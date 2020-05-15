Как встречают грузовые транзитные рейсы в Международном аэропорту «Казань»

Международный аэропорт «Казань» намерен стать транзитным грузовым узлом. Такой проект реализуется в настоящее время совместно с группой компаний «Волга-Днепр». Сейчас казанский аэропорт ежедневно принимает на техническую посадку транзитные рейсы, следующие в страны Европы или Китай и обратно. Их выполняют Boeing 747, Ан-124 «Руслан», Ил-76. Помимо дозаправки и техобслуживания проводится обязательная санитарная обработка самолетов. Как это происходит, показали сегодня казанским журналистам.