. Типа, можно сказать: «You’re bad!». С правильной интонацией это может означать типа…

Кике. «Ты крутой»?

Джон. Да. Или «sick» — «больной». На сленге можно сказать… Скейтеры говорят, например, «Sick trick!» — больной, то есть крутой, трюк. Таких [примеров], по-моему, много в английском.

Кике. Да? В испанском нет. «Ужасно» — там это очень сильно и сразу испортит впечатление.

А еще мне очень смешно — названия одежды. Два очень странных примера. Допустим, ты знаешь, что такое «семейники»?

Фото livemaster.ru

Джон. Э-э-э… Это не штаны? То, что носишь по дому, что ли?

Кике. Да!

Джон. А, нет, это трусы такие!

Кике. Да, трусы, только большие. Большие «боксерс». Когда мне сказали «семейники», я думал, это что-то для семьи. Потому что я знаю, что когда был Советский Союз, обуви, допустим, была одна модель, которую носили и мальчики, и девочки. И когда мне сказали «семейники», у меня было такое понимание, что их может использовать любой член семьи. Просто стирает это [и носит].

И второе. Ты знаешь, что такое «алкоголичка»?

Джон. Наверное, женщина, которая много пьет?

Кике. Нет, это одежда.

Джон. А, то есть второе значение. Нет, не знаю.

Кике. Это такая как бы майка, ну без рукава…

Джон. Белая?

Кике. Да-да, белая. Вот, это «алкоголичка».

Джон. Знаешь, как ее по-английски называют?

Кике. Shirt drunk?

Джон. Нет, «Wife beater». Типа человек бьет свою жену. Серьезно. Многие так говорят, по крайней мере в американском английском. Так что смешно, что на самом деле «алкоголичка» и «бьет жену» похожи. Даже неудобно это говорить.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Кике. Да, это нехорошо [бить жену].

Джон. Я не знал это, спасибо. Мексиканец учит канадца русскому!

Кике. Одна фраза, которая… я вообще не понимаю, как изобрели эти слова: «Я собаку съел».

Джон. Собаку съел, собаку съел… (задумывается). В контексте, наверное, проще [понять], но, по-моему, это про то, что ты много чего сделал.

Кике. Нет, это значит «очень легко». Я думал — они что, как корейцы, или что?

Джон. Ну, видимо, легче [собаку], чем лошадь, съесть. Или чем слона. Если слона полностью съесть, я не знаю…

Кике. Я не понимаю, откуда происхождение [этого фразеологизма]. Если знаете, пожалуйста, пишите в комментариях. Если бы это было в Корее, я бы понял, наверное.

Еще одна фраза, которая мне очень нравится — «Вешать лапшу на уши».

Джон. Да-да. Я видел такие мемы, где человек сидит с лапшой на ушах. Русские сразу поймут, а иностранец скажет: «Что это русские делают вообще? И водят они очень плохо[, если судить] по [видео]регистраторам, и лапша еще у них на ушах».

Фото na-dostupnom.ru

Кике. «Тянуть кота за хвост». И я, кстати, знаю еще одну версию — за другое место тянуть. Пожалуй, не буду [ее] говорить.

«Заморить червячка».

Джон. Честно говоря, даже не знаю, что значит «заморить», но, по-моему, это выражение значит «утолить голод».

Кике. Что-нибудь перекусить, чтобы не была слюна голодная.

Джон. Да. Тоже непонятно. Вот столько контекста, на самом деле, что иногда сложно переводить с русского. Или когда ты смотришь какое-то видео на русском с англоговорящим человеком, нужно часто ставить на паузу, чтобы объяснить: вот, есть такое выражение, поэтому у него лапша на ушах.

Кике. Да. И еще одна очень интересная фраза: «Не сравнивай хрен с пальцами» (именно так, — прим. ред.).

Джон. Я не слышал. Типа настолько разные вещи, да?

Кике. Это… Не знаю, насколько это [можно здесь произносить], но я, если что, вырежу. Хрен знаешь? С палец?

Джон. Ну.

Кике. Вот, типа не путай его с пальцем. Когда делаешь какое-то сравнение, где очевидно, что одно гораздо лучше другого.

Фраза, которую все иностранцы путают и знают: «Да нет, наверное».

Джон. Да, русские любят это объяснять. «Джон, а Джон, как ты переведешь — «Да нет, наверное»?».

Кике. На самом деле это, по сути, «нет».

Джон. «Скорее всего, нет», или «скорее, нет».

Кике. Пишите в комментариях, какие фразы самые интересные для вас. Если знаете другие, тоже пишите. Может быть, будет интересно потом сделать вторую часть.