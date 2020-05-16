IT-неделя: закрытие проекта Дурова, отмена обновлений Windows и самый дешевый смартфон с гнущимся экраном

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Twitter позволит работать удаленно, Apple начал возвращать сотрудников в офисы, а Дуров закрыл блокчейн-проект TON

По данным Bloomberg, компания Apple собирается начать возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы уже в мае, а вот Facebook и Google разрешат удаленку до конца года. Apple сначала вернет в офисы сотрудников, которые не могут работать удаленно, на втором этапе (он запланирован на июль, но может сдвинуться в зависимости от действий властей в разных странах) в офисы вернется большее число работников. При этом, как сообщает издание, Facebook и Google позволят сотрудникам работать удаленно до конца 2020 года, Amazon — до начала октября, а Twitter вообще разрешит работникам осуществлять свою деятельность удаленно столько, сколько захотят.

Компания Apple собирается начать возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы уже в мае, а вот Facebook и Google разрешат удаленку до конца года. Фото Sam Hall/Bloomberg

Тем временем основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров на неделе объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на самого Дурова. Над проектом работали в течение двух с половиной лет, привлечение средств началось в 2018 году — за это время было вложено около 1,7 млрд долларов. Но американский суд остановил разработку — Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что продажа криптовалюты Gram (разрабатывалась совместно с TON) должна быть зарегистрирована как сделка с ценными бумагами. Причем по решению суда криптовалюту нельзя распространять не только в США, но и во всем мире. Дуров, кроме того, добавил, что сети, использующие наработки TON, могут появиться, но Telegram не имеет к ним отношения. Также он призвал пользователей не доверять деньги или данные проектам, которые используют название мессенджера или платформы.

Дуров предупредил, что сети, использующие наработки TON, могут появиться, но Telegram не имеет к ним отношения. Фото iguides.ru

Утечка данных пользователей ЖЖ, отмена обновлений Windows 10 и объединение вкладок в Chrome

DeviceLock нашло данные 33,7 млн пользователей LiveJournal в открытом доступе, об этом в понедельник сообщили «Ведомости». База, по данным основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль и пароль. Как сообщается, утечка произошла еще в 2014 году, но известно о ней стало только сейчас.

Пользователям Windows 10 станет проще работать на своих компьютерах. По данным, которые приводит ixbt, компания Microsoft приостанавливает все необязательные обновления для всех версий Windows 10. Решение было принято из-за желания обеспечить максимально стабильную работу компьютеров домашних пользователей в условиях карантина. Вместе с тем некоторые обновления все-таки сохранятся: в частности, речь идет о регулярных обновлениях по вторникам, связанных с безопасностью.

Microsoft приостанавливает все необязательные обновления для всех версий Windows 10. Решение было принято из-за желания обеспечить максимально стабильную работу компьютеров домашних пользователей в условиях карантина. Фото ixbt.com

Краше станет жизнь и пользователей браузера Google Chrome. В новой его версии появилась возможность группировать вкладки, давать названия соответствующим группам вкладок и помечать их разными цветами. Функцию тестировали в течение нескольких месяцев. Группы, как и обычные вкладки, будут сохраняться при открытии и закрытии браузера.

Самые дешевые смартфоны с 5G и гибким экраном

Представленный совсем недавно смартфон Redmi K30 5G Racing Edition удалось купить не всем желающим. Первая партия объемом 10 тысяч штук была распродана за первые 11 минут — продажи начались 14 мая. Ажиотаж связан с крайне невысокой ценой в 267 долларов за смартфон с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флэш-памяти. Однако главное его преимущество по сравнению со стандартной версией Redmi K30 5G — в более производительной платформе Snapdragon 768G. Помимо этого, телефон называют самым дешевым смартфоном с 5G. Пока он доступен только на китайском рынке.

Представленный совсем недавно смартфон Redmi K30 5G Racing Edition удалось купить не всем желающим. Фото youtube.com

А вот Samsung собирается начать продажи самого дешевого смартфона с гибким дисплеем. Речь идет о модели Galaxy Fold Special Edition (более ранние слухи называли его Fold Lite). По данным основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга, модель будет продаваться по цене 1099 долларов, внешний вид ее не будет отличаться от оригинального Galaxy Fold. Дешевизна (оригинальная модель стоила чуть меньше 2 тысяч долларов) связана, по данным эксперта, с желанием Samsung «избавиться от складских остатков» перед выходом преемника смартфона — Galaxy Fold 2. При этом в Special Edition не будет поддержки 5G. Модель должна появиться на рынке в июле, выйдет она ограниченным тиражом в 55 тысяч экземпляров.