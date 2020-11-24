Ахтямов Равиль Энгелевич

Общая информация

Ахтямов Равиль Энгелевич — к.э.н., digital-экономист, CPMA (сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA-СОВНЕТ), асессор конкурса «Проектный Олимп», член ТРГ Центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики «Сколково».

Трудовая деятельность

10 лет работал в органах государственного регулирования финансового сектора и инвестиционных рынков Башкирии.

4 года работал над созданием инвестиционных фондов и управляющей компании.

С 2011 года работал в сфере консультирования (инвестиции/повышение эффективности госсектора), в том числе в международной консалтинговой компании Deloitte.

С 2015 года занимался организацией проектного офиса в аппарате правительства РБ и внедрением проектного управления в работу правительства.





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