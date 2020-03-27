Тендеры Башкирии: аппараты искусственной вентиляции легких, отели вахтовикам и кул-кубызы школьникам

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Два месяца на инженерные сети набережной в Уфе

Одним из крупнейших тендеров недели, объявленных в Башкортостане, стал заказ АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в состав «Русгидро». Зарегистрированное в Москве предприятие заплатит 90,8 млн рублей за общестроительные работы и разработку рабочей документации по устройству сетей водоснабжения, канализации и пожаротушения в рамках проекта благоустройства набережной реки Белая в Уфе. Об этом объявили 24 марта, подать заявки можно до 9 апреля, рассматривать их будут 16 апреля, а итоги подведут 20-го числа.

Подрядчик должен будет разработать проект производства работ, провести организационно-технические мероприятия, обустроить временную передвижную базу. В основной период работы должны будут выполняться за счет собственных средств и строительной техники. Работы — они коснутся водопровода, противопожарных резервуаров, насосной станции, коллектора хозяйственно-бытовой канализации — должны быть выполнены до 10 июня 2020 года, а гарантия составит 5 лет.



2. Гостиницы для вахтовиков в Нижневартовске на 63 миллиона

Уфимское ООО «Интеллектуальные системы» (учредитель — ООО «РН-Разведка и добыча») заплатит 62,6 млн рублей за предоставление мест временного проживания в Нижневартовске. Закупку обнародовали 20 марта на портале закупок «Роснефти». Подать заявку нужно успеть до 1 апреля.

На перевахтовку потребуется предоставить около 10 тысяч койко-суток. Фото vahtav.ru

Услуги будут оказываться с апреля 2020 до декабря 2021 года. В 2020-м понадобится предоставить 1 925 койко-суток для вахтовиков в одноместных номерах и 3944 — в двухместных. В 2021 году число койко-суток для вахтовиков составит 2 555 и 10 835 соответственно. На перевахтовку потребуется предоставить около 10 тысяч койко-суток. Для вахтовиков номера будут предоставляться ориентировочно на срок в 30 суток (в этом случае номера должны быть с туалетами), для перевахтовок — сроком примерно на двое суток, в этом случае санузлы могут быть не в номере, а на этаже.



3. 4 рентген-аппарата для районных больниц

Государственное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Башкортостана» заплатит 40 млн рублей за рентгенографические комплексы на 2 рабочих места. Такая информация появилась 19 марта, заявки принимались до 27 марта. Сам аукцион состоится 1 апреля. Закупку осуществят за счет средств бюджета Башкортостана.

Всего поставить должны будут четыре рентгенодиагностических комплекса с устройством для линейной томографии. Поставку должны будут осуществить в четыре центральные районные больницы в регионе — в Дюртюлях, Малоязе, Новобелокатае и Баймаке.



Поставку должны будут осуществить в четыре центральные районные больницы в регионе — в Дюртюлях, Малоязе, Новобелокатае и Баймаке. Фото mediazavod.ru

4. Аппараты искусственной вентиляции легких к началу лета

Еще один тендер от ГКУ «Техобеспечение МЗ РБ» связан с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму в 19,5 млн рублей. Информация о закупке была размещена 20 марта, заявки принимаются до 30-го числа, а аукцион состоится 1-го числа.

Всего ведомство закупит 4 аппарата, каждый из которых будет стоить около 4,9 млн рублей. Закупку оплатят из бюджета Башкортостана. Поставка и ввод в эксплуатацию должны быть осуществлены в течение 60 дней с момента заключения контракта — то есть в начале июня. Местом поставки указан Республиканский онкологический диспансер в Уфе.



5. Передвижной экологический пост за 24 миллиона

Тем временем ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» потратит 23,8 млн рублей на передвижной экологический пост для контроля за загрязнением воздуха. Об этом объявили 24 марта, заявки принимаются до 6 апреля, а аукцион проведут 9-го числа.

Речь идет об одном фургоне-лаборатории с дизельным двигателем мощностью не менее 140 л. с. Лабораторный отсек должен быть оборудован стационарными анализаторами, аспираторами, системой сбора, обработки и передачи данных, системами электроснабжения и климат-контроля, рабочим местом оператора и лабораторным столом. Среди оборудования — газоанализаторы оксида углерода, оксида и диоксида азота.



Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты потратит 23,8 млн рублей на передвижной экологический пост для контроля за загрязнением воздуха. Фото Лилии Егоровой

6. Музыкальные инструменты для уфимской музыкальной школы

А вот уфимская детская музыкальная школа имени Адигама Искужина готова купить музыкальные инструменты на общую сумму в 16,8 млн рублей. О соответствующем электронном аукционе стало известно 24 марта, заявки принимают до 1 апреля, сам аукцион состоится 3-го числа. Финансирование обеспечат из федерального бюджета (11,9 млн), бюджета Башкортостана (3,7 млн) и бюджета Уфы (1,3 млн рублей).

Поставку должны осуществить в течение 90 дней, тремя партиями. Всего понадобится 27 видов музыкальных инструментов, среди них — домры, аккордеоны, баяны, балалайки, виолончели, саксофоны, думбыры, кураи, кул-кубызы, скрипки, пианино и рояль.



7. 10 миллионов на досуговый центр в Новокулево

Администрация Новокулевского сельсовета Нуримановского района собирается направить немаленькую сумму в 10,1 млн рублей на благоустройство культурно-досугового центра. Об этом стало известно 20 марта, а потенциальным участникам нужно успеть подать заявку до 30 марта. Рассматривать заявки на участие будут 31 марта, аукцион проведут на следующий после этого день.

Работы будут выполняться с 10 мая по 30 сентября 2020 года. В рамках работ потребуются 12 парковых скамеек и урн, комплект информационного стенда, два комплекта трибун на 44 места каждая, хоккейная коробка, по 2 комплекта ворот для мини-футбола и гандбола, хоккея, столько же баскетбольных щитов, спортивные комплексы, три комплекта видеонаблюдения, 12 светодиодных светильников.



Администрация Новокулевского сельсовета Нуримановского района собирается направить немаленькую сумму в 10,1 млн рублей на благоустройство культурно-досугового центра. Фото mbu-nbks.jimdofree.com

8. Чайные сервизы — юбилярам супружеской жизни

Государственный комитет Башкирии по делам юстиции собирается обеспечить отделы записи актов гражданского состояния подарочными наборами юбилярам супружеской жизни на сумму в 9,5 млн рублей. Объявили об этом 23 марта, заявки принимаются до 1 апреля, а аукцион проведут 3 апреля.

Всего закупят 2008 подарочных наборов. В состав войдет чайный сервиз на 6 персон с чайником, сахарницей, сливочником, чашками, блюдцами, подарочной коробкой. Средняя стоимость каждого комплекта составит 4 735 рублей. Товары будут поставлены в Уфу, на улицу Российскую: 669 в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, столько же — в течение 90 дней, а 670 — в течение 180 календарных дней.



9. Новые светофоры в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы выделит сумму в 8,3 млн рублей на установку светофорных объектов на улично-дорожной сети. Объявили об этим 25 марта, заявки будут принимать до 3 апреля, а аукцион состоится 7-го числа.

Речь, судя по всему, идет о замене уже существующих старых светофоров. Фото bashinform.ru

Новые светофоры появятся в четырех местах Уфы. Первый — на улице Перспективной, около остановки «Сад №5». Второй — на пересечении Кольцевой улицы и улицы Мира. Еще два — на пересечениях Кирова с Мингажева и Правды с Новороссийской. Работы потребуется выполнить в течение 90 календарных дней. Отметим, что речь, судя по всему, идет о замене уже существующих старых светофоров, поскольку, например, на пересечении Кирова и Мингажева светофор уже есть.



10. Выкладка водки «Башспирта» в сети «Лента» по всей России

Производитель алкогольной продукции «Башспирт» собирается заплатить 5,95 млн рублей за организацию размещения товара на специальном оборудовании в торговой сети «Лента». Об этом стало известно 24 марта, заявки принимаются до 2 апреля, рассматривать их будут 7-го числа, а итоги подведут 8-го.

В списке 250 гипермаркетов по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Омске, Казани и Уфе. Речь идет о размещении одного из видов водки на специальном оборудовании — дисплеях и паллетах. Договор должен исполняться с 24 апреля 2020 по 31 марта 2021 года включительно.

