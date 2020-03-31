Атмосфера ресторана у вас дома от KEDR при DoubleTree by Hilton

Авторские блюда от шеф-повара можно заказать с доставкой

Фото: Ринат Назметдинов

KEDR при DoubleTree by Hilton Hotel Kazan City Center гибко реагирует на обстоятельства и в текущих непростых условиях предлагает перенести атмосферу ресторана с авторской кухней к себе домой, не переживая за свою безопасность. Теперь на любимые блюда из свежих продуктов можно оформить бесплатную доставку, получив вместе с тем приятный комплимент и скидку на следующий заказ.

Ресторан на дому

Теперь у жителей Казани есть возможность оформить на дом доставку из ресторана KEDR — новая опция введена в DoubleTree by Hilton Hotel Kazan City Center с учетом текущей ситуации.

В ассортименте на доставку — салаты, холодные и горячие закуски, супы, паста, ризотто, горячие блюда и десерты. Словом, все то, чем так славится ресторан и что любят его клиенты. Соответствуя знаку качества бренда, все блюда традиционно будут приготовлены из свежих продуктов под авторским надзором шеф-повара и бережно упакованы в одноразовую тару.

Соответствуя знаку качества бренда, все блюда традиционно будут приготовлены из свежих продуктов под авторским надзором шеф-повара и бережно упакованы в одноразовую тару

Предложенные на заказ блюда ничем не уступают представленным в самом ресторане. Разница лишь в том, что отведать их можно не выходя из дома.

Предложенные на заказ блюда ничем не уступают представленным в самом ресторане. Разница лишь в том, что отведать их можно не выходя из дома

Индивидуальный подход

Оформить заказ можно как на официальном сайте, так и через сервис «Яндекс.Еда». Доставка осуществляется бесплатно, но следует помнить, что минимальная сумма заказа составляет 500 рублей.

При желании к трапезе не выходя из дома можно заказать и напитки — как безалкогольные, так и алкогольные.

В ресторане KEDR в приоритете индивидуальный подход, поэтому клиент всегда может озвучить свои персональные пожелания к еде и напиткам, и их постараются удовлетворить. А в качестве приятного бонуса от DoubleTree by Hilton вместе с заказом вы получите сладкий комплимент и скидку на следующий заказ.

В ресторане KEDR в приоритете индивидуальный подход, поэтому клиент всегда может озвучить свои персональные пожелания к еде и напиткам

Помимо готовых блюд, ресторан KEDR предлагает доставить домой полуфабрикаты. На выбор представлены пельмени, котлеты и пирожки — все ручной работы и из отборного мяса. Подробнее об этой опции можно узнать на официальном сайте ресторана, либо же позвонив им напрямую — сотрудники заведения, которое славится своим высоким сервисом, с радостью проконсультируют и помогут выбрать блюдо, подходящее именно вам.

С заботой о гостях

На этой неделе ресторан продолжит работу на доставку и на вынос. В заведении заботятся о здоровье своих клиентов и персонала, поэтому гарантируют, что даже в столь сложное время нам можно быть уверенными в своей безопасности.

Кроме того, это позволяет быть еще более гибким по отношению к своим клиентам. Так, если человек не готов ждать доставку на дом, он может сделать заказ и забрать его самовывозом, получив при этом дополнительную скидку.

Подробнее ознакомиться с меню и условиями можно на сайте ресторана KEDR.