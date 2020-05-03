Фотомарафон «100-летие ТАССР»: здравпункт на КАМАЗе, 1979 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 258-я

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

Здравоохранение в растущих Челнах в 1970-е требовало серьезной реструктуризации. КАМАЗ как градообразующее предприятие что-то предпринимал для собственных сотрудников, но это «что-то» было довольно далеко от того, что мы сейчас воспринимаем как стандарты здравоохранения.

Ведомственных поликлиник на КАМАЗе как таковых не было до начала 1980-х. Во времена строительства завода на каждом из его объектов были здравпункты. С 1972 по 1977-й это были обычные вагончики, точно такие же, как те, в которых селили строителей завода. Туда сажали фельдшеров, их снабжали банальными фонендоскопами и градусниками — они и должны были быть на передовой охраны здоровья первых камазовцев.

С 1976 года каждый отдельный завод КАМАЗа вводил проектные типовые здравпункты. Они были уже даже стационарными, в них работал не только средний медицинский персонал, но и врачи. А чуть позже объем оказываемых медицинских услуг расширялся, и начали открывать здравпункты специализированные (например, педиатрические или терапевтические).

Здравпункт КАМАЗа, конец 1970-х

С конца 1970-х на заводах открывали массажные кабинеты, пункты раздачи кислородных коктейлей, даже комнаты эмоциональной разгрузки (!) и залы лечебной физкультуры. А в 1980-м открылась поликлиника №5 медсанчасти КАМАЗа. Это была полномасштабная ведомственная поликлиника. Врачебно-инженерные бригады, которые формировались на заводе с середины 1970-х, были новацией для СССР. И об опыте автогиганта в деле медицинского обслуживания рассказывал даже всесоюзный журнал «Здоровье» в 1982 году. В 1980 году все заводские здравпункты и цеховые участки поликлиники №3, обслуживающие камазовцев, были преобразованы в поликлинику №5 медсанчасти КАМАЗа. О камазовском опыте в деле медицинского обслуживания , а именно о работе врачебно-инженерных бригад (!), рассказывал журнал «Здоровье» в 1982 году.



Строительство поликлиники медсанчасти КАМАЗа, 1980 год

Но в городе в целом ситуация была плачевная. Население росло — в Набережные Челны ехали люди со всех концов Союза, медиков на всех отчаянно не хватало, как и мощностей существовавших больниц. Собственно, инженерно-врачебные бригады КАМАЗа были попыткой спасти ситуацию хотя бы в рамках отдельного предприятия.

В 1980 году и.о. заведующего горздравотделом М. Майоров составлял справку о состоянии здравоохранения города. Это был очень честный и совсем не лестный документ. Вот несколько выдержек из него.

«Мы постоянно испытываем перебои и получаем в недостаточном количестве ряд медикаментов: антибиотики, гормональные и ферментативные препараты, кровезаменители, химреактивы для лабораторий и рентгенологических исследований, очковой оптики, стеклопосуду для лабораторий».

Строительство инфекционной больницы в Набережных Челнах, 1979 год

«Продолжает ощущаться нехватка врачебных кадров, прежде всего: педиатров, акушеров-гинекологов, окулистов, невропатологов, стоматологов и т. д. В детских дошкольных учреждениях не хватает педиатров, на участках вместо врачей работают 20 фельдшеров».

Из этой справки становится известно, что в целом по ТАССР в 1979 году обеспеченность врачами составляла 33,9 на 1000 населения, в Челнах — 28,3. По городам Татарии этот показатель был 42,0. По мнению Майорова, это было результатом того, что Минздрав ТАССР не полностью удовлетворяет заявки города. В 1980 году Минздрав должен был направить в Челны 100 интернов, а направил 76. Майоров обращал внимание, что в автоград нужно было бы направлять выпускников именно из медвузов близлежащих городов, потому что 90% этих выпускников в городе закрепляются (например, из Казани). В то время как те выпускники, которые приезжали по распределению после мединститутов Северного Кавказа, Украины и центра, в основном возвращались на родину в течение 5 лет (в Челнах оставались не более 10%). При этом почему-то из 245 молодых врачей, направленных в Челны Минздравом за 5 лет с 1975 года, только 42% закончили Казанский мединститут.

Еще Майоров жаловался на недостаточные ассигнования на развитие здравоохранения Набережных Челнов. «Город особенный, быстро растущий, поэтому равнять с другими районами и городами его нельзя. Выполнение ассигнований на содержание лечебных учреждений по выполнению бюджетов позапрошлого года для Наб. Челнов не годится», — писал руководитель горздрава Челнов.

И он своего добился: уже в 1980-х ситуация менялась кардинально.

Людмила Губаева