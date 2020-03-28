Фотомарафон «100-летие ТАССР»: линейка в честь пионерской плавки из собранного металлолома, 1979 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 223-я

Фото: из архивов ПАО «КАМАЗ»

В СССР, несмотря на довольно неэкономное отношение к природным ресурсам в целом, была налажена стройная система переработки отходов. Собирали и сдавали в Союзе (а значит, и в республике) три главных типа сырья: макулатуру, металлолом и стеклотару.

Если сбором и сдачей стеклотары (преимущественно бутылок из-под лимонада и алкогольных напитков) в основном занимались взрослые, то макулатуру и металлолом организованно собирали школьники.

Между октябрятскими «звездочками» и пионерскими отрядами разворачивались соревнования: начинали с макулатуры. Собирали старые газеты, журналы, ненужные тетрадки. Книги в макулатуру не сдавали: после страшных лет становления советской власти и рождения новой интеллигенции к ним относились очень аккуратно — выкинуть книги было чуть ли не кощунством.

Был и такой тонкий момент: миллионными тиражами выпускали бесконечные собрания переписок условных Энгельса с Каутским, собрания сочинения Ленина, разнообразные учебники по научному коммунизму, книги юного атеиста и прочую идеологическую литературу. Что-то более интересное — Вальтер Скотт, Александр Дюма, Агата Кристи или, к примеру, Морис Дрюон — было страшным дефицитом. Их печатали небольшими тиражами, на всех их не хватало, поэтому спрос регулировали искусственным путем. Нужно было сдать определенное количество килограммов макулатуры (как правило, много), взамен давали заветные талончики на интересные художественные книги, можно было прийти в магазин и их купить. Но не просто так, а «с нагрузкой» в виде нескольких килограммов той самой переписки Энгельса с Каутским или, скажем, «Полной истории РККА в 1923 году» (действительно полной, страниц на 600).

Школьники постарше соревновались в сборе металлолома: рыскали по всему городу в поисках ржавых труб, искореженной арматуры и разнообразного иного металлического хлама. Случались и эксцессы: например, в погоне за заветным вымпелом победителя дети организованно крали старые рельсы, аккуратно сложенные рядом с обновленной железной дорогой или похищали катушки с медной проволокой из-под носа у рабочих. Но в те годы это выглядело скорее как шалость.

Пионерские дружины и комсомольские отряды сдавали металлолом, который потом использовался на предприятиях города: например, на фотографии выше вы видите челнинских школьников, которые празднуют событие пионерской плавки для нужд КАМАЗа.



Людмила Губаева