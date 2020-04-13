Почему Джанаев в сборной — это правильно

Ранее и Слуцкий, и Черчесов игнорировали Сослана

Станислав Черчесов перед уходом на коронавирусные каникулы стал приглашать в состав футбольной сборной России голкипера ФК «Сочи» Сослана Джанаева. Это вызвало неоднозначную оценку у интернет-болельщиков, обвинивших наставника в том, что он комплектует сборную из представителей одной с ним национальности. «Реальное время» попыталось разобраться в мотивах этого решения и правомерности упреков в адрес двух осетин.

Слуцкий был неправ



Джанаев дождался своего часа, или скорее «минуты славы». От него многого ждали еще в начале карьеры, когда Сослан стоял на последнем рубеже московского «Спартака», будучи приглашенным туда из челнинского «КАМАЗа» и выиграв конкуренцию у хорвата Стипе Плетикосы. Возможно, тогда Сослан не был окончательно готов к роли первого, куда его активно двигал наставник «красно-белых» Валерий Карпин, и сделал ряд результативных ошибок, стоивших «Спартаку» чемпионства 2009 года (которое в итоге выиграл «Рубин»).

Разница в отношении к ошибкам в России и «у них» особенно заметна на фоне финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 2018 года, когда голкипера англичан Лориса Кариуса в команде поддержали, хотя бы публично, за две грубейшие ошибки в финале, а Джанаева не простили за промахи, которые пришлись на матчи с «Крылышками» и ЦСКА.

Не простили даже спустя 4 года, когда он вернулся в «Спартак» после аренд в «Тереке» и «Анжи», но не получил уже ни единого шанса.

Зато сполна реализовал их в «Ростове», ставшем в 2016 году серебряным призером чемпионата страны, пропустив всего 21 гол — на 5 меньше, чем у ЦСКА с Акинфеевым, на 8 меньше, чем у «Зенита», и на 12 — чем у «Локомотива». Тем не менее в сборную, отправлявшуюся на Евро, призвали зенитовца Юрия Лодыгина и бразильца из «Локомотива» Маринато Гильерме, которому оформили российское гражданство. Если приглашение Леонидом Слуцким Лодыгина еще было оправдано тем, что тот на четыре года моложе Акинфеева, и здесь можно предполагать некую преемственность, то вызов Гильерме, который даже старше Игоря на год, выглядел совсем уж нелогично.

Джанаева не простили даже спустя 4 года, когда он вернулся в «Спартак» после аренд в «Тереке» и «Анжи», но не получил уже ни единого шанса. Фото spartak.com

Избирательная память комментаторов

Непопадание на чемпионат Европы-2016 не сломало Джанаева, сыгравшего в том сезоне 10 матчей в Лиге чемпионов, включая эпическую игру с «Баварией» — 3:2. 16 пропущенных голов в 10 матчах ЛЧ — это результат посолиднее, чем у Габулова в чемпионате Бельгии.

Впрочем, успешный сезон 2016 года дал ему шанс засветиться в сборной чуть позже, уже при Станиславе Черчесове. Увы, 9 октября 2016 года он пропустил четыре мяча от Коста-Рики, и первый из них стал следствием его ошибки в передаче защитнику. Однако в трех других голах нет ни малейшей его вины. Второй мяч не потащил бы никто, гол в ближний угол оправдан тем, что это было автогол от Василия Березуцкого, который в концовке еще и привез пенальти. К тому же в той игре и «реалист» Кейлор Навас пропустил трешку, играя за Коста-Рику.

Потом Сослан получил травму, его заменял в Лиге Европы Никита Медведев. Заменял, кстати, вполне успешно. Но и после этого Джанаев вначале вернулся на роль основного голкипера, а потом выиграл конкуренцию в Казани у Сергея Рыжикова.

В итоге Черчесов оставил в составе Гильерме, поменяв Лодыгина на Владимира Габулова и сформировав тем самым состав на Кубок конфедераций — 2017. Доводилось слышать, что уже тогда Станислав Саламович определялся с коллективом, прикидывая, кто из сидящих на скамейке не доставит ему хлопот, удовольствовавшись ролью запасного. Но тогда чем объяснить замену Лодыгина на Габулова, тем более что Владимиру, игравшему в Туле, нечем было похвастать в том сезоне? Более того, тогда отличный сезон провел со «Спартаком» Артем Ребров, выигравший чемпионство, но оказавшийся вне сборной.

Черчесов оставил в составе Гильерме, поменяв Лодыгина на Владимира Габулова и сформировав тем самым состав на Кубок конфедераций — 2017. Фото Олега Тихонова

Черчесов сам был запасным и знает эту роль не понаслышке

Включение Черчесовым в окончательную заявку на домашний чемпионат мира Акинфеева, Габулова и Андрея Лунева также удивило околофутбольную публику — прежде всего присутствием в заявке Габулова. Черчесова и тогда обвиняли в «землячестве» (Владимир тоже осетин). Но логичен вопрос: почему Черчесов не руководствовался теми же мотивами и не пригласил в команду другого осетина — Джанаева?

Габулов провел тот год в составе бельгийского топ-клуба «Брюгге», завоевав с командой звание чемпиона страны. При этом личная статистика российского легионера выглядела не очень убедительно, поскольку он пропустил 17 мячей в девяти сыгранных к мундиалю матчах. При всем уважении к бельгийскому футболу, клубный чемпионат в этой стране сейчас не может похвастать ни сильными командами, ни звездными футболистами. Достаточно ознакомиться с заявкой сборной Бельгии на ЧМ-2018 — в ней даже чемпионат Китая представляет больше игроков, чем национальное первенство: двое против одного. И тот бельгийский сборник, представлявший «Андерлехт», сидел в национальной команде в глубоком запасе.

Поэтому ни золото чемпионата, ни тот факт, что Габулов посадил на клубную скамейку запасных трех малоизвестных конкурентов из Бельгии, Голландии и США, не должен был обманывать публику. Если же говорить о сезоне-2018 для Джанаева, то в актив ему можно записать факт выигранной конкуренции в «Рубине» у Рыжикова. Пропустил он за те же девять матчей всего шесть мячей, то есть почти в три раза меньше, чем Габулов (чемпионаты Бельгии и России, в принципе, можно считать равноценными).

В игре Габулова не произошло какого-то феерического всплеска, чтобы он мог конкурировать с Акинфеевым. Но этого и не понадобилось. Владимир ехал в сборную запасным, на ту роль, которую сам Черчесов выполнял в национальной команде на протяжении 10 лет и лучше кого бы то ни было понимает роль резервного голкипера в ней. Он почти все время своей карьеры отсидел за спиной Дмитрия Харина на Евро-1992 и ЧМ-1994, выйдя на авансцену только на Евро-1996. Более того, на излете карьеры он был приглашен на роль глубокого запасного на ЧМ-2002. Только вот последний опыт никак нельзя назвать удачным, поскольку после него новому тренерскому штабу в отборочном цикле Евро-2004 пришлось формировать вратарскую линию в сборной заново, меняя Руслана Нигматуллина и Александра Филимонова на людей, у которых был минимальный опыт выступлений.

В игре Габулова не произошло какого-то феерического всплеска, чтобы он мог конкурировать с Акинфеевым. Но этого и не понадобилось. Владимир ехал в сборную запасным. Фото livesport.ru

Сам Черчесов несколько витиевато отвечал на вопросы журналистов о принципах формирования вратарской линии: «Того же Джанаева у нас почти не было, но мимо его формы мы пройти не могли. Просто у нас вратарская компания, как говорится, созрела. Лунев играл контрольные матчи, Габулов — чемпион страны, в которой сейчас выступает. Игорь, само собой».

Как поступают конкуренты?

Если посмотреть на опыт коллег Черчесова, то там заметна такая логика комплектования вратарской линии. Тренеры ведущих сборных берут в свои команды двух сильных голкиперов, при этом четко давая понять, кто из них является основным. Конкуренты работают на команду, понимая, что должны быть готовы использовать шанс помочь команде. Иногда он предоставляется. Серхио Гойкоэчеа привел Аргентину к серебру на ЧМ-1990, Франческо Тольдо превратился в спасителя Италии на Евро-2000, а Йенс Леманн вышел из-под тени Оливера Кана аккурат перед ЧМ-2006. При этом коллеги на время забывают о конкуренции. Достаточно вспомнить, как Кан бросился советовать Леманну перед серией пенальти с Аргентиной на том же чемпионате мира.

Но если говорить о третьих вратарях, то тут тренеры предпочитают ориентироваться просто на опытных вратарей без особых амбиций. Их задача — выкладываться на тренировках, в двусторонках и не высказывать недовольства тем, что во время матча их могут задействовать меньше, чем представителей медицинского штаба. И для этой цели очень хорошо подходят возрастные футболисты, которые готовы провести полтора месяца отдыха, выполняя роль «человека-функции». Иногда это воздается им сторицей. 39-летний Сандер Боскер из Голландии и 36-летний немец Ханс-Йорг Бутт стали призерами ЧМ-2010.

Выбор Черчесова в пользу Лунева не выглядел спорным. Относительно молодой 27-летний голкипер провел сезон, по итогам которого может занести себе в актив хотя бы то, что выиграл конкуренцию в «Зените» у Лодыгина. К тому же он в паре с Гильерме создал вратарский дуэт на цикл ЧЕ-2020, для которого был необходим третий. На эту роль и решили попробовать Сослана, что вызвало шквал критики. Понятно, что у многих комментаторов объем памяти, как у аквариумных рыбок. И невключение его в окончательные составы на чемпионаты Европы и мира никто уже не помнит.

Относительно молодой 27-летний голкипер Лунев провел сезон, по итогам которого может занести себе в актив хотя бы то, что выиграл конкуренцию в «Зените» у Лодыгина. Фото sportsdaily.ru

Вот как это объяснить? Понятно, что «при живом» Акинфееве тренеры сборной могли особо не задумываться даже о втором вратаре, не говоря уже о третьем. Но затем настало время подумать о преемственности. Примеры «вечных» Дино Дзоффа и Джанлуиджи Буффона не так уж часто можно встретить, а вратарями-старожилами чаще всего бывают те, кто «не наигрался». И не надо опасаться возраста Джанаева (ему сейчас 33). Опровергая булгаковского героя, который говорил об осетрине второй свежести, в сборную пригласили осетин «третьей свежести», но при этом он еще только набирает силу. Джанаев — голкипер с сильной психикой, что подтверждают и люди, которые хорошо с ним знакомы. Ему бы понюхать пороху, оббиться на крупном турнире. В конце концов, в истории нашего футбола уже был случай, когда 30-летний Александр Уваров, будучи «на старости лет» дебютантом сборной СССР, смог достойно заменить на ЧМ-1990 самого Рината Дасаева, а потом достойно отыграл половину матчей в отборочном цикле чемпионата Европы.

