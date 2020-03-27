Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники почетной вахты УСЗМН по перекачке миллиардной тонны нефти, 1970-й год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 222-я

Фото: из фондов музея истории АО «Транснефть-Прикамье»

5 августа 1970 года Северо-Западное нефтепроводное управление (СЗНУ) было переименовано в Управление северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН — далее управление), в настоящее время — АО «Транснефть-Прикамье». По трубопроводной системе управления активно транспортировалась нефть не только с промыслов Татарии, но и черное золото, поступающее от объединений «Пермьнефть», «Удмуртнефть», «Оренбургнефть». Коллектив управления обеспечивал прием более одной трети суточной добычи по стране. В эти годы УСЗМН уже располагало автоматизированными насосными станциями и резервуарными парками, телемеханизированными нефтепроводами, вспомогательными сооружениями.

1970 год для нефтепроводной отрасли страны был особенным — транспортировка полноводной реки черного золота достигла отметки в 1 миллиард тонн. Представим: если поместить это количество нефти в 50-тонные цистерны, образуется железнодорожный состав длиной в шесть (!) земных экваторов.

Прием и перекачка первого миллиарда тонн нефти стали для нефтепроводчиков значимым событием, которое свершилось в конце 1970 года. Стать участником почетной вахты, которая длилась несколько часов, надо было заслужить, поэтому во всех районных нефтепроводных управлениях развернулось соревнование за право участвовать в перекачке юбилейной тонны нефти. Высокий накал борьбы разгорелся среди машинистов, операторов, электриков. Каждому хотелось встретить и проводить в добрый путь особенную тонну.

На юбилейную вахту заступили лучшие нефтепроводчики Альметьевска, Ромашкино, Карабаша, Клявлино, Азнакаево, Краснокамска, Горького, Ярославля, Рязани. На центральном диспетчерском пункте в Бугульме собрались ведущие специалисты и руководители управления: В.П. Стрижков, С.П. Лебедич, А.А. Белов, И.Л. Кухта, Л.Н. Финюков. В районных нефтепроводных управлениях непосредственное участие в приеме миллиардной тонны нефти на рабочих местах принимали операторы, машинисты, электрики во главе с диспетчерами и руководством управлений. Сведения поступали на диспетчерский пульт старшему инженеру-диспетчеру А.С. Бежиной.

Перенесемся в уникальный исторический вечер 22 декабря 1970 года. В насосных — лабораторная чистота, много цветов. На резервуарах, в помещениях, на будочках операторов — праздничные флаги и транспаранты, на стенах — газеты «Молния» с именами тех, кому доверено несение почетной вахты 22—23 декабря. На лицах — улыбки, радость, гордость за причастность к историческому моменту в жизни управления. В кабинете диспетчера шумно, по селекторному аппарату слышны голоса работников разных нефтеперекачивающих станций. Коллеги с других станций дают «зеленую улицу» миллиардной тонне нефти. У проходной собрались ветераны производства, пенсионеры, товарищи по работе. Со всех участков управления слышны взволнованные голоса тех, кто на вахте, — идет миллиардная тонна.

Время — 19 часов 12 минут, телетайп сообщает о принятых последних 325 400 тоннах. Есть миллиард тонн нефти!

На уникальном архивном фото — участники почетной вахты первого миллиарда, смена нефтеперекачивающей станции «Азнакаево». В верхнем ряду слева направо: машинист технических насосов А.И. Потапова, электромонтер А.М. Музипов, лаборант Г.Г. Гиззатова, водитель И.З. Закиров. В нижнем ряду: оператор товарный А.И. Аськаева, машинист технических насосов В.С. Михайлова, помощник оператора товарного З.Н. Ханнанова. Лица нефтепроводчиков светятся от гордости, ведь именно им выпало встретить и проводить первый миллиард — достижение огромного коллектива, причастного к большому и важному для всей страны делу.



Высокий производственный рубеж в миллиард тонн черного золота был достигнут совместным трудом с нефтедобытчиками в год 50-летия со дня образования Татарской АССР. Как и жизнь, полноводный поток нефти не останавливается. С тринадцатой минуты двадцатого часа начался отсчет второго миллиарда. Впереди — новые горизонты и победы.



Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»