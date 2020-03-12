«Главное в экономике — не коронавирус и цена барреля нефти, а новые рабочие места»

В Иннополисе стартовал региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020

Фото: Ринат Назметдинов

В Иннополисе проходит региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020. Мероприятие открылось обсуждением проблемы исчезновения рабочих мест и целых профессий из-за цифровизации и технологического прогресса. Эксперты поговорили и об образовании будущего и новых инициативах Татарстана в этой области, а также «ломке нашего ленивого менталитета». Подробности — в материале «Реального времени».

«У нас здесь не выставка «Юный техник»

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в РФ и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов. В рамках мероприятия, которое будет проходить с 11 по 12 марта в Иннополисе, запланированы менторские сессии и выступления топовых экспертов рынка, но, пожалуй, основным пунктом программы является конкурс стартапов.

— На конкурс в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 субъектов России. Больше всего проектов (47) представили команды из Татарстана, второе место делят Москва и Чувашия (по 10), на третьем месте среди регионов — Удмуртия с девятью заявками. Самым популярным стал трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии», а третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», — поделился статистикой глава департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский. — В ближайшие два дня наши менторы и инвесторы будут проверять новые проекты на прочность, а также расскажут, как превратить их в процветающий бизнес.

В рамках мероприятия, которое будет проходить с 11 по 12 марта в Иннополисе, запланированы менторские сессии и выступления топовых экспертов рынка, но, пожалуй, основным пунктом программы является конкурс стартапов

Прежде, чем перейти к практической и образовательной частям, идейный вдохновитель Open Innovations Startup Tour, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен объяснил, в чем смысл этого мероприятия и каков его прикладной эффект.

— У нас здесь не выставка «Юный техник», нет, здесь мы занимаемся очень важными вещами для того, чтобы спасти экономику. Надо понимать, что самое главное в экономике — это не коронавирус, не цена барреля нефти. Самое главное — это те новые рабочие места, которые сейчас создаются здесь, которые можете создать только вы. Конечно, есть какие-то острые, насущные проблемы, но если рисовать картинку на долгосрочную перспективу, то она будет выглядеть примерно следующим образом: рабочие места, целые профессии исчезают, а самый лучший выход — попробовать исправить эту ситуацию, научив людей заниматься бизнесом, создавать свои компании, чтобы создавать новые рабочие места, — выступил эксперт.

Также, сославшись на «мировую экономическую статистику», господин Вильякайнен заявил, что каждое рабочее место, которое создается в сфере высоких технологий, параллельно создает пять-шесть рабочих мест в сопутствующих отраслях, и общий эффект в мировой экономике, по его словам, «становится намного выше».

«Министерство просвещения повернулось к нам лицом»

В рамках первой панельной дискуссии сегодняшнего дня представители республиканских властей, а также эксперты в сфере технологического предпринимательства подняли весьма непростую тему подготовки кадров для цифровой экономики. Как справедливо заметили спикеры, в последние годы мы все чаще сталкиваемся с тем, что цикл глобальных изменений опережает цикл подготовки университетских курсов.

О готовящихся инициативах Татарстана в этой области рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов.

По словам замминистра, республика раздумывает над тем, чтобы стать пилотной площадкой для нового образовательного проекта

— Буквально вчера у нас состоялось обсуждение выхода на федеральный центр с инициативой: как вы знаете, у нас есть ГОСТы по образованию, а мы хотим сделать их динамичными. Нас услышали, нас поддержали все регионы, и сейчас мы планируем выработать для этого дорожную карту. Надеемся реализовать проект уже в этом году, — поделился Гисмятов. — Вообще, у нас уже есть первая победа — в прошлом году был утвержден перечень навыков, учебных программ, которые являются основными для цифровой экономики. Министерство просвещения повернулось к нам лицом, и сейчас есть понимание того, что люди являются самым главным механизмом реализации всех нацпроектов.

Также, по словам замминистра, республика раздумывает над тем, чтобы стать пилотной площадкой для нового образовательного проекта.

— Мы хотим предложить в первую очередь преподавать те знания и навыки, которые требуются здесь и сейчас для цифровой экономики и бизнеса, чтобы студенты могли уже начиная со второго-третьего курса найти себе работу. У нас есть военные кафедры, а почему бы не образовать при соответствующих вузах IT-кафедры отдельного направления, чтобы ускоренными темпами преподавать это дело в течение 2 лет? Это мы тоже возьмем в проработку, — рассказал спикер.

«У нас в России не принято ошибаться»

Следом в обсуждение включился руководитель стартап-инкубатора Университета Иннополис Артем Усов, обративший внимание аудитории на российский менталитет, который можно (и нужно) «ломать» при помощи грамотного подхода к образованию.

— Самое главное, что сейчас есть в стране — это нежелание что-либо делать. Когда у нас говорят «стартапер», я даже слышу какой-то обидный оттенок: «Ну что такое стартап? Лучше на завод идите». Мы должны это поменять, мы должны победить, сломать менталитет. Здесь — в Иннополисе — таких людей нет, но в целом в России их много. Я сам лично вижу вот это «не хочу», «не буду». Это самая большая проблема, — высказался эксперт.

Артем Усов обратил внимание аудитории на российский менталитет, который можно (и нужно) «ломать» при помощи грамотного подхода к образованию

Чтобы исправить ситуацию, университет совместно с ОЭЗ «Иннополис» и заместителем премьер-министра РТ по развитию Иннополиса Романом Шайхутдиновым начали работу со школами.

— Мы начали работать с девятиклассниками, десятиклассниками, лицеистами по основам предпринимательства. Идей у ребят много, а как из этого сделать бизнес, они просто не понимают. Нет такой культуры у нас в стране. Мне кажется, что сейчас нужно обратить внимание именно на создание среды для стартапов. Работать с крутыми компаниями вы уже умеете, а вот с детьми, которые через три года… Через этот промежуток времени 15-летний пацан может стать миллионером! — обратился к собравшимся Артем Усов.

Также, продолжая разговор о «ломке менталитета», спикер указал на важность «уважения ошибок».

— У нас в России не принято ошибаться. Во всем мире принято, а у нас — нет. Если ты ошибся, то все — Сибирь или другое не очень теплое место. А во всем мире говорят: «Ошибся? Попробуй еще раз». Я склоняю своих студентов и школьников к этому принципу, потому что ничего не надо бояться. И в такой ситуации очень важна поддержка со стороны руководящих структур, — резюмировал эксперт.

1 / 22 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов