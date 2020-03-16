Пекка Вильякайнен: «У русских интересная особенность: всегда хотите знать — кто самый сильный»

Советник президента фонда «Сколково» — о проблемах технологического предпринимательства и стартапах в России

Фото: Ринат Назметдинов

«В глобальной перспективе условия во всех странах сейчас примерно одинаковые, все находятся на более-менее одинаковых стартовых позициях. В настоящий момент хорошая, интересная компания может появиться где угодно», — считает советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. На минувшей неделе он провел в Иннополисе региональный этап конкурса всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020. О проблемах технологического предпринимательства в России, нехватке рабочих мест в связи с автоматизацией и роботизацией, а также поддержке стартапов Вильякайнен рассказал в интервью «Реальному времени».



«Предпринимательство — это вещь, которой не научишься в университете»



— Пекка, насколько эффективным инструментом развития технологического предпринимательства, на ваш взгляд, являются мероприятия, подобные Open Innovations Startup Tour, а также многочисленные хакатоны?

— Если бы я не был полностью уверен в том, что наша работа эффективна и результативна, я бы не тратил на нее половину своей жизни. Но самое главное, на мой взгляд, то, что предпринимательство — это вещь, которой не научишься в университете. В вузе вы можете приобрести какие-то технические навыки, знания по бухгалтерскому учету, программированию, но то, как ведет себя предприниматель, — этому можно научиться только общаясь с другими предпринимателями.

Когда речь заходит о предпринимателях, все сразу начинают думать о руководителях известных корпораций и крупных компаний. Но давайте возьмем, к примеру, президента «Татнефти»: несомненно, он прекрасный человек, однако он не сможет научить молодого парня-стартапера тому, что такое предпринимательство и как быть предпринимателем. Важно общаться с подобными себе.

Именно поэтому мероприятия, на которых мы собираем молодых ребят-стартаперов, где они могут пообщаться друг с другом и поделиться историями не только о своих успехах, но и о «факапах», настолько полезны.

В глобальной перспективе условия во всех странах сейчас примерно одинаковые, все находятся на более-менее одинаковых стартовых позициях. В настоящий момент хорошая, интересная компания может появиться где угодно

Также важно уточнить, что подобные мероприятия — совсем не про PR. Да, небольшая доля пиара присутствует, но речь, скорее, о продвижении самой идеи предпринимательства, а не организации, стоящей за всем этим. Основная цель «Сколково» заключается в том, чтобы поделиться своими знаниями и опытом с молодыми предпринимателями. Для этого мы и приехали в Татарстан.

— Хорошо, мы выяснили, что это рабочий инструмент. Но какие еще условия должны соблюдаться для поддержки и развития технологического предпринимательства? Что еще нужно сделать для того, чтобы в нашей стране появлялись и, главное, развивались стартапы?

— В глобальной перспективе условия во всех странах сейчас примерно одинаковые, все находятся на более-менее одинаковых стартовых позициях. В настоящий момент хорошая, интересная компания может появиться где угодно. И если, к примеру, мы с вами захотим создать бизнес и перед нами встанет выбор, где открыть свою компанию — в Кремниевой долине, Москве, Хельсинки или Шанхае, то вероятность успеха в каждом из этих мест будет примерно одинаковой. Еще 20 лет назад это было невозможно.

Даже если мы отмотаем время на 10 лет назад и посмотрим на США, то увидим, что вся стартаперская тусовка этой страны была сосредоточена исключительно в Кремниевой долине. Сейчас ситуация изменилась: так называемые «хабы развития технологического предпринимательства» появляются по всему миру.

И в Москве, ровно 10 лет назад, когда «Сколково» только начиналось, тоже были стартаперы. Но как их найти? Не выйдешь же на Тверскую и не начнешь кричать: «Где стартаперы? Мне нужны стартаперы!»

«Регионы, которые живут от года к году, лишь бы хоть как-то выжить, не добиваются успеха»

— А если говорить о России?

— Если говорить о России и условиях для технологического бизнеса, то, во-первых, нужна работающая инфраструктура. Нормальный аэропорт, школы, детские сады — то есть базовые условия для жизни. Второе очень важное условие — это наличие талантов. И это касается не только вузов, но и того, насколько эффективно работает местное сообщество стартаперов. Именно поэтому несколько лет назад я и начал Startup Tour: я начал сталкиваться с большим количеством молодых, талантливых предпринимателей, которых, конечно, можно найти, но просто так ты с ними не встретишься. Исторически сложилось так, что на тот момент в России просто не было площадок, на которых люди одинакового склада ума собирались бы вместе и общались.

Когда мы в первый раз встретились с президентом Миннихановым, Иннополиса еще не было, и мы провели встречу в центре столицы вашей республики. Тогда я увидел, что в Казани действительно есть работающее стартап-сообщество — целая группа из 200—300 предпринимателей. И в Москве, ровно 10 лет назад, когда «Сколково» только начиналось, тоже были стартаперы. Но как их найти? Не выйдешь же на Тверскую и не начнешь кричать: «Где стартаперы? Мне нужны стартаперы!». Поэтому настолько важно сообщество. И поэтому требуется очень много просветительской работы.

— К слову о стартап-хабах, которые сейчас образуются по всему миру: если мы посмотрим только на Россию, сможете ли вы обозначить вот такие «узлы» с наиболее высокой концентрацией ИТ-предпринимателей и проектов на карте нашей страны?

— Я посетил очень много российских городов и знаю, где предприниматели работают активнее всего… У русских есть одна интересная особенность — вы всегда хотите сравнивать себя с кем-то другим, всегда хотите знать, кто самый сильный, быстрый и эффективный (смеется).

Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать, что, когда мы только начинали, это были Москва, Казань и, может быть, Томск. Сейчас все поменялось, и если попробовать составить список стартап-столиц России, на это уйдет очень много времени. Многое зависит от активности местных вузов и предпринимательского сообщества. И простите меня за такое провокационное высказывание, но это в большой степени зависит от среднего возраста руководителей высших учебных заведений. Плюс в вузах довольно часто встречается противопоставление академических кругов и предпринимательских. Предпринимателей воспринимают как угрозу науке.

Те, кто задумывается о будущем России, понимают, что надо создавать миллионы рабочих мест в высокотехнологичной сфере — в связи с автоматизацией, роботизацией и другими изменениями

Также все зависит от общего восприятия жизни — смотрите ли вы на долгосрочную и среднесрочную перспективы. Давайте возьмем нас в качестве примера: все мы здесь, включая меня, — молодые люди. Конечно, вы задумываетесь о том, чем будете заниматься через 10 лет, вы задумываетесь о будущем для своих детей, вы задумываетесь о том, чем вы будете заниматься через 20 лет, и вы адаптируете свое поведение в зависимости от своих долгосрочных целей. А те, кто задумывается о будущем России, понимают, что надо создавать миллионы рабочих мест в высокотехнологичной сфере — в связи с автоматизацией, роботизацией и другими изменениями.

И, отвечая на ваш вопрос об активности регионов, скажу, что это те субъекты, в которых руководство, вузы и местное сообщество нацелены на будущее. Те регионы, которые живут от года к году, лишь бы хоть как-то выжить, не добиваются успеха.

«Общее количество стартапов точно выросло»

— Недавно мы беседовали с известным венчурным инвестором Александром Румянцевым, и в разговоре он посетовал на то, что сейчас на российском рынке «очень мало проработанных стартапов, подходящих для инвестиций». Действительно ли это так?

— Я и согласен, и не согласен с этим. Стартап — это не какое-то явление с четко заданными границами. Стартапы меняются и эволюционируют в зависимости от этапов жизненного цикла. Коллега прав в том плане, что за последние пять лет произошли значительные изменения. Если мы возьмем стартапы на ранних этапах развития, то большинство сейчас находятся именно в этом моменте — планирования и пилотирования своей идеи.

Когда я приехал в Татарстан семь лет назад, большинство местных стартапов были именно на этом этапе. В то время мы запустили грантовую программу, однако гранты предназначены для того, чтобы помочь проектам встать на ноги в первые год-два жизни. Уже после этого стартапы должны провести раунд «А» и раунд «Б» инвестиций.

Сначала мы жаловались на то, что у нас не хватает денег на стартапы, а сейчас — на то, что у нас не хватает стартапов, чтобы вложить в них деньги. В настоящий момент имеет смысл помогать стартапам как можно быстрее проходить период становления, поскольку он самый критический

На тот момент по ряду причин, включая санкции и изменения в экономической ситуации, было не так много венчурных фондов, готовых инвестировать в стартапы на зрелых этапах. Но сейчас (могу сказать это с полной уверенностью, поскольку я в том числе являюсь председателем совета директоров Skolkovo Ventures) у нас денег больше, чем кандидатов на них. Сначала мы жаловались на то, что у нас не хватает денег на стартапы, а сейчас — на то, что у нас не хватает стартапов, чтобы вложить в них деньги. В настоящий момент имеет смысл помогать стартапам как можно быстрее проходить период становления, поскольку он самый критический.

— А в чем причина такого перекоса? Денег стало больше или стартапов стало меньше?

— Общее количество стартапов точно выросло — у нас есть цифры. Мне кажется, что не хватает усилий — нужна дополнительная поддержка именно на первоначальном этапе становления стартапов.

Но как это сделать? В первую очередь, все больше и больше маленьких стартапов в России должны объединяться и учиться работать вместе, потому что именно так это и работает по всему миру. Но здесь мы сталкиваемся с особенностями российского менталитета: в России не принято делиться, и люди здесь, скорее, будут держать все при себе, под своим контролем.

Во-вторых, несмотря на все геополитические сложности, молодые стартапы должны активнее выходить на международные рынки, они должны привлекать иностранных акционеров и клиентов.

И третье (с чем раньше были большие сложности): средние и крупные предприятия должны активнее входить в капиталы стартапов. Все ждут, пока придет какой-то большой фонд и инвестирует в тебя, в то время как более полезной и эффективной будет поддержка со стороны средних и крупных компаний.