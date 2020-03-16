Реальное решение: инвестиции в режиме онлайн

В ситуации с коронавирусом бесконтактные бизнес-процедуры — самый оптимальный вариант ведения бизнеса

Фото: Предоставлено пресс-службой «Бизнес Платформы»

В минувший четверг, 12 марта, на фоне пандемии коронавируса произошло эпичное падение индекса Dow Jones и обрушение мировых рынков, от которого инвестиционный мир будет оправляться еще долго. Такого мощного потрясения биржи не знали со времен «черного понедельника» 1987 года.

Вирус COVID-2019 поразил «иммунную систему» мировой экономики и в течение 24 часов сократил совокупное состояние 20 богатейших людей мира на $78 млрд. К примеру, капитализация компаний Марка Цукерберга потеряла $5,7 млрд. Еще сильнее пострадали авиаперевозчики, туристические компании, европейские и азиатские ретейлеры.

Как в этой сложной ситуации не только сохранить деньги и удержать на плаву свой бизнес, но и развивать его в кризис? Одна из лучших рекомендаций — переводить все процессы в онлайн.

Быть в тренде онлайн-коммуникаций

Онлайн-коммуникации являются устоявшейся нормой во многих направлениях. Люди давно привыкли к виртуальным анкетам на сайтах знакомств и онлайн-репетиторства. С каждым днем становится все популярнее заказ еды и товаров через мобильные приложения.

Этот тренд прочно укореняется и в бизнес-среде: традиционный формат деловых встреч, презентаций, нетворкинга уже не может удержать позиции. Особенно это заметно сейчас: в период пандемии коронавируса отменяются крупнейшие бизнес-форумы и выставки. На замену приходит возможность взаимодействовать онлайн, находя новые деловые знакомства и инвесторов через Всемирную паутину.

На фоне коронавируса отменяются крупнейшие бизнес-форумы и выставки, им на замену приходит возможность взаимодействовать онлайн

С развитием интернет-технологий вопрос взаимодействия предпринимателей с корпоративными и частными инвесторами через Сеть вставал все острее. В 2014 году для удовлетворения этой потребности компания «Бизнес Платформа» создала международную онлайн-площадку по поиску и привлечению инвестиций. Уже более 5 лет этот продукт решает одновременно задачи инвесторов, которые хотят, чтобы их деньги работали и приносили прибыль, и авторов проектов, ожидающих инвестиционной поддержки.

На «Бизнес Платформе» инвесторам — зеленый свет

Подходящие стартапы удобно искать, используя фильтры по отраслям, объемам предполагаемых вложений и территориальному признаку. Кроме того, потенциальные инвесторы могут отобрать бизнес-проекты по стадии их реализации: от идеи до стабильно работающего бизнеса, который за счет финансирования планирует укрупниться, масштабироваться, выйти на новые рынки.

Достоинство «Бизнес Платформы» в том, что инвестиционный партнер может не только рассматривать проекты, но и сам размещать объявления, пояснив, какие проекты ему интересны. На сегодняшний день так поступили 3 500 инвесторов, готовых вложить деньги в перспективные бизнесы в своей или других нишах.

Отзыв эксперта: «Все чаще практикуем онлайн-переговоры»

О том, насколько важно бизнесу быть онлайн, мы спросили у директора ЭТП ONLINECONTRACT Александра Гурова.

«Современные люди уже привыкли решать личные и рабочие вопросы с помощью смартфона. Мы сами все чаще практикуем онлайн-переговоры, даже если находимся с партнерами в одном городе.

В целом, как в повседневной, так и в деловой жизни онлайн-взаимодействие позволяет серьезно экономить время и денежные ресурсы. А, например, онлайн-поиск инвесторов через «Бизнес Платформу» удобен еще и тем, что нет необходимости договариваться о встрече, выделять под это время и т. д. Ты просто открываешь сайт где и когда тебе удобно, устанавливаешь фильтр по отраслям и регионам и изучаешь инвестиционные предложения.

«Мы сами все чаще практикуем онлайн-переговоры, даже если находимся с партнерами в одном городе», — отметил Александр Гуров. Фото: realnoevremya.ru

Да и вообще, полезно периодически заглядывать на сервис, чтобы просто быть в курсе, что сейчас актуально, куда развивается та или иная отрасль.

Для компаний использование онлайн-инструментов, таких как «Бизнес Платформа», — это норма сегодняшнего дня и залог их успешного завтра. Сервис ускоряет важнейшие бизнес-процессы и помогает основателю стартапа оперативно выйти на контакт с инвестором, пока его не «перехватил» кто-то другой», — отметил собеседник издания.

Все начинается с идеи

Оригинальный проект, который решает проблемы потребителей и существенно повышает уровень комфорта людей или организаций, — вот то, за что охотно голосуют финансами инвесторы во всем мире. Среди 7,6 тысячи авторских проектов, размещенных сегодня на «Бизнес Платформе», таких более чем достаточно. Здесь совершенно точно можно выбрать инновационные и по-настоящему прорывные разработки.

На «Бизнес Платформе» совершенно точно можно выбрать инновационные и по-настоящему прорывные разработки

Детальное изучение проекта инвестор производит удаленно, не тратя время и ресурсы на личные визиты. Это как минимум удобно. А с учетом ограничительных мер, введенных сейчас во многих странах, дистанционное общение порой и вовсе является единственным выходом. Ведь представление о перспективности проекта составляется на базе презентации и объективных экспертных расчетов, и разговоры с глазу на глаз тут необязательны.



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