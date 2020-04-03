Тендеры Башкирии: ремонт дворов и подъездов, конкурс молодых бизнесменов и психотропные препараты

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Ремонт в 95 уфимских домах

Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики Башкортостан» заплатит 142,3 млн рублей за капитальный ремонт помещений общей долевой собственности в многоквартирных домах Уфы, в том числе — лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов. Заявки принимаются до 17 апреля, аукцион состоится 20-го числа.

Всего в рамках заказа будут отремонтированы 338 подъездов в 95 уфимских жилых домах. Самая значительная сумма — 2,93 млн рублей — будет выделена на ремонт в домах по адресам: Интернациональная, 187, корпус 3; Ирендык, 4; Комсомольская, 167; Левитана, 22; Летчиков, 4 и 6; Менделеева, 173; Рабкоров, 2, корпус 3; Ферина, 26; Шафиева, 31. Работы профинансируют из бюджета региона.



2. Ремонт двух дворов в Октябрьском районе Уфы за 36,6 миллиона

В Уфе преобразятся не только подъезды, но и дворы домов. Администрация города заплатит 36,6 млн за благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Октябрьском районе. Информация о соответствующем тендере появилась на портале госзакупок 28 марта, заявки нужно успеть подать до 10 апреля, сам аукцион состоится 14-го числа.

В Уфе преобразятся не только подъезды, но и дворы домов. Фото ufa.aif.ru

При этом указанная сумма была выделена на ремонт лишь двух дворов. Первый — двор домов 12, 14, 14/1, 14/2, 18а и 18/2 по улице Парковой и 47/2 по улице Рихарда Зорге. Второй двор — домов 24, 26, 28, 28/1 по улице Комсомольской. Здесь демонтируют старые фонари, сделают новые дорожки и площадки, местами постелют резиновое покрытие, поменяют бортовые камни, установят систему видеонаблюдения, наружное освещение, проведут озеленение, установят тренажеры.



3. Аппарат МРТ за 81 миллион

Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Республики Башкортостан» заплатит 80,6 млн рублей за магнитно-резонансный томограф. Об этом было объявлено 28 марта, заявки принимаются до 8 апреля, а аукцион состоится 10-го числа.

Поставка должна быть осуществлена в Республиканский клинический онкологический диспансер — Уфа, проспект Октября, 73, корпус 1. Судя по документации, речь идет об одном томографе — в его составе будут катушки для головы и шеи, позвоночника, тела, для исследования суставов, молочной железы. Среди методов визуализации, кроме прочего, должно быть спин-эхо, градиентное спин-эхо, быстрое спин-эхо, инверсия-восстановление спин-эхо.



Управление материально-технического обеспечения Минздрава Республики Башкортостан заплатит 80,6 млн рублей за магнитно-резонансный томограф. Фото Максима Платонова

4. Почти 60 миллионов на парк за кинотеатром в Стерлитамаке

Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа город Стерлитамак» заплатит 59,4 млн за благоустройство парка за кинотеатром «Салават». Такая информация появилась 30 марта, заявки принимаются до 8 апреля, аукцион состоится 10 апреля.

Проектом предусмотрены разборка существующих тротуаров, устройство новых тротуаров и площадок отдыха, установка бордюра, устройство карманов вдоль тротуаров для установки скамеек и урн, замена существующих ограждений, устройство парковок на 61 машино-место.



5. Капремонт Сквера афганцев в городе Учалы

Еще один тендер, связанный с благоустройством объявила на неделе администрация города Учалы. Она выделит сумму в 27,6 млн рублей на капитальный ремонт Сквера афганцев. Объявили об этом 31 марта, заявки принимаются до 8 апреля, тогда же проведут и электронный аукцион.

В списке того, что должен сделать подрядчик, — подготовительные работы, вертикальная планировка, озеленение, дорожки и тротуары, малые архитектурные формы, освещение. Работы также коснутся памятника. Сроком выполнения указано 1 октября 2020 года. Финансирование будет осуществлено за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета Башкортостана, а также за счет бюджета городского поселения.



6. Пожарные машины на 42 миллиона

Противопожарная служба Башкортостана заплатит 42 млн рублей за пожарные автомобили. Об этом государственное учреждение объявило 1 апреля, заявки принимаются до 27 числа, а аукцион состоится 30 апреля.

От подрядчика понадобится поставить шесть автоцистерн — каждая, соответственно, будет стоить 7 млн рублей. Фото Максима Платонова

От подрядчика понадобится поставить шесть автоцистерн — каждая, соответственно, будет стоить 7 млн рублей. Двигатель у каждой из машин должен быть дизельным, с мощностью не меньше 200 кВт (или примерно 272 л.с.), кабина — на четыре места. Вместимость цистерны — не меньше 6 кубометров. В машине, кроме того, должна быть установка подачи компрессионной пены, пожарный насос, контрольно-измерительные приборы, средства индивидуальной защиты, мобильные радиостанции, специальные переговорные устройства, установки комбинированного тушения, гидроэлеваторы.



7. Трактор для Аграрного университета

Понадобится специализированный транспорт и Башкирскому государственному аграрному университету. На неделе он объявил, что купит трактор за 12,3 млн рублей. Информация о тендере появилась 31 марта, заявки принимаются до 9 апреля, а аукцион в электронной форме проведут 10-го.

Трактор должен быть на базе шарнирно-сочлененной рамы. Привод — полный, объем двигателя — от 10 до 17,25 литра. Максимальная мощность дизельного двигателя составит от 350 до 405 л.с. Производительность гидронасоса составит от 170 до 180 литров в минуту. Срок службы трактора должен быть не менее 8 лет. Помимо трактора, должны быть поставлены плуг и дисковый гидрофицированный лущильник. Срок поставки составит около 30 календарных дней.



8. Компьютерное оборудование для БГПУ имени Акмуллы

Другой уфимский вуз — Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы — выделит 5 млн рублей на компьютерное оборудование. О тендере было объявлено 26 марта, заявки принимаются до 7 апреля, а итоги подведут 8-го числа.

Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы выделит 5 млн рублей на компьютерное оборудование. Фото bashinform.ru

В составе заказа — 48 видов различного оборудования. Среди них — 42 системных блока, столько же мониторов, 20 многофункциональных устройств, пять телевизоров, 27 ноутбуков, 22 IP-телефона, пять проекторов. Помимо этого, в списке требуемого оборудования — кабели, жесткие диски, вокальные радиосистемы, акустические системы, микшерные пульты, проекционные экраны и Wi-Fi роутеры.



9. 6 миллионов на конкурс «Молодой предприниматель России» в Уфе

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» потратит сумму в 6,4 млн на всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Информацию обнародовали 27 марта, заявки принимаются до 14 апреля, а аукцион состоится на следующий день — 15-го числа.

Предполагается, что мероприятие пройдет в Уфе в ноябре. Точные даты будут сообщены не менее чем за 30 календарных дней до мероприятия, а адрес — за 14 календарных дней до мероприятия. От исполнителя потребуется организовать аккредитацию и регистрацию участников и посетителей, обеспечить фото- и видеосъемку, продукцию визуального оформления мероприятия и обеспечить участников, спикеров, организаторов и гостей наградной и раздаточной продукцией. Помимо этого, нужно разработать программу, план и концепцию конкурса, а также организовать проживание и доставку партнеров.



10. Психотропные препараты для «Башфармации»

А вот «Башфармация» планирует закупить наркотических препаратов на общую сумму в 4 млн рублей. О закупке, которую произведут у единственного поставщика, объявили 27 марта. Тогда были подведены и итоги закупки.

«Башфармация» планирует закупить наркотических препаратов на общую сумму в 4 млн рублей. Фото kommersant.ru

Подробностей закупки, правда, никаких. В документации есть лишь извещение о закупке у единственного поставщика. Известно, что всего понадобится 17,2 тысячи упаковок «наркотических препаратов» — согласно коду ОКПД2, речь идет о психотропных препаратах. Дата окончания исполнения договора — 31 декабря 2020 года.

