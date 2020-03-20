Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие моторостроительного завода на отдыхе в Морквашах, начало 1960-х
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 215-я
На моторостроительном заводе в 1960-е годы была заведена замечательная традиция: время от времени коллектив выезжал в выходной день на «вылазки» в Моркваши — на пароме, который арендовал профком предприятия!
Речной туризм был вообще очень популярным в советские времена: прогулки на теплоходах и паромах пользовались большим спросом. А на высоком и зеленом правом берегу Волги можно было организовать чудесный пикник, как мы это называем сейчас.
Профсоюзный комитет моторостроительного завода №16 (сейчас это КМПО) периодически организовывал выезды сотрудников предприятия в Набережные Моркваши: здесь, на правом берегу Волги, проходили «корпоративы» заводчан. Профком арендовал большой паром, на котором работники цехов с музыкой, песнями (и наверняка с «подогревом») ехали по реке к месту назначения.
Ведь завод жил не работой единой: несмотря на то что в 1960-е нужно было напряженно собирать моторы для авиационной промышленности, люди всегда хотели и ждали праздника. Во время таких пикников на пароме играл настоящий духовой оркестр — этот коллектив сформировался в сборочном цехе завода, и его творчество пользовалось большим успехом среди коллег и на самодеятельных сценах города.
По прибытии заводчане занимались не просто бездуховным поглощением запасов еды и продукции спиртзаводов — отдых можно было в полной мере назвать культурным. Проводились и массовые игры, и викторины, и конкурсы — например, цеха и сотрудники соревновались на лучшее исполнение песен (это, конечно, были домашние заготовки).
Ездили семьями, брали с собой детей, женщины надевали самые нарядные платья, мужчины — белые рубашки. Это действительно были большие праздники: еще 60 лет назад на моторостроительном заводе знали, что такое тимбилдинг и укрепление корпоративного духа!
А в 1967 году подоспела одна из самых радостных новостей для трудового советского народа: на третьей сессии Верховного совета СССР 7-го созыва приняли закон о пятидневной рабочей неделе. Пятидневка не сокращала рабочую неделю, нормативы часовой выработки оставались прежними — не более 41 часа в неделю, но при 8-часовом рабочем дне. До этого рабочий день был семичасовым, а по субботам укороченный — 6 часов.
У работников предприятия теперь было два выходных, которые можно было тратить весело и с пользой.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и Музей истории АО «КМПО».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Полностью!!!
1960 - 1970-е годы - благословенные годы для советских людей - коммунистическая партия наконец-то повернулась лицом к повседневным запросам трудового народа.
У социализма появилось "человеческое лицо".
Но скоро марксисты попытаются взять реванш, потребуют вернуться к "ленинским принципам" управления партией и государством и объявят в начале 1980-х гг. "перестройку" - в стране тут же закончится еда, пропадут товары повседневного спроса.