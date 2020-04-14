«Самоизоляция — это плата за неразвитость IT-инфраструктуры и диагностики»

Эксперт «Сколково» о том, как IT-системы победят COVID-19

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Пандемия коронавируса, загнавшая в самоизоляцию жителей России и других стран мира, обернется на пользу производителям «умных» технологий, считают специалисты. А интеграция IT-систем в различные сферы общества (в первую очередь здравоохранение и ЖКХ) уже сейчас может помочь в борьбе с COVID-19, полагает digital-экономист Равиль Ахтямов. В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт рассказывает, как в нынешних условиях должна работать инфраструктура «умных городов» и как подготовиться к посткоронавирусной эпохе.

Принесет ли черный кот несчастье,

Главным образом зависит от того,

Человек ты или мышь.

Януш Леон Вишневский «Приток крови»

Цифровая интеграция — на борьбу с COVID-19

Мне думается, что самоизоляция — это плата за неразвитость IT-инфраструктуры «Умного города» и системы диагностики в здравоохранении. Слишком большая цена для общества и бизнеса. Вместо выборочного контроля и массовой диагностики ввели тотальный контроль, чреватый коллапсом экономики.

Что такое «Умный город»? «Умные города» используют датчики в режиме реального времени, которые передают данные на цифровые платформы, для принятия решений на всех уровнях управления городским хозяйством.

Например, в Мехико тестируют систему измерения температуры в толпе. Таким образом, власти стремятся сдержать распространение коронавируса. Резидент новосибирского Академпарка разработал IT-систему для борьбы с коронавирусом. Система помогает выявлять потенциально зараженных людей, круг их контактов и отслеживать соблюдение самоизоляции. Ретейлеры внедряют «умные» приложения для борьбы с коронавирусом.

«Умный» город начинается с умного планирования и умных управленческих решений. Любая кризисная ситуация заставляет бизнес разрываться между тем, что есть сейчас, и тем, что будет после. Кроме того, драйвером цифровой трансформации, как правило, является успешный пользовательский опыт руководителей цифровой трансформации. В этом смысле роль лидеров цифровой экономики выходит на первый план.

В условиях развитой IT-инфраструктуры можно организовать быстрое тестирование большого количества граждан, передавая эту информацию в региональную медицинскую информационную систему. Интеграция региональных ИС с соответствующими системами МВД и других компетентных органов на базе IT-решений (например, электронного паспорта гражданина digital ID) позволила бы быстро локализовать заболевших граждан и провести меры профилактики. У нас такие технологии имеются давно и отработаны, например, в ходе проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Когда речь, например, идет о QR-кодах для организации пропуска граждан, эту систему можно развернуть в короткие сроки.

Фото mos.ru

«Умные города» используют датчики в режиме реального времени, которые передают данные на цифровые платформы, для принятия решений на всех уровнях управления городским хозяйством

Подумать о посткоронавирусном здравоохранении

При поддержке Фонда развития промышленности также возможно оперативно организовать производство необходимых тестов и оборудования. Усилия IT-сообщества, институтов развития и поддержки инноваций должны быть мобилизованы для решения этих первоочередных задач.

В этом смысле у нас пока только вводились меры жесткого контроля, хотя в Китае они идут рука об руку с мерами по профилактике самого заболевания и внедрению самых передовых технологий. Например, Си Цзиньпин призвал сделать мегаполисы «умнее». По мнению китайского лидера, в этом поможет использование big data, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Именно поэтому я считаю, что развитие инфраструктуры «Умного города» — это лучшая инвестиция государства в текущих условиях.

Пока же существенно выросла нагрузка на инфраструктуру интернета, сети работают с загрузкой свыше 90%. Нас ожидает бум 5G. Из-за самоизоляции все больше людей начинают работать, учиться и общаться в Сети. В будущем это поможет в развитии связи нового поколения.

Заметно выросла нагрузка и на учреждения здравоохранения. Именно сейчас производители устройств интернета вещей (IoT) должны будут сфокусироваться на умном здравоохранении в постковидэпоху. Сейчас здравоохранению посвящены лишь 7% разработок крупнейших IoT компаний в Азии.

Пять технологий, которые помогают бороться с пандемией:

тепловизоры ищут в толпе заболевших;

видеоаналитика борется с распространением инфекций в больницах;

искусственный интеллект прогнозирует, где может начаться эпидемия;

городские порталы помогают остановить панику;

телемедицина разгружает больницы.

Телемедицина — ключ к победе над коронавирусом, и она останется важной после пандемии. Технологии «умных городов» позволяют экономить энергию, оптимизировать вывоз отходов, улучшить снабжение водой и энергией, управлять дорожной ситуацией. В целом тема «Умного города» существенно вышла за пределы ЖКХ.

Фото rubaltic.ru

Телемедицина — ключ к победе над коронавирусом, и она останется важной после пандемии

Кому пандемия сыграет на руку?

В рамках первоочередных мер по повышению устойчивости экономики актуальной является задача экономии энергоресурсов и перестройки действующей системы ЖКХ и строительного сектора с внедрением технологий энергосбережения и принципов «Умного города».

В целом существует необходимость разработки и утверждения программы по развитию технологий «Умного города», включающей в себя поддержку IT-сервисов, которые помогут жителям работать удаленно, а также будут способствовать внедрению технологий по удаленной передаче данных в ЖКХ и строительном секторе.

Кроме того, в качестве меры поддержки внедрения цифровых инноваций, по моему мнению, необходимо разработать инициативу по введению экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере оборота больших данных. В настоящее время такие инициативы обсуждаются в рамках тематической рабочей группы «Специальные правовые режимы» Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково». Инициативу по ЭПР возможно представить в рамках соответствующей тематической рабочей группы. Обобщение таких инициатив возложено на Министерство экономического развития Российской Федерации. Учитывая тесные экономические связи Башкортостана и Татарстана, такую инициативу можно подготовить от двух республик. К ней могут присоединиться и другие соседние регионы.

В качестве цели внедрения принципов «Умного города» в части общественной безопасности необходимо обеспечить повышение уровня безопасности, предупреждение совершения и увеличения уровня раскрываемости правонарушений. Системами видеонаблюдения уже охвачена значительная территория в городах. Следует внедрить алгоритмы искусственного интеллекта для анализа и обработки видеоизображений.

Проблемой является отсутствие законодательной базы по предоставлению данных, необходимость согласования с собственниками объектов, организацию взаимодействия с органами защиты правопорядка, разработку законодательства по биометрии. И здесь как раз введение ЭПР в области больших данных позволило бы решить эту задачу.

Необходимо также принять нормативно-правовой акт (НПА) по цифровизации и установке приборов и систем учета по единой модели. В данном НПА необходимо предусмотреть создание центра учета ресурсов (оператора данных) для формирования в режиме онлайн единой цифровой платформы, определить понятный порядок софинансирования/финансирования по установке приборов учета и цифровизации, компетенции центра учета ресурсов (установка, обслуживание, в том числе сохранность приборов учета).

Фото Олега Тихонова

В ближайшие годы увеличится спрос на «умное» строительство. Использование возобновляемых источников энергии, внедрение интернета вещей и автоматизированных систем контроля позволят рынку «умных зданий» показывать значительный рост в ближайшие годы

По опыту антикризисной политики других стран необходимо также рассмотреть дополнительные меры по поддержке строительного сектора, способствующие тому, чтобы вновь возводимые объекты отвечали принципам энергоэффективности и «Умного города». Требует внедрения система контроля ввода жилья и мониторинга этапов строительства жилья.

Необходимо также внедрение системы контроля на уровне региона, а также регламентирование обязательства застройщика по установке системы телеметрии и удаленной передачи данных на этапе проектирования жилых и социальных домов.

Коронавирус играет на руку производителям систем голосового управления. Ожидается, что продажи систем голосового управления для умных домов вырастут в этом году на 30%.

Следует привести пример строительства так называемых «умных» кварталов за рубежом. Это пример успешной реализации проекта государственно-частного партнерства муниципалитета и девелопера. Инфраструктура этого района создана с нуля за счет частного инвестора, внедрена интеллектуальная система учета коммунальных ресурсов и энергосберегающие технологии, все здания отвечают высокому классу энергоэффективности.

В ближайшие годы увеличится спрос на «умное» строительство. Использование возобновляемых источников энергии, внедрение интернета вещей и автоматизированных систем контроля позволят рынку «умных зданий» показывать значительный рост в ближайшие годы.

По моему мнению, необходимо ограничить выдачу свидетельств на строительство жилых многоквартирных домов (МКД), а новые объекты МКД возводить с учетом принципов энергоэффективности и «Умного города». Для отбора этих проектов следует создать Совет по энергоэффективному строительству и технологиям «Умного города» с участием заинтересованных сторон и независимых аудиторов.

Равиль Ахтямов