Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рабочие моторостроительного завода на отдыхе в Морквашах, начало 1960-х

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Фото: пресс-служба и Музей истории КМПО

На моторостроительном заводе в 1960-е годы была заведена замечательная традиция: время от времени коллектив выезжал в выходной день на «вылазки» в Моркваши — на пароме, который арендовал профком предприятия!

Речной туризм был вообще очень популярным в советские времена: прогулки на теплоходах и паромах пользовались большим спросом. А на высоком и зеленом правом берегу Волги можно было организовать чудесный пикник, как мы это называем сейчас.

Профсоюзный комитет моторостроительного завода №16 (сейчас это КМПО) периодически организовывал выезды сотрудников предприятия в Набережные Моркваши: здесь, на правом берегу Волги, проходили «корпоративы» заводчан. Профком арендовал большой паром, на котором работники цехов с музыкой, песнями (и наверняка с «подогревом») ехали по реке к месту назначения.

Работники завода спускаются с парома на берег

Ведь завод жил не работой единой: несмотря на то что в 1960-е нужно было напряженно собирать моторы для авиационной промышленности, люди всегда хотели и ждали праздника. Во время таких пикников на пароме играл настоящий духовой оркестр — этот коллектив сформировался в сборочном цехе завода, и его творчество пользовалось большим успехом среди коллег и на самодеятельных сценах города.

Духовой оркестр сборочного цеха по дороге в Моркваши

По прибытии заводчане занимались не просто бездуховным поглощением запасов еды и продукции спиртзаводов — отдых можно было в полной мере назвать культурным. Проводились и массовые игры, и викторины, и конкурсы — например, цеха и сотрудники соревновались на лучшее исполнение песен (это, конечно, были домашние заготовки).

Ездили семьями, брали с собой детей, женщины надевали самые нарядные платья, мужчины — белые рубашки. Это действительно были большие праздники: еще 60 лет назад на моторостроительном заводе знали, что такое тимбилдинг и укрепление корпоративного духа!

На отдыхе в Морквашах

А в 1967 году подоспела одна из самых радостных новостей для трудового советского народа: на третьей сессии Верховного совета СССР 7-го созыва приняли закон о пятидневной рабочей неделе. Пятидневка не сокращала рабочую неделю, нормативы часовой выработки оставались прежними — не более 41 часа в неделю, но при 8-часовом рабочем дне. До этого рабочий день был семичасовым, а по субботам укороченный — 6 часов.

У работников предприятия теперь было два выходных, которые можно было тратить весело и с пользой.

Людмила Губаева