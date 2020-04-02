Как коронавирус опередил войны, катастрофы и политические форс-мажоры

Итоги мировых катаклизмов: не состоявшиеся, но пронумерованные Олимпиады, и интернациональные чемпионаты в нацистской Германии

Коронавирус стал самым страшным форс-мажором для спорта за всю его историю. Ни прочие пандемии, ни войны (в том числе Первая и Вторая мировые), ни политические катаклизмы не смогли полностью заморозить спортивную жизнь во всем мире, как это удалось COVID-19. Подробности — в материале «Реального времени».

В Америке — «испанка», в Испании — «знаменитое» дело Гарчиорены



В эти выходные должен был состояться очередной заезд гребных команд Кембриджа и Оксфорда по Темзе. Счет пока 84:80 в пользу Кембриджа, но Оксфорд рассчитывал на то, что может выиграть нынешнюю гонку, начало которой было положено в 1829 году. С 1856 года заезд проводился ежегодно, и событие это на 40 лет старше современных Олимпийских игр. Его отменяли только во времена войн, старт проводился даже когда бушевала «испанка», одна из самых страшных пандемий гриппа 100-летней давности.

Кстати, насчет «испанки» — наверное, читателю любопытно будет узнать, что в футбол «при ней» в Испании играть продолжали. Справедливости ради, на пике гриппа в 1919-—1920 годах никакого чемпионата страны там и в помине не было — существовавшие команды конкурировали в чемпионатах своих провинций. К примеру, чемпионат Каталонии разыгрывался в нескольких лигах, главная из которых состояла из семи команд. Сильнейшая лига, понятно, включала в себя «Барселону» и «Эспаньол», а самым скандальным получился чемпионат 1917 года, который сенсационно выиграл ФК «Испания». Точнее, выиграла «Барселона», но она лишилась титула, поскольку незаконно использовала легионера из Филиппин по фамилии Гарчиорена. В Испании этот случай называют «делом Гарчиорены», утверждая, что это первый случай использования футболиста с фальшивым паспортом. В итоге четыре матча «больше, чем клуба» были отменены, а еще три — не сыграны. Какая-то Санта-Барбара, учитывая место смерти Гарчиорены, который, переехав за океан, умер как раз в ней.

Именно за океаном и был зафиксирован факт отмены чемпионата из-за эпидемии «испанки». Эпидемии, а не пандемии, поскольку в 1917 году это было проблемой только американцев и канадцев.

Именно за океаном и был зафиксирован факт отмены чемпионата из-за эпидемии «испанки». Фото wikipedia.org

В итоге молодая на тот момент Национальная хоккейная лига на второй год своего существования была вынуждена досрочно приостановить финал розыгрыша Кубка Стэнли. Два хоккеиста «Монреаль Канадиенс» накануне пятого мачта серии против «Сиэтл Метрополитенс» слегли с высокой температурой, из-за недомогания вне игры остались еще четыре игрока «канадцев», и главный тренер сообщил представителям «Сиэтла», что его команда не сможет выйти на игру, предложив соперникам забрать Кубок Стэнли. «Сиэтл» благородно отказался, и суповой прибор лорда Фредерика Стэнли в том году никому не вручали.

Чемпионаты Испании по футболу стартовали с 1929 года и успели пройти семь раз, пока 18 июля 1936 года не установилось «Над всей Испанией безоблачное небо». Этот пароль прозвучал по радио, став сигналом к военному перевороту под началом генерала Франсиско Франко. В итоге футбольный чемпионат был перезапущен 3 декабря 1939 года, чтобы не останавливаться даже во времена Второй мировой войны. Все-таки Франко, приверженцу Гитлера, хватило ума не ввязываться в войну регулярными войсками — Испания участвовала только боеприпасами и добровольцами.

МОК отменил две Олимпиады, ФИФА просто не проводила чемпионаты мира

На это время приостановились и Олимпиады — 1940 и 1944 годов. Важно! Те же чемпионаты мира по футболу нельзя назвать приостановленным, поскольку проводились они спорадически, не имея ни отработанного регламента, ни каких-либо устоявшихся правил. ФИФА того времени была слаба и бедна, как церковная мышь, что прекрасно видно по фильму «Лига мечты», в котором циничный Тим Рот отлично сыграл Зеппа Блаттера. Кстати, рекомендуем любителям спорта посмотреть эту кинокартину, поскольку это киноверсия истории ФИФА, снятая на деньги самой организации.

Возвращаясь к отмене Олимпиад: и зимняя в Саппоро, и летняя 1940 года в Токио (символично, не правда ли), и зимняя в Кортина д’Ампеццо, и летняя 1944-го в Лондоне не состоялись, но имеют свои порядковые номера. Кстати, отмена Олимпиады в Токио не дала дебютировать в олимпийской программе планеризму. Сейчас на год отодвинули дебют в других экзотических дисциплинах, включая скалолазание, скейтбординг и софтбол.

Прага 1931. Олимпиада. Играет Александр Алехин. Фото chess-news.ru

Единственной Олимпиадой, которая, хотя и совсем недолго, проходила во время Второй мировой войны, была шахматная 1939 года в Аргентине. Она буквально спасла жизнь многим ее участникам. В шахматах всегда было много игроков еврейской национальности, и большая часть их решила не возвращаться в родные края после того, как Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года. Особенно повезло Аргентине, которую усилили Мигель (Мендель) Найдорф из Польши и другие супергроссмейстеры того времени. Их было так много, что не всем даже нашлось место в местной сборной, поскольку возвращаться на родину не захотели еще и эстонцы, узнавшие о пакте Молотова — Риббентропа и вхождении своей страны в СССР.

Особняком стоит сборная Германии, которая участвовала на шахматных Олимпиадах даже в самые тяжелые для страны годы, с 1927-го по 1931-й (нищие времена Веймарской республики), а впервые пропустила шахматную Олимпиаду в 1933-м, когда доминирующей партией в рейхстаге стала НСДАП. Не поучаствовав в трех Олимпиадах, шахматисты Германии поехали в 1939 году в Аргентину. В их рядах, понятно, не было евреев — три немца и два австрийца, попавшие в сборную после Аншлюса, но и этот квинтет решил остаться в Южной Америке.

Аншлюсом по Европам

Аншлюс, то есть присоединение Австрии к Германии в марте 1938 года, не остановил вообще ничего. Лига Наций проглотила это событие, и лучшие футболисты Австрии вошли в состав сборной Германии, а клубы начали играть в местном чемпионате, продолжая и свой турнир. К примеру, чемпионом Германии 1941 года стал венский «Рапид», выигравший в это же время и чемпионат Австрии. Вскоре в чемпионате Германии начали играть команды из Польши (Данциг, Кракау, Штеттин), Франции (Мюлюз, Страсбург), Люксембурга (Дюделанж), Чехословакии (Брно), Саара (Саарбрюккен), что не вызывало никакого протеста со стороны международного спортивного движения.

Те, кто в теме, прекрасно знают, что МОК якобы против всякого выражения политических пристрастий. Но это не касалось нацистов. На пьедесталах почета Олимпиад 1936 года (зимняя тоже была проведена в том году в Германии — в Гармиш-Партенкирхене) они стояли, салютуя нацистским приветствием. Это касалось и тех, кто занимал вторые и третьи места, то есть они «зиговали» под чужие флаг и гимн. Английские футболисты, сыгравшие в 1938 году товарищеский матч с немцами, на котором присутствовал Гитлер, также салютовали фюреру нацистским приветствием.

Возвращаясь к крупнейшим пандемиям XX века, отметим, что ни азиатский грипп 1956—1958 годов (с эпицентром в Китае), ни гонконгский грипп 1968—1969 годов, ни оспа в Индии 1974—1975 годов существенно не влияли на спортивную жизнь этих стран.

В жизни ташкентского «Пахтакора» ничего не изменило страшнейшее землетрясение 1966 года. Фото centre1.com

А в жизни ташкентского «Пахтакора» ничего не изменило страшнейшее землетрясение 1966 года. Произошло оно рано утром 26 апреля, и в тот же день «Пахтакор» проводил игру четвертого тура чемпионата СССР с минским Динамо» — 1:0. Видимо, ни гостиница, в которой жили футболисты Минска, ни база «Пахтакора», ни тем более стадион «Центральный» не пострадали, поскольку, судя по протоколу, на игре собралось 50 тысяч зрителей.

Также не повлияли на спорт катастрофы Чернобыля-1986 и Спитака-1988, просто потому, что спортивных команд в этих городах не было. В армянском Спитаке футбольная команда появилась уже после землетрясения.

Такие разные протесты во Франции и Чехословакии

А вот «мировое сообщество» трепетно отнеслось даже к такой локальной трагедии, как разбившийся самолет сборной США по фигурному катанию, и отменило чемпионат мира 1961 года.

Спустя 4 года США развязали войну во Вьетнаме и на протяжении 8 лет бомбили, сжигали напалмом, расстреливали народ этой страны, но «мировое сообщество» не отреагировало на это ни бойкотом, ни отменой каких-либо чемпионатов.

Любопытным выглядит сравнение двух «революционных ситуаций» 1968 года во Франции и Чехословакии. Во Франции был горячий май, когда бунтовали студенты под руководством Даниэля Бен-Саида, Андре Глюксманна, Даниэля Кон-Бендита, Алена Кривина, Бернара Кушнера — все они были сыновьями иммигрантов из Австро-Венгрии, Германии, Латвии, СССР. К протестам присоединились рабочие и, как ни странно, футболисты, одним из которых был Раймон Копа (сын иммигранта из Польши). Окончание чемпионата страны был отложено на три недели, и завершился он только 13 июля. Французские футболисты добились того, что их пожизненные контракты были пересмотрены, и с тех пор они могли заключать контракты и с другими клубами.

Несмотря на то, что протестные настроения в Чехословакии заняли порядка полугода, чемпионаты страны проходили по графику. Но и у «Пражской весны» были последствия, связанные со спортивной эмиграцией. После 1968 года многие чехословацкие спортсмены стали «зробитчанами», отправившись, с разрешения местных федераций, в чемпионаты капиталистических стран.

У «Пражской весны» были последствия, связанные со спортивной эмиграцией. Фото topwar.ru

Политические процессы 90-х годов

Развал СССР не остановил ни одного чемпионата. Во-первых, от страны уже заранее начали отваливаться целые республики, о чем наше издание напоминало в ретро-материалах прошлого года. Во-вторых, некое подобие упорядоченности позволило сохранить создание СНГ, спортсмены которого участвовали в зимней и летней Олимпиадах 1992 года. Соответственно, доигрывались все национальные чемпионаты сезона 1991—1992, начатые еще при СССР и закончившиеся с его развалом.

Любопытно выглядели футбольные еврокубки сезона 1990—1991 годов, в которых стартовали команды ГДР и ФРГ, несмотря на то, что страна объединилась осенью 1990-го. Плюс к тому слепой жребий свел сборные команды ГДР и ФРГ в одну группу. Восточные немцы начали отбор к Евро-1992 с победы над Бельгией — 2:0. Этот матч состоялся 12 сентября, а 3 октября ГДР слилась в едином порыве с ФРГ, став единой сборной Германии. Поражение Бельгии было отменено, а в финальную часть чемпионата Европы восточные немцы (Томас Долль, Андреас Том и будущая звезда Маттиас Заммер) выходили уже в составе единой сборной Германии.

У ГДР в то время был суперсостав, который мог бы завоевать путевку на чемпионат Европы самостоятельно. Увы, но объединение с ФРГ убило в восточных землях не только футбол. Достаточно сказать, что из 34 футболистов сборной ГДР 1988—1990 годов в местных командах остались доигрывать только шестеро. Постепенно здесь был уничтожен практически весь спорт.

Таким образом, Германия во второй раз за XX век разжилась территорией, новой сборной и футболистами. В 1957 году добавили Саар, сборная которого выступала на отборе к ЧМ-1954, а лучшая команда «Саарбрюккен» сыграла в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов. ГДР, Саар и ФРГ объединяет, кстати, легендарная личность тренера Хельмута Шена. Уроженец ГДР, он поначалу тренировал сборную Саара, а затем 10 лет муштровал сборную ФРГ, и за шесть чемпионатов мира и Европы выиграл трижды (плюс серебро и бронза).

По итогу отбора на тот ЧЕ-1992 была вышвырнута из числа участниц команда Югославии, пожалуй, сильнейшая за все времена и уж точно самая многонациональная. Через 7 лет «мировое сообщество» принесло в эту страну долгожданную демократию, покрыв страну ковровыми бомбардировками. Но это не остановило спортивную жизнь страны.

По итогу отбора на ЧЕ-1992 была вышвырнута из числа участниц команда Югославии, пожалуй, сильнейшая за все времена и уж точно самая многонациональная. Фото чемпионат-по-футболу.рф

XXI век: две эпидемии и одна техногенная катастрофа

Именно с Югославией связано последнее разъединение страны, произошедшее зимой 2006 года. 600-тысячная Черногория отъединилась от Сербии, но ее команды доиграли совместные чемпионаты. Сценарий мягкого развода стран был отрепетирован на Чехословакии, где обоюдное стремление двух стран к самостоятельности было официально оформлено зимой 1993 года, в разгар многочисленных чемпионатов. Но они доигрывались. Любопытно, что и в футболе, и в хоккее словаки напоследок стали бронзовыми призерами («Слован» из Братиславы в футболе, «Дукла» из Тренчина в хоккее). Катастрофой это не выглядело, разве что «гуманитарной», поскольку, отказавшись от конкурентных чемпионатов, им приходилось вытаскивать в лигу сильнейших команды из какой-то футбольно-хоккейной преисподней. Россия тоже переживала подобное, вспомним Камышин, Находку, баскетбольный Черемхово…

Атипичная пневмония стал причиной переноса женского чемпионата мира 2003 года из Китая в США. Также Китай лишился чемпионата мира по велоспорту. А в 2015 году Марокко самостоятельно отказалось от проведения Кубка Африки по футболу, и турнир прошел в Экваториальной Гвинее. Причиной была Эбола.

Чемпионат мира 2011 года по фигурному катанию в Японии (какое-то наваждение) был перенесен из-за землетрясения на острове Хонсю и аварии на АЭС в Фукусиме. Россия пришла на выручку, хотя на тот момент фигуристы у нас были не на таком высоком уровне, как сейчас. Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали вторыми в парном катании, а Артур Гачинский завоевал сенсационную бронзу.

Спустя два года пришлось переносить Зимнюю Универсиаду в Словении, и она прошла в Италии и Словакии. Только не в начале зимы, а в конце 2013-го, впервые в истории уступив право первенства по проведению летним Универсиадам. Да-да, Казань и таким образом вошла в историю мирового спорта.

