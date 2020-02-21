«В головах казанцев прочно сидят байки и легенды. Например, что Сююмбике с башни упала»

Бывший высокопоставленный чиновник, а ныне популярный казанский гид — о своей новой работе, доходах, группах и впечатлениях гостей от Казани

Фото: предоставлено Тимуром Гильмутдиновым

Сегодня экскурсоводы всего мира отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю «Реальное время» связалось с одним из известных казанских гидов, чтобы расспросить об особенностях работы. В откровенном интервью Тимур Гильмутдинов (в прошлом — экс-глава Государственной инспекции по обеспечению экологической безопасности Минэкологии РТ) рассказал, почему променял кресло высокопоставленного чиновника на прогулки с гостями по Казани. Тимур также поведал, сколько сейчас зарабатывают экскурсоводы, как много среди них нелегалов, почему эта профессия подходит далеко не всем и за какие «заслуги» Казанский кремль может лишить гида лицензии.

Тяга к истории взяла верх над госслужбой



— Тимур, расскажите, как люди приходят в эту редкую профессию — экскурсовод?

— Мне кажется, быть экскурсоводом — это призвание человека, потому что тут должна быть любовь к родному краю, к истории своих предков. Это первостепенно. Люди, которые работают экскурсоводами, пришли из разных сфер, и первое образование у всех разное. Я сам по образованию географ, долгие годы работал в одном из республиканских ведомств, был чиновником. Но тяга к истории, к прошлому наших предков привела к решению поменять профессию.

Если говорить о процедуре, то надо обязательно учиться, нужно пройти курсы. Их раньше проводил КФУ, проводит Казанский кремль. Обучение идет несколько месяцев, первое обучение длится полгода, по окончании курсов надо сдать свой текст экскурсии, сдать экзамен, и только после этого у человека появляется допуск к проведению экскурсий по городу. Есть ряд музейных объектов, а также объекты ЮНЕСКО (кремль, Свияжск, Болгар), для работы в каждом из которых надо отдельно проходить аккредитацию. Это отдельная учеба, обязательные экзамены, и, главное, постоянные пересдачи. Например, Казанский кремль надо обязательно пересдавать каждый год, причем даже люди, которые несколько лет работали экскурсоводами, могут не сдать очередной экзамен и лишиться права проведения экскурсий на этом объекте. То есть это достаточно серьезная, сложная работа. Работа экскурсовода — это не только самообразование, но и ежегодные обязательные лекции и сдачи экзаменов.

На тысячу профессионалов 200 нелегалов

— Есть ли в Казани нелегальные экскурсоводы?

— Безусловно есть, потому что профессия не только интересная, творческая, но и прибыльная, особенно в туристический сезон. Понятно, что у этой работы присутствует сезонность. И в такой высокий сезон, как каникулы, летний отдых, многие хотят и пробуют заниматься таким видом деятельности, но, честно говоря, уровень гораздо ниже, и нам даже жаль тех людей, которые обращаются к таким экскурсоводам, которые не прошли обучение, это низкий уровень знаний, уровень общения. Допустим, хороший критерий оценки экскурсоводов у Казанского кремля, где оцениваются не только знания, но поведение человека: как он общается с людьми, как улыбается, одевается. Потому что самое главное — транслировать позитив, ведь человек пришел не только слушать историческую лекцию, человек пришел отдыхать. Поэтому экскурсовод — это не только историк, но еще и актер. Актер, который работает с людьми, причем людьми абсолютно разных категорий, разного статуса, социальных групп. И нужно ко всем найти подход, нужно человека заинтересовать, подарить ему положительные эмоции. Это огромнейшая работа, и жаль, что есть люди, которые хотят просто на этом заработать. Но чтобы что-то давать людям, нужно сначала немало сил и труда отдать, многому учиться, получать знания, и не сразу это получается, и только после этого у вас появится качественный продукт.

Экскурсовод — это не только историк, но еще и актер. Актер, который работает с людьми, причем людьми абсолютно разных категорий, разного статуса, социальных групп. И нужно ко всем найти подход, нужно человека заинтересовать, подарить ему положительные эмоции

— Много ли нелегалов?

— Сейчас все-таки в отрасли преимущественно люди, которые более профессионально к этой работе относятся. В Казани, по-моему, сейчас около тысячи официальных экскурсоводов, и еще, по моей оценке, процентов 20—25 от этого числа, нелегалов.

— То есть на тысячу официальных экскурсоводов приходится еще примерно человек 200 нелегальных?

— Да. Бывают еще экскурсоводы, которые приезжают к нам из других городов. Они формируют у себя группу, и, практически не обладая знаниями по Казани, приезжают и своей группе что-то пытаются рассказать. Качество экскурсии, качество подачи информации при этом очень низкое. Мы часто на маршрутах подобное наблюдаем. Стоит группа, стоит экскурсовод, и то, что он говорит, это, честно говоря, просто кошмар. Такое тоже есть.

— Бывает ли, что какие-то байки выдают за реальные факты?

— Безусловно, услышать можно все что угодно. Это вольная интерпретация истории. Я понимаю, что, как сказал Задорнов, Россия — это страна с непредсказуемым прошлым, но есть единые линии, которых нужно в официальных экскурсиях придерживаться.

— То есть, если и использовать легенды, то предупреждать клиентов, что это легенды?

— Конечно, безусловно, без легенд невозможно, без них невозможно рассказывать об истории основания Казани. Только версий происхождения названия города — несколько десятков, и я рассказываю, конечно, разные легенды, но подчеркиваю, что это лишь версии, и что истины мы не знаем, но каждый может выбрать, какая из версий ему ближе. Это надо оговаривать, а не сообщать версии как факты, выдавая свое личное мнение за общепринятое.

Зарплата, как у хорошего менеджера

— Вы сказали, что профессия экскурсовода прибыльная, но насколько прибыльная? Сколько, в среднем, можно заработать за месяц?

— Это зарплата хорошего менеджера, так скажу. Более конкретная цифра, конечно, не является коммерческой тайной, но мне не хотелось бы слишком популяризировать эту профессию, потому что месяц на месяц не приходится. Межсезонье, например, февраль, это почти полное отсутствие экскурсий, а если брать майские праздники и новогодние каникулы, то хороший экскурсовод работает 16 часов в сутки, проводя по три-четыре экскурсии подряд. Опять-таки нужно понимать, что многие экскурсоводы работают при турфирмах, либо являются самозанятыми. У них фиксированная почасовая оплата. В Казани она варьируется от 500 рублей и выше. Я зарегистрирован как ИП, и, грубо говоря, работаю только сам на себя, все заказы мои, я являюсь экскурсоводом и турфирмой в одном лице. Понятно, что мой заработок при этом выше, чем у экскурсовода, который нанимается, и в этом разница. Кто-то может заработать 20 тысяч в месяц, кто-то — 20 тысяч в день. Все условно.

Каждая экскурсия — это индивидуальный продукт. Если вы послушаете мою экскурсию, то еще раз то же самое не повторите никогда. У каждого человека свои мысли, свой сленг, свои слова, которые он использует в речи. Невозможно экскурсию повторить

— Наблюдаете ли за работой конкурентов, чтобы чему-то научиться, что-то перенять? Возможно, участвуете в чужих экскурсиях?

— Нет, я никогда не участвую в чужих экскурсиях, чтобы получить какой-то опыт и новые знания, все-таки, это не совсем корректно. Хотя сам иногда провожу экскурсии для других экскурсоводов, если они просят помочь, показать.

Дело в том, что каждая экскурсия — это индивидуальный продукт. Если вы послушаете мою экскурсию, то еще раз то же самое не повторите никогда. У каждого человека свои мысли, свой сленг, свои слова, которые он использует в речи. Невозможно экскурсию повторить. Когда сдается первичный экзамен, почему пишется индивидуальный текст? Потому что каждый должен сам для себя написать этот текст. На чем он сделает акцент? Один экскурсовод на этой улице говорит об одном событии, другой — совсем о другом. Но процесс обучения продолжается непрерывно, это безусловно, он никогда не должен останавливаться. Ежедневно несколько часов посвящается работе с книгами, интернетом, источниками. И чем больше мы узнаем, тем лучше понимаем, что знаем очень мало.

Плохой погоды для экскурсовода не существует



— К тому моменту, когда вы приняли решение стать экскурсоводом, наверное уже хорошо знали историю Казани?

— Это решение я принял в 2015 году, то есть относительно недавно, и на тот момент, честно говоря, больше было внутреннего желания, нежели знаний. Но в первый же год был поднят огромнейший пласт знаний, первые аккредитации я получил достаточно быстро для начинающего — всего за один год, а это сразу несколько больших объектов. Было внутреннее желание посвятить себя этому целиком и полностью. Сейчас работа экскурсоводом — это мой основной вид деятельности, то есть я только этим и занимаюсь. Я ни разу не пожалел, что пришел в эту профессию. Она очень творческая, интересная, интересные люди, события, сама атмосфера располагает к хорошему настроению, предполагает путешествие по красивым местам… Но работа эта и непростая, причем не только с эмоциональной точки зрения (нужно много общаться с людьми), но и с физической. Повторюсь, в сезон приходится работать по 12—16 часов в сутки, а это требует хорошего здоровья. Плохой погоды для экскурсовода не существует. Жара или мороз, солнце или дождь — всегда он на маршруте, причем в отличном настроении, чтобы его транслировать.

— На сайте, предлагающем услуги персональных гидов, сказано, что вы проводите пять экскурсий: три по Казани, а также Свияжск и Раифский монастырь. Но на самом деле вариантов ведь больше?

— Это основные направления, на самом деле их больше. Когда человек ко мне обращается, то я в переписке высылаю варианты, которые могу предложить. У меня есть несколько экскурсий по музеям. Это музей исламской культуры, музей государственности РТ, разные пешеходные маршруты. Экскурсии подбираются индивидуально для каждого. Кому-то нужно уложиться в 3 часа, а кто-то готов потратить 3 дня. В соответствии с этим мы выстраиваем индивидуальную программу, в которую включаем мастер-классы, музеи, разные мероприятия. У детских групп — свои особенности: то, что интересно детям — взрослым неинтересно, и наоборот. Все индивидуально, в зависимости от интересов, кошелька и количества времени клиента. А на сайте — это базовые экскурсии, чтобы просто заинтересовать человека, чтобы он вышел на контакт, и в дальнейшем разговоре мы определились с конкретной программой.

Экскурсии подбираются индивидуально для каждого. Кому-то нужно уложиться в три часа, а кто-то готов потратить три дня

— Авторские экскурсии тоже проводите?

— Конечно. У каждого экскурсоводы должны быть авторские экскурсии, что-то свое. Единый текст может быть в таких объектах, как кремль, Свияжск. А так называемые путевые экскурсии — то, что мы говорим по дороге в Свияжск — это у каждого свой текст, каждый делает акцент на чем-то своем.

«Говорят: «Да, мы слышали о Казани, но не думали, что здесь настолько классно»

— За последние лет 15 Казань здорово изменилась, а как, по вашим наблюдениям, изменилось отношение туристов к городу?

— Могу сказать, что люди о Казани знают, причем знают с очень положительных сторон, и большинство наших гостей, приезжающих в наш город, уже про него наслышаны, и целенаправленно планируют этот отдых. Для них это не «ящик Пандоры», в котором неизвестно что окажется, если открыть. Они говорят, «Да, мы слышали о Казани, но не думали, что здесь настолько классно». У людей очень хорошее мнение складывается после посещения Казани. Большинство гостей, я бы сказал, более 90 процентов, в восторге от города, от истории, от культуры, от людей. Казани есть чем гордиться и есть куда дальше развиваться. Маршрут очень популярный, тем более, географически Казань является воротами между востоком и западом, и до нас одинаково комфортно и быстро можно добраться как из Москвы и Санкт-Петербурга, так и с Урала, или из Сибири.

— Не пробовали посчитать, сколько проводите экскурсий ежегодно, сколько людей знакомите с Казанью?

— Нет, я не веду такой статистики, и не задавался такой целью. И, думаю, это будет достаточно сложно посчитать, потому что все экскурсии разные. Есть индивидуальные, для одного-двух человек, много групповых, причем размеры групп самые разные, может быть и по 60 человек.

— По 60?!

— Да, моя самая многочисленная группа — где-то 70 человек. Это была обзорная экскурсия по Казани.

— Наверное, трудно удерживать внимание такого количества людей?

— У всех по-разному. Мне — абсолютно не тяжело проводить такие группы. Иногда для двоих людей провести экскурсию сложнее, чем для 50. Потому что если у тебя 50 человек, то ты выдаешь свой текст как актер, который вышел на сцену и отыграл. А если два человека, то у них постоянно возникают вопросы, и экскурсовод должен обладать более глубокими знаниями.

— Бывало ли, что найти ответ на какой-то из вопросов не удавалось?

— Бывало, но только если вопросы не касались истории Казани. Потому что в ходе экскурсии можно разговаривать вообще о разных вещах. А на вопросы об истории Казани мы ответ всегда имеем.



Иногда для двоих людей провести экскурсию сложнее, чем для 50. Потому что если у тебя 50 человек, то ты выдаешь свой текст как актер, который вышел на сцену и отыграл. А если два человека, то у них постоянно постоянные вопросы, и экскурсовод должен обладать более глубокими знаниями

— Наверняка вы проводите экскурсии не только для иногородних гостей, но и для казанцев. Есть ли разница в восприятии того, что вы рассказываете? Наверное, кремлем местных не удивить?

— Я бы не сказал, что не удивить. Часто в головах казанцев прочно сидят многочисленные байки и легенды, еще из детства. Например, что Сююмбике с башни упала. И когда они узнают, что башня на 200 лет моложе, чем Сююмбике, и другие факты начинают всплывать, то многих казанцев это интригует. Очень часто, когда казанцы бывают на наших экскурсиях, от них можно слышать слова о том, что они всю жизнь здесь прожили, но о каких-то вещах не знали, не задумывались. Я бы не сказал, что казанцы абсолютно все знают. Да, у них есть такое чувство, что они все знают, но в процессе экскурсии начинают понимать, что в Казани еще много тайн и для ее жителей.

— Но разница в восприятии, наверное, все же есть?

— Для иногородних все в первый раз, все новое, они едут по улицам и любуются архитектурой, которой казанцев уже не удивишь. Местным больше интересны какие-то исторические факты, неизвестные нити истории. А для гостей двойной эффект: они и узнают историю, и, впервые видя город, могут оценить его красоту. Мы в ходе экскурсий говорим не только об истории, но и о современности: о социальных проектах, о строительстве жилых комплексов, о спортивных мероприятиях. Казанцы уже все это знают, а для гостей, например, проект социальной ипотеки, какие-то другие программы, реализуемые в нашей республике — они их удивляют.



— Есть ли экскурсии, которые вам особенно нравится проводить? Любимчики, если можно так выразиться.

— Я бы сказал, что моя любимая экскурсия — это обзорная экскурсия по Казани. При хорошем настроении с небольшой группой приятных людей мы можем выйти за пределы лимита времени, и потратить на нее вместо четырех часов шесть. Такое иногда бывает. Эта экскурсия дает возможность максимально обо всем поговорить: различные эпохи, различные истории, это такая максимально насыщенная информацией экскурсия. И на протяжении всех этих часов я не смолкаю.

«Мой чин — госсоветник республики Татарстан третьего класса»



— Вы сказали, что прежде, чем стать экскурсоводом, работали чиновником в одном из республиканских ведомств. Можете рассказать, где именно и чем занимались?

— Я работал в Министерстве экологии, был начальником государственной инспекции экологического надзора. Мой чин — госсоветник республики Татарстан третьего класса.

— Кардинально поменяли образ жизни… Видимо, быть экскурсоводом — это действительно призвание.

— Безусловно. Это такая профессия, быть в которой можно только по призванию. Обучение проходит много людей ежегодно, но из них не более 20 процентов остается в профессии. Большой отсев идет. Люди вроде бы отучились, им хочется, они пробуют, им нравится, но проходит год, и они понимают, что это для них тяжело. Болеешь ты, снег идет, или ураган — невзирая ни на что, ты должен быть добрым, улыбаться, и выходить на работу. Гостей нужно любить. Это тоже особенность. В Казанском кремле человек, который идеально говорит и все знает, может не сдать экзамен, и при объяснении причины ему скажут: «Вы не транслируете любовь. Людям с вами некомфортно. Вы все говорите красиво и четко, но вы не смотрите в глаза, и, соответственно, люди не видят вашей человечности». Нет эмоционального контакта. Работа очень сложная. У нас, по практике, курс заканчивают сто человек, из них максимум пять-шесть через год остаются на туристических маршрутах.

Для меня лучшая оценка — это не отзыв, а тот факт, что люди ко мне приходят повторно. У меня есть туристы, которые за эти годы четыре раза приезжали в Казань и заказывали мои экскурсии

— Вы наверняка сами часто бываете в качестве гостя в других городах и странах. Пользуетесь ли там услугами своих коллег?

— Безусловно. Когда приезжаешь в незнакомый город, нет более доступного, компактного способа получить информацию о его истории и культуре, чем заказать экскурсию. Иначе придется потратить огромное количество времени на изучение литературы. Но выбрать хорошего экскурсовода тоже очень сложно, нужно иметь особое внутреннее чутье. Сейчас так много информации, предложений этих услуг. Есть и «черные» экскурсоводы, и среди официальных экскурсоводов все разные.

— Если даже вам сложно, то как быть менее искушенным туристам? Посоветуйте, чем руководствоваться? Может, читать отзывы в интернете?

— Нет, отзывы — не лучший способ. У меня не было ни одной экскурсии, чтобы людям не понравилось. Всегда все в восторге, но почти никто не хочет писать отзывы. Для меня лучшая оценка — это не отзыв, а тот факт, что люди ко мне приходят повторно. У меня есть туристы, которые за эти годы четыре раза приезжали в Казань и заказывали мои экскурсии. Больше половины моих гостей — это друзья, знакомые и родственники моих бывших туристов, то есть приходят по рекомендации, благодаря «сарафанному радио». А отзывы, которые вы видите на туристических сайтах, в основном, написаны самими экскурсоводами. Я это не практикую, поэтому у меня отзывов мало.

От военного консула Китая и вице-премьера Чечни до замглавы Центробанка и первого замминистра финансов РФ



— В YouTube много роликов с вашим участием, которые размещают ваши гости. Это помогает в продвижении?

— Да, это очень хорошая помощь. Многие из тех, кто ко мне впервые обращается, видели эти ролики. И здесь мне очень помогли мои туристы. Все видео, которые там размещены, это не моя инициатива. Это гости, которые являются блогерами, во время экскурсии просили разрешения снимать, чтобы потом выложить в интернет. Я никогда не против, хотя некоторые экскурсоводы запрещают. У меня одна из последних экскурсий набрала более 45 тысяч просмотров, это была обзорная экскурсия осенью. И я про эту запись вообще не знал, мне ее показали родственники. У меня в планах — снимать собственные ролики, это полезно для продвижения.

— Вы работаете только на русском языке? Или еще на английском, или, например, татарском?

— Нет, я провожу экскурсии только на русском, но для иностранцев часто работаю с переводчиком. Например, несколько лет назад у меня на экскурсии был военный консул Китая со своим штабом и собственным переводчиком.

— А часто приходится проводить экскурсии для высокопоставленных гостей?

— Приходится. Среди них были вице-премьер Чеченской Республики, замдиректора Центробанка, первый замминистра финансов РФ… Я сотрудничаю с несколькими государственными ведомствами, которые заказывают экскурсии для своих гостей. Много экскурсий заказывают наши казанские предприятия. Хорошая тенденция наметилась сейчас: раньше в компанию приезжали какие-то коллеги или проверяющие, их старались вести в ресторан, а сейчас это культурная программа — экскурсии, рассказы о родном крае. И обычные казанцы чаще стали на дни рождения заказывать экскурсии. Есть несколько семей, которые на все торжества собираются с родными, и мы с ними едем на экскурсию.

«Реальное время» поздравляет всех экскурсоводов с профессиональным праздником, и желает им крепкого здоровья, благодарных клиентов и достойных заработков.