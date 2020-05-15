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Как встречают грузовые транзитные рейсы в Международном аэропорту «Казань»

17:45, 15.05.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Как встречают грузовые транзитные рейсы в Международном аэропорту «Казань»
Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» намерен стать транзитным грузовым узлом. Такой проект реализуется в настоящее время совместно с группой компаний «Волга-Днепр». Сейчас казанский аэропорт ежедневно принимает на техническую посадку транзитные рейсы, следующие в страны Европы или Китай и обратно. Их выполняют Boeing 747, Ан-124 «Руслан», Ил-76. Помимо дозаправки и техобслуживания проводится обязательная санитарная обработка самолетов. Как это происходит, показали сегодня казанским журналистам.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
БизнесТранспортОбществоИнфраструктура
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