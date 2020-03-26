Фотомарафон «100-летие ТАССР»: столовая на строительстве КАМАЗа, первая половина 1970-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 221-я

Фото: из архивов ПАО «КАМАЗ»

На строительстве КАМАЗа работали десятки тысяч человек, и все они нуждались в оперативном обеспечении горячей пищей. Конечно, благоустроенные столовые строить начали не сразу. Тем более площадь строительства сначала была очень велика. Поэтому по местам строительства сначала ставились вагончики-бытовки, в которые доставлялась еда для строителей.

В ноябре 1973 года гендиректор Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей выпустил приказ, посвященный бесперебойному обеспечению питанием сотрудников комплекса.

Приказ был выпущен «в связи с резким увеличением объема работ по развертыванию сети общественного питания и в целях бесперебойного обеспечения питанием работников комплекса». Он касался не только собственно строительства КАМАЗа и производства, но и Нового города. В штат генеральной дирекции комплекса автозаводов вводилась должность помощника гендиректора по общественному питанию. Он должен был разработать мероприятия, которые поспособствовали бы улучшению организации общественного питания работников комплекса и обслуживания трудящихся в Новом городе (он был основан в 1973 году). На эту сложную должность назначили Александра Ефимовича Кривова, который параллельно был еще и директором комбината общественного питания.

Комбинат общественного питания организовали еще в 1971 году. Перед ним стояла, казалось бы, непосильная задача: практически в чистом поле начать кормить строителей. Александр Кривов вспоминал:

«Ни складов, ни базы — да практически ничего не было. Организовали две столовые — при дирекции и на кольце в промкомзоне. Генеральный директор КАМАЗа Лев Борисович Васильев умел оперативно решать наши вопросы: договорился с совхозами, и мы начали заготовку овощей. Раз помещений нет — решили продавать продукты питания с выездных лотков. Так начинались будни КОПа».

В 1972 году в Набережные Челны были направлены по разнарядке 450 поваров и 200 продавцов продуктов, закончивших профтехучилища соответствующего профиля. Большая часть из них была из Татарии, но помогли с кадрами и соседние республики и области Поволжья.

К началу восьмидесятых титаническая задача была решена: Комбинат общественного питания КАМАЗа включал целых 103 предприятия на 30 340 посадочных мест. Это были и кафе, и рестораны в молодом городе, но костяком, базой комбината стали столовые КАМАЗа, где каждый день обедали более 26 тысяч человек. А в многочисленных общежитиях группы заводов были 32 буфета, где питались 25 тысяч человек (далеко не все обитатели общежитий могли позволить себе поставить в комнату собственную плиту или холодильник).



Людмила Губаева