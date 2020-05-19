Фотомарафон «100-летие ТАССР»: основатели группировки «Тяп-Ляп», 1970-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 275-я

«Казанский феномен» — явление, печально прославившее республику в 1980-е годы. Но корни его уходят в начало 1970-х, когда было организовано криминальное объединение «Тяп-Ляп», которое стало «дедушкой» казанских группировок двух следующих десятилетий.

Лидером и основателем банды был Сергей Антипов по кличке Антип (на фотографии — второй слева в нижнем ряду). Название «Тяп-Ляп» группировка получила от названия казанского завода «Теплоконтроль», который находился на территории, контролировавшейся бандой. Антипов обладал своеобразной криминальной харизмой, благодаря которой увлек за собой десятки молодых людей. Максим Беляев и Андрей Шептицкий подробно описали деятельность этой группы в книге «Бандитский Татарстан», отрывки из которой публиковались в «Реальном времени».

Антип не пил, не курил, был сильным и волевым, занимался боксом. В книге приводилась характеристика, которую давали ему знакомые: «Волевой, если поставил цель, обязательно добьется. Очень жадный до денег, готовый добывать их любым способом, вплоть до грабежа и убийства. Властолюбивый, любит командовать, нетерпим к чужому мнению. Характер жесткий, несправедливо относится даже к своим товарищам. Не может разговаривать с людьми на равных, быстро начинает злиться, может внезапным ударом сбить человека с ног».

В своем районе Антипов переоборудовал под спортзал подвал и лично тренировал в нем парней. Авторы книги сообщают, что к началу 70-х в его окружении было не менее трех-четырех десятков бойцов.

В списке лидеров группировки были также Михаил Зарахович (Захар), Сергей Скрябин (Скряба), Валерий Степин (Степа) и другие «старшие товарищи». Они были не только отлично физически подготовлены, но и прекрасно знали психологию подростков (например, у Захара была кандидатская степень в области педиатрии, а Скрябин много лет работал пионервожатым). Лидеры вели жесткую селекцию в свой «коллектив»: высматривали на соревнованиях по боксу самых перспективных подростков и приводили в банду.

Сергей Скрябин, один из лидеров «Тяп-Ляп»

Впоследствии банда образовала филиалы — в основном в центре города и в Приволжском районе: в Мирном, на Горках, на улицах Тукаевской, Павлюхина, Татарстан и других. Напрямую с рядовыми членами банды лидеры не общались — за это отвечал электромеханик Молодежного центра Завдат Хантимиров по кличке Джавда. «По сути, он был «официальным» представителем банды, хотя на деле лишь выполнял поручения лидеров. Джавда пользовался авторитетом у молодежи, в том числе и потому, что уже имел судимость за групповую драку, хотя и был освобожден условно-досрочно (кстати, в 1977 году его освобождал легендарный судья Булат Шакуров, который позже приговорит его к расстрелу)», — пишут авторы «Бандитского Татарстана». — Организация «Тяп-Ляпа» напоминала боевые комсомольские дружины. Здесь тоже были свои командиры, заместители, люди, ответственные за вооружение, организацию сборов. Боевики делились на «пятерки» и не знали других членов банды, не говоря уже о руководителях. При этом «тепловские» в случае необходимости могли в считанные часы собрать до 200 вооруженных арматурой и ножами бойцов. Такой десант они как-то отправили в Арск, где устроили массовую драку с местными».



Карточка Завдата Хантимирова

Промышляли «тяп-ляповцы» крышеванием фарцовщиков, грабежами, кражами, угонами. Насилие было обычным делом, они держали в страхе весь город, а не только свой район.



Был у «Тяп-Ляпа» и «кровный враг» — группировка из Ново-Татарской слободы. Между двумя бандами неоднократно происходили драки и конфликты, «тяп-ляповцы» убили одного из лидеров «ново-татарских» Николая Даньшина. Милиция с бандой не связывалась — ее члены были абсолютно бесстрашные и не признавали вообще никаких авторитетов. Были в ее карьере избиения милиционеров, ходили слухи, что у них свои прихваты в МВД.

«Даже те преступления, которые попадали в поле зрения органов МВД и прокуратуры, сходили бандитам с рук. Только работники Приволжского РОВД укрыли 28 преступлений, совершенных членами «Тяп-Ляпа» (а всего по городу 36)», — говорится в книге.



Но терпение силовиков кончилось в 1978 году, после самого громкого преступления банды — нападения на улицу Меховщиков с целью окончательно разобраться с «новотатарскими». Завдат Хантимиров руководил этим мероприятием. 31 августа на погром собрались несколько десятков «тяп-ляповцев», вооруженные обрезами, пистолетом, металлической арматурой и даже гранатой Ф-1. Указание у них было «расправляться со всеми, кто попадется по пути». Во время жуткого «пробега» за группировщиками погнались трое милиционеров и сотрудник ДНД.

«В результате этого набега был убит один и ранены 10 человек, в том числе двое сотрудников милиции. Для разоблачения банды была создана уникальная опергруппа, в которую, между прочим, входил будущий глава МВД России Виктор Ерин. По банде «Тяп-Ляп» работало 20 следователей, но порой их число достигало и 25. Расследование длилось девять месяцев. Было собрано 30 томов уголовного дела. Обвинительное заключение состояло из более чем 300 страниц», — пишут Беляев и Шептицкий.



Суд над бандой «Тяп-Ляп», 1980 год

После того, как расследование окончилось, 28 членам группировки предъявили обвинения в бандитизме, 36 грабежах, 4 убийствах и 15 покушениях. 14 апреля 1980 года вынесен был приговор. Завдат Хантимиров, который так и не выдал имена реальных главарей банды (и тем самым спас их ценой собственной жизни), и Искандер Тазетдинов были расстреляны, остальных бандитов приговорили к разным срокам тюремного заключения.

Но Антипова и его ближайшее окружение все равно осудили на тюремные сроки за серию разбойных нападений, которые были совершены в 1976—1977 годах. Антипов получил 15 лет — максимальный срок для того времени. За разбойное нападение в 1979 году осудили Скрябина (на 11 лет) и Зараховича (на 10 лет).



Интересно, что когда Антип освободился в начале 1990-х, его встретили сотрудники МВД и «убедили» покинуть Казань в 24 часа. Он уехал в Москву, взял фамилию жены и, по словам авторов книги, больше никогда не становился сколько-нибудь влиятельной фигурой в казанском криминальном мире (который к тому времени уже прославил родной город под именем «казанского феномена»).



Подготовила Людмила Губаева