Предправления Банка Казани Олег Бачурин: «Мы ставим себе задачу выйти в сегмент именно малого бизнеса»

Кредитная организация запустила новую линейку предложений для поддержки МСБ, сделав условия для компаний практически такими же, как и для физлиц

Фото: Ринат Назметдинов

Банк Казани продолжает запускать новые продукты для малого и среднего бизнеса, которые призваны помочь развитию и становлению компаний даже на начальном этапе — без наличия крупных оборотов и большого штата сотрудников. Среди интересных предложений Банка: гарантии на обеспечение госконтрактов, которые выдают онлайн за четыре часа, кредиты на исполнение госконтрактов с рассмотрением заявки в течение 8 часов и новые условия по выдаче кредитов.

Гарантии в режиме экспресс

С начала этого года Банк Казани запустил модернизацию всей линейки продуктов для малого и среднего бизнеса. Одной из новых опций для поддержки предпринимателей стали экспресс-гарантии для обеспечения госконтрактов, которые выдают онлайн максимум за четыре часа без посещения офиса Банка.

Чтобы получить банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ на обеспечение заявок на участие в тендере и обязательств по государственному контракту, нужно следовать простой инструкции на сайте Банка. Это регистрация на портале ХОЧУКОНТРАКТ.РФ, заполнение заявки, ее согласование, подпись тем же ключом, который используется на площадке заключения контракта, и оплата комиссии по гарантии. При этом для положительного решения не требуется залог и поручительство, открытие расчетного счета и визита в офис банка, а получить гарантию может компания практически из любой точки России.

Продуктом пользуются не только в случае нехватки собственных средств. Имея финансовую подушку, клиенты могут воспользоваться услугой банка, а свои финансы вложить под более высокие проценты, еще и заработав на разнице ставок между гарантией и депозитом.

— Ставка по банковской гарантии составляет от 2,4%, и даже если у тебя есть собственные средства, не имеет смысла их использовать. У нас есть клиент, у которого своих средств хватает, чтобы обеспечить выполнение всех своих контрактов. Но он берет гарантии у нас, а собственные средства вносит на депозит, выигрывая за счет разницы в процентах, — поясняет председатель правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олег Бачурин.

Продукт по банковским гарантиям направлен на целевую поддержку малого и среднего бизнеса

— Естественно, мы получаем обратную связь — после получения гарантии клиенты обращаются к нам за типовыми кредитами. Обычно банки требуют залог, большой пакет документов. Клиенты задают резонный вопрос: «Получается, для гарантии нужно собрать самый минимум, ее выдаете за четыре часа, а для кредита требуете пачку документов и залог, хотя никакой разницы с точки зрения рисков Банка, если вдруг у клиента наступают проблемы, нет». Все потому, что наш кредит обеспечен тем же контрактом, что и гарантии, — говорит Олег Бачурин.

Предложение направлено на целевую поддержку малого и среднего бизнеса, поскольку максимальная сумма гарантии составляет 10 млн рублей. Банку это позволяет наладить работу в поточном режиме, сделав выдачу гарантий действительно в формате экспресс.

«Мы ставим себе задачу выйти в сегмент именно малого бизнеса»

Банк Казани уже не один год работает на рынке гарантий и понимает потребности клиентов. После анализа запросов аудитории стало очевидно, что клиентам необходимы денежные средства на исполнение госконтрактов. При этом зачастую денежные средства необходимы в довольно сжатые сроки, когда нет времени на сбор большого пакета документов.

Решением стал запуск кредита «Быстрый!» по ставке от 13,5% годовых на обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, для получения которого не требуется большого пакета документов и выдается он за 8 часов.

— Это связано с тем, что продукт только запустили, и сейчас мы немного обкатываем технологию. Но в дальнейшем, думаю, выйдем на те же 4 часа, — отмечает собеседник издания.

По словам предправления банка Олега Бачурина, и в случае с кредитом «Быстрый!» в планах у компании сократить срок рассмотрения заявки до 4 часов

Необходимые документы и условия кредитования можно найти на официальном сайте банка. Речь о займе до 10 млн рублей и с максимальным сроком кредитования в 36 месяцев. График погашения по кредиту подстраивается под выплату по госконтракту, чтобы в период действия кредита на клиенте была минимальная финансовая нагрузка. То есть ежемесячно клиент банка выплачивает только проценты, в большинстве случаев откладывая обязательства по погашению задолженности до конца исполнения контракта, когда зачастую и приходит оплата. Воспользоваться продуктом могут также компании с небольшими оборотами.

— Мы ставим себе задачу выйти в сегмент именно малого бизнеса. С кредитами до 10 млн, с простыми госконтрактами — не на строительство космодрома, — объясняет председатель правления банка.

Минимальный пакет документов требуется и в классических кредитах для МСБ. Среди новых — кредит «Доступный!» с процентной ставкой от 11% годовых, который можно получить за одно посещение банка. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте, отправить в электронном виде документы и потом приехать в офис подписать договор. Речь опять же идет о займе от 500 тысяч до 10 млн рублей и сроке кредитования до 60 месяцев. Решение по заявке принимается банком в течение 8 часов после обращения. В планах у Банка Казани запустить еще один продукт прицельно для малого бизнеса: беззалоговые кредиты на сумму до 3 млн рублей.

Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию так же не перестают радовать МСБ своей привлекательностью. Банк запустил новую акцию для бизнеса «Удачный сезон» с бесплатным абонентским обслуживанием.

Зарезервировать расчетный счет с пакетным предложением «Комфортный» или «Мобильный бизнес» можно всего за 5 минут без визита в банк. Клиенты Банка по расчетно-кассовому обслуживанию на условиях акции получают право на бесплатное абонентское обслуживание подключенного пакета и абонентское обслуживание за использование системы электронных расчетов «Интернет-банк».

Открыть расчетный счет онлайн можно заполнив заявку на сайте accounts.bankofkazan.ru

Банк уже не первый год играет именно на поле МСБ, поэтому практически весь кредитный портфель организации, который по итогам 2019 года составил 6,7 млрд рублей, сформирован именно в сегменте МСБ. Порядка 1,7 млрд из них — это малый бизнес, остальные 5 млрд — средний. По словам Олега Бачурина, в сравнении с 2018 годом они наблюдают рост количества кредитов при сохранении общего объема портфеля — свои результаты дает переориентация в сторону клиентов с небольшими оборотами.

Один из первых в онлайне

Скорость предоставления услуг во многом зависит от технологического обеспечения организации. В Банке Казани понимают, что всем сторонам выгоднее работать в онлайне, поэтому клиентам предоставляют хорошие условия при совершении операций в мобильном банке и на сайте, высвобождая таким образом кассы под те операции, где пока действительно требуется физическое присутствие. Поэтому, если говорить о МСБ, сейчас 96% гарантий по госконтрактам одобряются онлайн, а по объему выданных кредитных средств эта цифра составляет 90%.



В Банке Казани клиентам предоставляют хорошие условия при совершении операций в мобильном банке и на сайте, высвобождая кассы под те операции, где пока действительно требуется физическое присутствие

Банк продолжает развивать современные технологии, расширяя перечень онлайн-услуг и дорабатывая свои платформы. Так, организация полностью обновила мобильное приложение (18+), которое уже третий год подряд попадает в топ-10 по версии Markswebb, будучи единственным банком в списке с таким объемом активов. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report ежегодно анализирует эффективность интернет-банков для частных лиц в России и на основе результатов публикует рейтинг по двум платформам. По итогам 2019 года на Android Банк Казани занял 8-ю строчку, на iPhone — 9-е место. Годом ранее по версии того же Markswebb Банк Казани вошел в топ-3 лучших мобильных банков для физических лиц в категории Digital Оffice* по дистанционному решению основных пользовательских задач.

Банк непрерывно работает над совершенствованием мобильного приложения: появилась аналитика расходов, переводы внутри банка по номеру телефона, поиск налогов по УИН и многое другое.

Партнерский материал