Фотомарафон «100-летие ТАССР»: отделы кадров подразделений КАМАЗа, 1970-е годы

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Фото: из архивов ПАО "КАМАЗ"

Решение о том, чтобы строить завод по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах, было принято в 1969 году. Строительство начали уже в декабре.

Между тем, сотрудников для автогиганта нужно было учить: в стране не было столько свободных специалистов, чтобы укомплектовать огромный завод сразу. Поэтому еще во время строительства КАМАЗа, в 1971 году, министр автопромышленности СССР выпустил приказ о комплектовании и подготовке кадров для Камского автомобильного завода. В нем говорилось, что к обучению рабочих и инженерно-технических работников для КАМАЗа должны быть привлечены не только гендир челнинского завода, но и руководители других автогигантов страны: Горьковского, Минского, Кременчугского автозаводов, Ярославского моторного завода и АЗЛК.

На территории КАМАЗа в 1970-е, административные здания и отделы кадров

В 1972 году Совет министров СССР разрешил Камскому автозаводу оплачивать в 1972—1974 годах работникам, которые переводились на постоянную работу на завод, стоимость проезда членов их семей, провоза их имущества, и выдавать единовременное пособие на членов семей. Выплаты эти производились за счет завода не позднее, чем через два года со дня перевода работника.

Отдел кадров автозавода, 1970-е

Впрочем, в начале 70-х встал другой кадровый вопрос: пока обучали автопроизводителей и инженеров, предприятие и город, в котором все эти люди должны были жить, нужно было, собственно, сначала построить. Одними комсомольскими стройотрядами обойтись было невозможно, даже несмотря на единый трудовой порыв всей комсомольской общественности. Нужны были квалифицированные строители.

Строители КАМАЗа, 1970-е

В газете «Правда» в 1970 году писали:

«Хорошо начал новый год коллектив строителей автомобильного гиганта на Каме. Впрочем, коллектив этот только складывается. Ежедневно в город Набережные Челны по путевкам комсомольских организаций и без путевок со всех концов страны приезжают до 150 каменщиков, бульдозеристов, шоферов и представителей других строительных профессий».

Всего на строительстве КАМАЗа и Нового города Набережных Челнов работали около 100 тысяч человек. Значительная часть из них осталась здесь жить и пополнила собой популяцию юного города. Статистика говорит о том, что средний возраст строителей КАМАЗа не превышал 29 лет.

Людмила Губаева