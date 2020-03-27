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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники почетной вахты УСЗМН по перекачке миллиардной тонны нефти, 1970-й год

07:00, 27.03.2020 11 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 222-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники почетной вахты УСЗМН по перекачке миллиардной тонны нефти, 1970-й год
Фото: из фондов музея истории АО «Транснефть-Прикамье»

5 августа 1970 года Северо-Западное нефтепроводное управление (СЗНУ) было переименовано в Управление северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН — далее управление), в настоящее время — АО «Транснефть-Прикамье». По трубопроводной системе управления активно транспортировалась нефть не только с промыслов Татарии, но и черное золото, поступающее от объединений «Пермьнефть», «Удмуртнефть», «Оренбургнефть». Коллектив управления обеспечивал прием более одной трети суточной добычи по стране. В эти годы УСЗМН уже располагало автоматизированными насосными станциями и резервуарными парками, телемеханизированными нефтепроводами, вспомогательными сооружениями.

1970 год для нефтепроводной отрасли страны был особенным — транспортировка полноводной реки черного золота достигла отметки в 1 миллиард тонн. Представим: если поместить это количество нефти в 50-тонные цистерны, образуется железнодорожный состав длиной в шесть (!) земных экваторов.

Прием и перекачка первого миллиарда тонн нефти стали для нефтепроводчиков значимым событием, которое свершилось в конце 1970 года. Стать участником почетной вахты, которая длилась несколько часов, надо было заслужить, поэтому во всех районных нефтепроводных управлениях развернулось соревнование за право участвовать в перекачке юбилейной тонны нефти. Высокий накал борьбы разгорелся среди машинистов, операторов, электриков. Каждому хотелось встретить и проводить в добрый путь особенную тонну.

На юбилейную вахту заступили лучшие нефтепроводчики Альметьевска, Ромашкино, Карабаша, Клявлино, Азнакаево, Краснокамска, Горького, Ярославля, Рязани. На центральном диспетчерском пункте в Бугульме собрались ведущие специалисты и руководители управления: В.П. Стрижков, С.П. Лебедич, А.А. Белов, И.Л. Кухта, Л.Н. Финюков. В районных нефтепроводных управлениях непосредственное участие в приеме миллиардной тонны нефти на рабочих местах принимали операторы, машинисты, электрики во главе с диспетчерами и руководством управлений. Сведения поступали на диспетчерский пульт старшему инженеру-диспетчеру А.С. Бежиной.

Перенесемся в уникальный исторический вечер 22 декабря 1970 года. В насосных — лабораторная чистота, много цветов. На резервуарах, в помещениях, на будочках операторов — праздничные флаги и транспаранты, на стенах — газеты «Молния» с именами тех, кому доверено несение почетной вахты 22—23 декабря. На лицах — улыбки, радость, гордость за причастность к историческому моменту в жизни управления. В кабинете диспетчера шумно, по селекторному аппарату слышны голоса работников разных нефтеперекачивающих станций. Коллеги с других станций дают «зеленую улицу» миллиардной тонне нефти. У проходной собрались ветераны производства, пенсионеры, товарищи по работе. Со всех участков управления слышны взволнованные голоса тех, кто на вахте, — идет миллиардная тонна.

Время — 19 часов 12 минут, телетайп сообщает о принятых последних 325 400 тоннах. Есть миллиард тонн нефти!

На уникальном архивном фото — участники почетной вахты первого миллиарда, смена нефтеперекачивающей станции «Азнакаево». В верхнем ряду слева направо: машинист технических насосов А.И. Потапова, электромонтер А.М. Музипов, лаборант Г.Г. Гиззатова, водитель И.З. Закиров. В нижнем ряду: оператор товарный А.И. Аськаева, машинист технических насосов В.С. Михайлова, помощник оператора товарного З.Н. Ханнанова. Лица нефтепроводчиков светятся от гордости, ведь именно им выпало встретить и проводить первый миллиард — достижение огромного коллектива, причастного к большому и важному для всей страны делу.

Высокий производственный рубеж в миллиард тонн черного золота был достигнут совместным трудом с нефтедобытчиками в год 50-летия со дня образования Татарской АССР. Как и жизнь, полноводный поток нефти не останавливается. С тринадцатой минуты двадцатого часа начался отсчет второго миллиарда. Впереди — новые горизонты и победы.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и музей истории АО «Транснефть-Прикамье».

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

Историческая справка

История АО «Транснефть-Прикамье» началась с небольшого нефтепровода Шугуры — Клявлино протяженностью всего 27 км. Для управления процессами транспортировки нефти 16 августа 1949 года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова была организована Татарская нефтепроводная контора. С 1949 года принято вести отсчет истории АО «Транснефть-Прикамье»:

  • 1949 год: образование Татарской нефтепроводной конторы;
  • 1951 год: создание Татарского товарно-транспортного управления в Бугульме;
  • 1953 год: переименование в Татарское нефтепроводное управление (ТНУ);
  • 1963 год: переименование ТНУ в Северо-Западное нефтепроводное управление (СЗНУ);
  • 1970 год: переименование СЗНУ в Управление северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН);
  • 1991 год: переименование УСЗМН в Производственное объединение Северо-западных магистральных нефтепроводов (ПО СЗМН);
  • 1994 год: создание акционерного общества открытого типа «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (АООТ «СЗМН», впоследствии ОАО «СЗМН»);
  • 2015 год: переименование ОАО «СЗМН» в Акционерное общество «Транснефть-Прикамье» (АО «Транснефть-Прикамье»).

Сегодня акционерное общество «Транснефть-Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Оно играет важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленностей Приволжского федерального округа, управляя магистральными нефтепроводами общей протяженностью около 6 тыс. км и нефтепродуктопроводами — около 1 тыс. км. В составе предприятия пять филиалов: Альметьевское, Ромашкинское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления (РНУ). Производственные объекты располагаются в 11 субъектах РФ.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    Классно! Гордость за свой труд
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  • Анонимно 27 мар
    Откуда у вас столько фоток?
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    Анонимно 27 мар
    А представьте сколько фоток было бы про нынешний период)
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    Анонимно 27 мар
    Ну сейчас то техника позволяет, а в те времена?
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  • Анонимно 27 мар
    Нефтяная промышленность сильно развивалась в те годы, да и сейчас неумолимо развивается!
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    Анонимно 27 мар
    Развивалась не только нефтяная, но нефтехимическая промышленность.
    Вы правильно заметили - "да и сейчас неумолимо развивается".
    Нефть один из основных источников углеводородного сырья для выпуска самой разнообразной продукции - от деталей автомобиля до лекарственных средств.

    1970-й год - это пик энтузиазма советских людей - год 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, превратившегося благодаря КПСС в настоящего "кумира" (языческого божества для поклонения), символ всего "хорошего".

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  • Анонимно 27 мар
    На фотке все такие довольные
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    Анонимно 27 мар
    Жизнерадостные.
    Не то что на фотках 1920 - 1930-х годов.
    Время разное.
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  • Анонимно 27 мар
    этим людям сейчас глубоко за 80. Интересно, кого они после себя оставили
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    Анонимно 27 мар
    Да, интересно, как сложилась их дальнейшая судьба и судьба их детей.

    Через 15 лет начнется "ленинско"-горбачевская "перестройка", закончившаяся дефицитом продуктов, одежды и всего прочего, и плавно перешедшая в ельцинско-гайдаровскую "шоковую терапию", от которой население России сокращалось почти на 1 миллион человек каждый год.

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    Анонимно 27 мар
    В РТ руководство проводило не "шоковую терапию", а "мягкое вхождение в рынок" - шансы выжить у населения значительно повышались.
    Спасибо.
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