IT-неделя: данные автовладельцев в Сети, умный шнурок от Google и «Рокетбанк» не по карману

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Слитая база российских автовладельцев и тысяча в месяц за пользование «Рокетбанком»

На прошлой неделе в открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев — об этом со ссылкой на основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна сообщили «Ведомости». Подлинность сведений изданию подтвердил работник каршеринговой компании, данные о транспорте которой содержатся в реестре. В базе — 129 миллионов лидов, в открытой версии — обезличенные данные о транспорте, такие как место регистрации, марка и модель машины, дата первичной и последней регистрации. За отдельную плату в 0,3 биткоина (около 2800 долларов) можно приобрести данные о владельцах, включая фамилию, имя и отчество, адрес, дату рождения, номер паспорта, контактные данные и ИНН юридических лиц. За сумму в пять раз большую — 1,5 биткоина (около 14 тысяч долларов) — база предлагается в эксклюзивное пользование. Неделю назад, напомним, тот же Ашот Оганесян сообщал о «сливе» данных пользователей LiveJournal.

Некогда популярный «Рокетбанк» сообщил своим клиентам о росте стоимости обслуживания с начала июня до тысячи рублей в месяц. Об этом со ссылкой на пользователей Twitter сообщил на неделе vc. В том же сообщении говорится, что дальше тариф будет только ухудшаться. В самом банке изданию подтвердили информацию, добавив, что планируется переход абсолютного большинства клиентов «Рокетбанка» в другие банки к концу 2020 года. Связано это с объявленными в конце марта планами платежной системы Qiwi, владеющей «Рокетбанком», по закрытию финансового сервиса.

Неделю назад Ашот Оганесян сообщал о «сливе» данных пользователей LiveJournal. Фото if24.ru

Автокинотеатры от «Каро» и конец тестам на коронавирус от «Яндекса»

Сеть «Каро» на фоне запрета обычных кинотеатров планирует открыть в Москве, Санкт-Петербурге и Казани шесть площадок для автокинотеатров. Об этом 20 мая сообщил ТАСС со ссылкой на интервью президента «Каро» Ольги Зиняковой телеканалу «РБК». Проект, по ее словам, находится на стадии согласования. В репертуар войдут не новинки, а популярные картины прошлых лет, фильмы, которые недавно были в прокате, и спецпрограмма в рамках «Каро.Арт». Для запуска ждут только согласования городских властей. Планируется, что билеты можно будет купить онлайн, по ним — проехать на любое свободное парковочное место, а попкорн и напитки сотрудники подвезут к автомобилю за пять минут до начала показа.

Тем временем «Яндекс» закончил бесплатное проведение тестов на коронавирус в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Об этом на наделе сообщил vc со ссылкой на представителей компании. Сейчас, по словам представителя «Яндекса», тесты сдать гораздо проще, чем месяц назад, когда сервис запускался. Ресурсы «Помощь рядом» планирует направить на поездки врачей и соцработников, которые все еще находятся в режиме повышенной нагрузки. Кроме того, с 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

Ресурсы «Помощь рядом» планирует направить на поездки врачей и соцработников, которые все еще находятся в режиме повышенной нагрузки. Фото karpovka.com

iPhone для тех, кто в маске, умный шнурок от Google и новые офисные правила Facebook

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.5, которое должно упростить разблокировку телефона лицом, по Face ID, если его владелец носит медицинскую маску. Суть обновления в том, что теперь пользователь сразу сможет разблокировать iPhone с помощью пароля, если идентификация по лицу не удалась — раньше приходилось ждать несколько секунд. Помимо этого, как сообщает The Verge, новая iOS поддерживает API для совместной технологии Apple и Google, которая позволяет пользователям узнать о том, что они контактировали с кем-то, у кого диагностировали COVID-19. Технология эта, правда, неактивна, пока пользователь не установит приложение, использующее API. В дальнейшем технология будет работать и без установки специальных приложений.

А вот Google представил шнурок, с помощью которого пользователь сможет управлять воспроизведением музыки на своем телефоне. Изобретение, которое назвали I/O Braid, представляет собой «электронную ткань», которая реагирует на постукивания, нажатия, сжимания, скручивания и тому подобные движения. В шнурке используется специальная матрица, состоящая из двух типов текстильных нитей, выполняющих роли передающего и принимающего электрода. В ответ на действия пользователь получит аудио-, тактильный или визуальный «отклик» от шнурка — например, он может мерцать, а музыка, соответственно, переключаться или перематываться. Google предлагает использовать технологию не только непосредственно в наушниках, но и в одежде.

Обновление iOS 13.5 должно упростить разблокировку телефона лицом, по Face ID, если его владелец носит медицинскую маску. Фото iphones.ru

Facebook же на неделе рассказал сотрудникам о том, как планирует возвращать их в офисы. По данным vc, который ссылается на Bloomberg, заполняемость офисов составит 25%, сотрудники будут работать посменно, им будут проверять температуру. Рабочие столы раздвинут на расстояние в 6 футов (или 1,8 метра — рекомендуемая «социальная дистанция» в США), кафетерии и тренажерные залы в офисах будут закрыты. В переговорных сможет собираться ограниченное число людей, а посторонние люди не смогут заходить в офисы. Маски в офисе придется носить в случаях, когда дистанция в 6 футов соблюдаться не будет.