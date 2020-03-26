Фотомарафон «100-летие ТАССР»: столовая на строительстве КАМАЗа, первая половина 1970-х
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 221-я
На строительстве КАМАЗа работали десятки тысяч человек, и все они нуждались в оперативном обеспечении горячей пищей. Конечно, благоустроенные столовые строить начали не сразу. Тем более площадь строительства сначала была очень велика. Поэтому по местам строительства сначала ставились вагончики-бытовки, в которые доставлялась еда для строителей.
В ноябре 1973 года гендиректор Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей выпустил приказ, посвященный бесперебойному обеспечению питанием сотрудников комплекса.
Приказ был выпущен «в связи с резким увеличением объема работ по развертыванию сети общественного питания и в целях бесперебойного обеспечения питанием работников комплекса». Он касался не только собственно строительства КАМАЗа и производства, но и Нового города. В штат генеральной дирекции комплекса автозаводов вводилась должность помощника гендиректора по общественному питанию. Он должен был разработать мероприятия, которые поспособствовали бы улучшению организации общественного питания работников комплекса и обслуживания трудящихся в Новом городе (он был основан в 1973 году). На эту сложную должность назначили Александра Ефимовича Кривова, который параллельно был еще и директором комбината общественного питания.
Комбинат общественного питания организовали еще в 1971 году. Перед ним стояла, казалось бы, непосильная задача: практически в чистом поле начать кормить строителей. Александр Кривов вспоминал:
«Ни складов, ни базы — да практически ничего не было. Организовали две столовые — при дирекции и на кольце в промкомзоне. Генеральный директор КАМАЗа Лев Борисович Васильев умел оперативно решать наши вопросы: договорился с совхозами, и мы начали заготовку овощей. Раз помещений нет — решили продавать продукты питания с выездных лотков. Так начинались будни КОПа».
В 1972 году в Набережные Челны были направлены по разнарядке 450 поваров и 200 продавцов продуктов, закончивших профтехучилища соответствующего профиля. Большая часть из них была из Татарии, но помогли с кадрами и соседние республики и области Поволжья.
К началу восьмидесятых титаническая задача была решена: Комбинат общественного питания КАМАЗа включал целых 103 предприятия на 30 340 посадочных мест. Это были и кафе, и рестораны в молодом городе, но костяком, базой комбината стали столовые КАМАЗа, где каждый день обедали более 26 тысяч человек. А в многочисленных общежитиях группы заводов были 32 буфета, где питались 25 тысяч человек (далеко не все обитатели общежитий могли позволить себе поставить в комнату собственную плиту или холодильник).
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу ПАО «КАМАЗ»
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
И фотки и текст.
Спасибо.
Питание каждодневное это и есть повседневная жизнь, это и есть настоящая История.
И руководители КАМАЗа это понимали - и обеспечили едой строителей "Нового Города".
А строители построили и Город и Завод - Герои.
Но в это же время в СССР начинается эмиграция - если не массовая, то значительная - детей и внуков тех, кто с помощью диктатуры "пролетариата" создавал Красную Россию и Красную Татарию, а затем и СССР; детей и внуков тех, кто в кровавых внутрипартийных склоках РКП(б), ВКП(б) 1920-х - 1930-х годов писали друг на друга доносы в "оппортунизме" и "уклонизме" от марксизма; детей и внуков тех, кто ценой многих миллионов человеческих жизней провёл коллективизацию и индустриализацию СССР в 1930-х гг. и выиграл Великую Отечественную Войну 1941 - 1945 годов.
Одни продолжали строить "коммунизм" другие эмигрировали - в основном в США, Израиль и другие капиталистические страны.
Эмигрировали дети от высших руководителей КПСС и СССР - Сталина, Хрущёва и др. - до тетей марксистов регионального масштаба - яркий пример эмиграция писателя В.П.Аксёнова - сына партийных и государственных высших чиновников ТАССР 1920-х - 1930-х годов П.В.Аксенова и Е.С.Гинзбург.
Главное средства государства вкладывались в развитие собственной экономики, а не в зарубежную.
Причём очень часто старшее поколение оставалось в СССР, а дети и внуки эмигрировали из страны социализма в капиталистических страны.
Почему - история советской эмиграции так и не написана.
Но это часть большой Истории.
Некоторые потом возвращались - в основном писатели - вернулся и писатель В.П.Аксёнов.
Его воспоминания "Дети ленд-лиза" красочно повествуют о его детстве в Казани со всеми бытовыми подробностями - от посещения бань до мальчишеского хулиганства в Центральном парке имени Горького в предвоенные и военные годы.
Жаль, что Василий Павлович не успел дописать воспоминания.
Очень жаль.
"В начале 1943 года тетя Котя неизвестно каким образом получила должность в республиканском Радиокомитете, и не малую, между прочим, – завотделом информации, что обеспечивало продовольственным литером «Б» в надежном магазине руководящего состава. У Акси-Вакси тогда – очевидно, благодаря неожиданному повышению литера – промелькнула шальная мысль: а что, если теперь уже скоро вернутся из «долгосрочной командировки» его некогда столь великолепные родители?
Однажды он нашел фотографию этих великолепных родителей в паспарту из отменного картона, сделанную в известном ателье на Чернышевской, которое старожилы до сих пор называли «Бывший Майофис». Великолепные родители сияли молодой зрелостью и любовью. Он был в каракулевом полушубке и в большом каракулевом же кепи, под которым посвечивали очочки марки ВЦИК. У нее на плечах вальяжно расположилась чернобурка с филигранно выработанной мордочкой. Он положил этот картон между томами Малой советской энциклопедии и таким образом как бы включил их в картотеку своих сновидений.
Вот именно так они появляются в сопровождении обеих нянек, Евфимии и Глаферии, а также бабы Дуни и шофера Мыльникова, идут по паркетам в его спаленку. Мальчик делает вид, что спит, а сам воспаряет в шоколадных ароматах: ах, какие у меня великолепные родители!
Только в 1943-м в его сознание проникает странность исчезновения этих двух великолепных. С какой стати великолепные родители оставили шестикомнатную квартиру и служебный автомобиль и отправились в какую-то малореальную долгосрочную, а может быть, и бессрочную челюскинско-папанинскую полярную командировку?".
Шестикомнатная квартира, служебный автомобиль, две няньки, шофёр и бабка в 1930-х годах в Казани запомнились Васе на всю жизнь.
К такому уровню жизни абсолютное большинство Красной Татарии и СССР абсолютное большинство граждан страны так и не приблизилось.
Строители КАМАЗа в 1960 - 1970-х гг. первоначально жили просто в вагончиках.
3-хкомнатная квартира для большинства советских людей была пределом мечтаний даже в 1980-х годах.
Всё изменилось в 1992 году и вскоре писатель В.П.Аксёнов вернулся на родину.
Писатель стал в этом произведении циником - циником в самом лучшем смысле этого слова - циником по отношению к самому себе, т.е. стал Философом.
Прочитав роман, можно понять истоки преклонения В.П.Аксенова перед "штатами" (США) в юношеские и зрелые годы (хотя бы на примере отношения к модной американской повседневной одежде - джинсам), понять, почему именно в США эмигрировал писатель, а потом, в "пух и прах" раскритиковав "штаты", переехал во Францию, а затем долго жил в Москве.
Жаль не успел талантливый писатель написать окончания воспоминаний - потерял сознание, как и полагается настоящему диссиденту, по пути из пункта "А" в пункт "Б" - за рулём автомобиля на московской дороге (врачи боролись за его жизнь около полугода).
Памятником казанско-американо-французо-российскому писателю является бронзовое изваяние его любимого пса-мопса по кличке "Пушкин" в Аксёновском сквере в Казани.
Чем не сюжет для романа? - пока одни комсомольцы строили КАМАЗ, другие бывшие комсомольцы "разочаровывались" в "штатах".
Возможно об этом и были бы ненаписанные воспоминания жителя ТАССР Акси-Вакси.
Было бы хорошо издать к 100-летию ТАССР воспоминания-роман В.П.Аксёнова "Ленд-лизовские".
Вспомнил и поварих, буфетчиц и раздатчиц в мини-юбках, как на последней фотографии - сексуальная революция капиталистического "Запада" 1950 - 1060-х гг., несмотря ни на какие "железные занавесы", "просочилась" в 1970-е гг. и в СССР, в том числе и на строительство КАМАЗа.
Благодаря этим мини-юбкам в Набережных Челнах были созданы десятки тысяч крепких советских Семей - "основы общества".
Всего с избытком.
И создаётся новая дружная Семья, родятся дети - это и называется Счастье.