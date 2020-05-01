Фотомарафон «100-летие ТАССР»: 1 Мая на площади Свободы, Казань, 1970-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 257-я

Традиция праздновать Первомай в СССР и в Татарстане сохраняется и до сих пор. Правда, праздник изрядно поменял свою окраску. Если изначально День международной солидарности трудящихся означал сплоченность мирового пролетариата против капитализма в борьбе за свои права, то со временем он трансформировался в праздник, посвященный труду социалистическому, созидательному. А сейчас формулировка «День весны и труда» оставляет совсем мало простора для фантазии — люди празднуют приход весны и трудятся на дачах и в подсобных хозяйствах.

День международной солидарности трудящихся берет свою основу в 1886 году, когда по всей Америке прокатилась волна забастовок: рабочие требовали 8-часового рабочего дня. Была демонстрация, было кровопролитие, был суд над восьмеркой профсоюзных лидеров и даже казнь четверых из них. В 1889 году Парижской конгресс II Интернационала постановил каждый год проводить демонстрацию 1 Мая, чтобы укреплять солидарность пролетариата всего мира.

Первые маевки в Казани проходили на Арском поле задолго до революции. Городовые гоняли социалистически настроенных студентов и рабочих, но дремотная спокойная Казань не меняла свою жизнь: до самой революции ничего особенного здесь не происходило, даже с учетом того, что здесь, в Казанском университете, учился сам вождь мирового пролетариата Володя Ульянов (правда, не очень успешно и совсем недолго).

После революции, в 1926 году, в советской России (а заодно и в советской Татарии) было установлено праздновать 1 Мая как день проведения манифестаций, демонстраций и прочих приятных излишеств в честь солидарности мирового пролетариата.

1 Мая в Кукморе, колонна валяльной фабрики, 1960-е годы

В первые десятилетия ТАССР каждый год 1 Мая было очень идеологически ориентированным праздником. Готовились к этому дню не меньше, чем бразильцы к карнавалу: выбиралась центральная транспортная артерия города, которая на этот день становилась пешеходной. Предприятия наряжали свои автомобили, устраивали праздничные платформы, на которых выступали гимнасты, певцы, танцоры. Каждое предприятие города, каждая организация, каждая школа обязаны были выделить свою колонну, которая показывала бы свою сплоченность и демонстрировала бы великую гордость и радость за международный союз рабочих всего мира.

1 мая 1977 года в Казани

В семидесятых праздник превратился просто в праздник. Все старались нарядиться получше и шли на демонстрацию. Для советских граждан к последнему десятилетию СССР постепенно уходила идеологическая составляющая: Первомай любили за ласковое солнце, за выходной день, за приподнятое настроение, за весенние ароматы на улицах. Это был отличный повод женщинам «выгулять» новые наряды, мужчинам невозбранно «похулиганить», отходя от демонстрации по нескольку человек в ближайшие укромные уголки с фляжками, детям — поесть неурочного мороженого. Непременный атрибут 1 Мая ребенка пятидесятых — пионерский галстук или лозунг. Дети семидесятых помнят Первомай с флажками и воздушными шариками.

1 мая 1972 года в Набережных Челнах. Колонна автомашин заводов, приславших помощь при строительстве КАМАЗа

Но, конечно, например, в Челнах майские демонстрации были доказательством рабочей социалистической мощи юного города. Здесь вовсю устраивали автоколонны (не зря город называли автоградом), праздник тщательно режиссировался, и непрерывная колонна проходила по центральным проспектам города в течение не менее чем двух часов.

1 мая 1973 года около КФУ

Колонны формировались с утра рядом со зданиями родных организаций. Например, университетская «первомайская сборная» несла разноцветные гербы республик Союза, таблички с названиями факультетов (каждый факультет выставлял собственную мини-колонну), портреты вождей и выдающихся людей. Это был радостный и торжественный день. Мало кто видел в нем славословие режиму — люди просто отмечали приход весны и одновременно гордились своими собственными достижениями.

Само собой, были централизованные праздники, митинги, концерты, официоз. Но нельзя сказать, чтобы людей сюда гнали из-под палки, как в 1920-х, или они бы приходили сюда из страха, как в конце 1930-х и в 1950-е. Семидесятые стали временем относительной свободы и торжества обычного человека.

1 мая 1977 года на улице Декабристов в Казани

Вот как рассказывает о Первомае в Казани семидесятых очевидец:

«Около 10-11 утра колонны отправлялись на площадь Свободы. Нарядные казанцы держали в руках шары, березовые ветки с плетеной красной мишурой, флаги. Перед памятником В.И. Ленину выступали политики, передовики труда, герои СССР, пионеры. К полудню демонстрация заканчивалась, толпа расходилась, чтобы продолжить гуляния либо в парках, либо с небольшими застольями в узких кругах. В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького выступали творческие коллективы. Такие же концерты проводились в Парке Петрова, в Авиастроительном районе».