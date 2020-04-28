Фотомарафон «100-летие ТАССР»: пусконаладка сотого станка в КВЦ Кузнечного завода КАМАЗа, 1974 год

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "КАМАЗ"

Вторым заводом, запущенным на КАМАЗе, был Кузнечный. Он обеспечивает поковками остальные заводы КАМАЗа: завод двигателей, автомобильный, прессово-рамный, Заинский завод колес. Первый слой земли под строительство его цехов был снят в июле 1971 года.

Начало строительства Кузнечного завода, 1971 год

Директором на завод пригласили Алексей Павловича Субботу, который прибыл на КАМАЗ в 1970 году по приглашению министра советского автопрома. До сих пор он возглавлял завод в Запорожье и зарекомендовал себя там как энергичный новатор. Например, на камазовской кузнице он решил отказаться от производства на молотах (изначально под него и был спроектирован этот завод) в пользу закупки прессов и автоматических линий. Благодаря его энергии и смелости в проектные решения внесли необходимые изменения и закупили уникальное оборудование. Технология себя оправдала, и впоследствии, в 1984 году, Суббота стал заместителем гендиректора КАМАЗа.

Бригада болтовщиков устанавливает анкерные болты на арматурном каркасе



Строительство продвигалось быстро: уже зимой 1972 года строился пятый корпус завода, а 4 ноября 1973 все корпуса уже были смонтированы. Начались работы над установкой и пусконаладкой оборудования.

Строительство 5-го корпуса завода, 1972 год

На участке № 7 в ШМЦ, штампово-механическом цехе (первоначальное название — КВЦ, ныне — ШИК), устанавливали и запускали шлифовальную группу станков. В этом корпусе было 450 единиц технологического оборудования, которые впоследствии позволили выполнять абсолютно неограниченный набор операций по изготовлению штамповой оснастки. Уже в 1975 году коллектив ШМЦ начал изготавливать штамповую оснастку на восемь деталей автомобилей.

Монтаж станка в ШМЦ

В цехах завода висели лозунги такого характера: «Каждый станок при работе надежен, когда он налажен, проверен, ухожен!» Но общий лозунг всего завода был примерно единым: в пусковом году, 1975-м, кузнецы руководствовались воззванием «Вслед за РИЗом — Кузнечный!» Ведь РИЗ был первенцем КАМАЗа, а Кузнечный завод — его вторым, младшим братом. В декабре 1975 года завод был принят в эксплуатацию.

Людмила Губаева