Любимая дата феминисток и 300-миллиардная прибавка к ВВП

Чем примечателен день 29 февраля?

Високосные годы в народе принято считать сложными. Однако по-настоящему непросто бывает людям, которые в этот день родились. По факту, трижды за 4 года они остаются без дня рождения и отмечают его либо 1 марта, либо 28 февраля (что, по данным исследований, происходит значительно реже — видимо, суеверие о нежелательности празднования именин раньше срока все еще в силе). В древности в эту дату призывали «убивать Кощея», а в Шотландии и Ирландии придумали праздник для женщин, переживающих безответную любовь. Для кого-то это просто лишний день зимы, а для спортивных лиг — прекрасная возможность добавить лишние сутки в насыщенный календарь игр. О том, чем еще примечателен день 29 февраля — в материале «Реального времени».

Кощеев день и сразу два спортивных события в Казани

Еще с древних времен день 29 февраля считался самым странным в году. В високосный год традиционно ждали бедствий, катастроф, болезней, затяжного голода и войн. В Древней Руси в этот день призывали «убивать Кощея». Касьян, он же Кощей, был воплощением всего самого дурного. Считалось, что его смерть скрывается в яйце, и каждый в ночь на 1 марта должен был раздавить в руке одно сырое яйцо. Таким образом Кощею наступала смерть, а зиме — конец. Если раздавить яйцо, которое курица снесла на Рождество, то можно было ждать еще и теплого марта. Такие вот поверья.

Однако в современном обществе в дате принято видеть позитив. Например, для плотных спортивных календарей лишний день в году всегда очень кстати. Им охотно пользуются в Северной Америке: в Национальной хоккейной лиге, например, сегодня пройдет сразу 12 матчей регулярного чемпионата, а в Национальной баскетбольной ассоциации — восемь. А вот в сезоне Континентальной хоккейной лиги 29 февраля на этот раз не использовали никак — это один из двух выходных дней перед стартующим 1 марта плей-офф. Зато сегодня в Казани сразу два матча иных спортивных первенств: баскетбольный УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ принимает эстонский «Калев», а волейбольный «Зенит-Казань» сыграет предпоследний матч регулярного чемпионата России с нижегородским «АСК».

Для плотных спортивных календарей лишний день в году всегда очень кстати. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Родиться и умереть 29 февраля

По разным данным, в мире сейчас всего около четырех миллионов людей, которые родились в эту дату. Имеющие в графе «дата рождения» запись «29 февраля» традиционно имеют проблему с отмечанием дня рождения: когда праздновать в невисокосные годы — на день раньше или позже? Некоторые родители также предпочитают не фиксировать эту дату в документах своих детей — выбирают 28 февраля (гораздо реже) или 1 марта. Кстати, вероятность родиться в этот день составляет 1 к 1461. Из известных персон 29 февраля появились на свет, например, автор оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, создатель первой подводной лодки для американского флота Джон Филип Голланд, известный джазмен Гленн Миллер, советская актриса Ирина Купченко, конструктор ракетно-космической техники СССР Борис Черток, советский писатель Федор Абрамов, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина.

Любопытно взглянуть и на список умерших в эту дату. Здесь и известный советский шахматист Лев Абрамов, французский художник и создатель мебельного стиля «техника буль» Андре-Шарль Буль, итальянский математик Джузеппе Витали. Редчайший случай связан с восьмым премьер-министром Тасмании, жившим в XIX веке: Джеймс Милн Уилсон, родился и умер 29 февраля.

29 февраля появился на свет известный джазмен Гленн Миллер. Фото wikipedia.org

День «отверженных девушек»

Все знают про праздник взаимной любви — день святого Валентина, однако немногие слышали о том, что 29 февраля отмечается день святого Освальда. Он тоже посвящен любви, но безответной. По легенде, именно в этот день каждая девушка, которая влюблена безответно, должна выразить свои чувства. В свое время в Шотландии представительницы прекрасного пола даже сами делали предложение руки и сердца понравившимся мужчинам. Между прочим, ответивший отказом избранник платил девушке своего рода штраф — 100 фунтов.

В прошлом веке представительницы известных американских феминистических групп даже успели объявить этот день одним из лучших в году, а в некоторых штатах даже на законодательном уровне ввели право женщин делать предложение мужчинам. В США дата получила название «день Сэди Хокинс» — по имени героини комикса, первое издание которого появилось в 1937 году. История проста: Сэди исполнилось 35 лет, она была одинока и крайне устала от этого. Отчаявшийся отец, используя свое высокое положение, решил собрать всех мужчин-холостяков города и устроить для дочери игру-погоню. Тот, кого она поймала, стал ее мужем.

В Европе же 29 февраля принято отмечать Международный день редких болезней.

ВВП страны увеличивается

Как известно, календарь, в котором каждый год, кратный четырем, имел дополнительные сутки в феврале, разработали александрийские астрономы. Любопытно, что раз в 4 года это сказывается на мировом валовом продукте — он, понятно, увеличивается. Отметим, что в 2019 году объем ВВП России равнялся 109 триллионам 361,5 миллиарда рублей, или около 300 миллиардам рублей в день. Именно на такую сумму произведет продукции и окажет услуг наша страна сегодня.

В 2019 году объем ВВП России равнялся 109 триллионам 361,5 миллиарда рублей, или около 300 миллиардам рублей в день. Именно на такую сумму произведет продукции и окажет услуг наша страна сегодня. Фото listik-uc.ru

Наконец, 29 февраля 2020 года — это последний день, когда для вождения раритетных транспортных средств нужно получать дополнительные документы. Это правило распространялось на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним старше 50 лет, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов.

