«Главное в экономике — не коронавирус и цена барреля нефти, а новые рабочие места»
В Иннополисе стартовал региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020
В Иннополисе проходит региональный этап всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020. Мероприятие открылось обсуждением проблемы исчезновения рабочих мест и целых профессий из-за цифровизации и технологического прогресса. Эксперты поговорили и об образовании будущего и новых инициативах Татарстана в этой области, а также «ломке нашего ленивого менталитета». Подробности — в материале «Реального времени».
«У нас здесь не выставка «Юный техник»
Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года и является самым масштабным проектом в РФ и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов. В рамках мероприятия, которое будет проходить с 11 по 12 марта в Иннополисе, запланированы менторские сессии и выступления топовых экспертов рынка, но, пожалуй, основным пунктом программы является конкурс стартапов.
— На конкурс в Иннополисе поступило 97 заявок из 15 субъектов России. Больше всего проектов (47) представили команды из Татарстана, второе место делят Москва и Чувашия (по 10), на третьем месте среди регионов — Удмуртия с девятью заявками. Самым популярным стал трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии», а третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», — поделился статистикой глава департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский. — В ближайшие два дня наши менторы и инвесторы будут проверять новые проекты на прочность, а также расскажут, как превратить их в процветающий бизнес.
Прежде, чем перейти к практической и образовательной частям, идейный вдохновитель Open Innovations Startup Tour, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен объяснил, в чем смысл этого мероприятия и каков его прикладной эффект.
— У нас здесь не выставка «Юный техник», нет, здесь мы занимаемся очень важными вещами для того, чтобы спасти экономику. Надо понимать, что самое главное в экономике — это не коронавирус, не цена барреля нефти. Самое главное — это те новые рабочие места, которые сейчас создаются здесь, которые можете создать только вы. Конечно, есть какие-то острые, насущные проблемы, но если рисовать картинку на долгосрочную перспективу, то она будет выглядеть примерно следующим образом: рабочие места, целые профессии исчезают, а самый лучший выход — попробовать исправить эту ситуацию, научив людей заниматься бизнесом, создавать свои компании, чтобы создавать новые рабочие места, — выступил эксперт.
Также, сославшись на «мировую экономическую статистику», господин Вильякайнен заявил, что каждое рабочее место, которое создается в сфере высоких технологий, параллельно создает пять-шесть рабочих мест в сопутствующих отраслях, и общий эффект в мировой экономике, по его словам, «становится намного выше».
«Министерство просвещения повернулось к нам лицом»
В рамках первой панельной дискуссии сегодняшнего дня представители республиканских властей, а также эксперты в сфере технологического предпринимательства подняли весьма непростую тему подготовки кадров для цифровой экономики. Как справедливо заметили спикеры, в последние годы мы все чаще сталкиваемся с тем, что цикл глобальных изменений опережает цикл подготовки университетских курсов.
О готовящихся инициативах Татарстана в этой области рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Радик Гисмятов.
— Буквально вчера у нас состоялось обсуждение выхода на федеральный центр с инициативой: как вы знаете, у нас есть ГОСТы по образованию, а мы хотим сделать их динамичными. Нас услышали, нас поддержали все регионы, и сейчас мы планируем выработать для этого дорожную карту. Надеемся реализовать проект уже в этом году, — поделился Гисмятов. — Вообще, у нас уже есть первая победа — в прошлом году был утвержден перечень навыков, учебных программ, которые являются основными для цифровой экономики. Министерство просвещения повернулось к нам лицом, и сейчас есть понимание того, что люди являются самым главным механизмом реализации всех нацпроектов.
Также, по словам замминистра, республика раздумывает над тем, чтобы стать пилотной площадкой для нового образовательного проекта.
— Мы хотим предложить в первую очередь преподавать те знания и навыки, которые требуются здесь и сейчас для цифровой экономики и бизнеса, чтобы студенты могли уже начиная со второго-третьего курса найти себе работу. У нас есть военные кафедры, а почему бы не образовать при соответствующих вузах IT-кафедры отдельного направления, чтобы ускоренными темпами преподавать это дело в течение 2 лет? Это мы тоже возьмем в проработку, — рассказал спикер.
«У нас в России не принято ошибаться»
Следом в обсуждение включился руководитель стартап-инкубатора Университета Иннополис Артем Усов, обративший внимание аудитории на российский менталитет, который можно (и нужно) «ломать» при помощи грамотного подхода к образованию.
— Самое главное, что сейчас есть в стране — это нежелание что-либо делать. Когда у нас говорят «стартапер», я даже слышу какой-то обидный оттенок: «Ну что такое стартап? Лучше на завод идите». Мы должны это поменять, мы должны победить, сломать менталитет. Здесь — в Иннополисе — таких людей нет, но в целом в России их много. Я сам лично вижу вот это «не хочу», «не буду». Это самая большая проблема, — высказался эксперт.
Чтобы исправить ситуацию, университет совместно с ОЭЗ «Иннополис» и заместителем премьер-министра РТ по развитию Иннополиса Романом Шайхутдиновым начали работу со школами.
— Мы начали работать с девятиклассниками, десятиклассниками, лицеистами по основам предпринимательства. Идей у ребят много, а как из этого сделать бизнес, они просто не понимают. Нет такой культуры у нас в стране. Мне кажется, что сейчас нужно обратить внимание именно на создание среды для стартапов. Работать с крутыми компаниями вы уже умеете, а вот с детьми, которые через три года… Через этот промежуток времени 15-летний пацан может стать миллионером! — обратился к собравшимся Артем Усов.
Также, продолжая разговор о «ломке менталитета», спикер указал на важность «уважения ошибок».
— У нас в России не принято ошибаться. Во всем мире принято, а у нас — нет. Если ты ошибся, то все — Сибирь или другое не очень теплое место. А во всем мире говорят: «Ошибся? Попробуй еще раз». Я склоняю своих студентов и школьников к этому принципу, потому что ничего не надо бояться. И в такой ситуации очень важна поддержка со стороны руководящих структур, — резюмировал эксперт.
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