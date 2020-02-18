Фотомарафон «100-летие ТАССР»: первый «Метеор» Зеленодольского судостроительного завода, 1960-е годы

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Фото: из фондов Музея истории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

В 1960-е годы на судостроительном заводе в Зеленодольске активно развивалось производство новых моделей, причем предприятие постепенно переходило на выпуск самой что ни на есть мирной продукции. Здесь родились знаменитые «Метеоры», которые обеспечивали пассажирские речные перевозки на Волге, Каме, а потом и по всей стране.

Модернизировалось и производство: так, в шестидесятых на заводе внедрялись новые технологические процессы. Появилась автоматическая газовая сварка, блочная сборка кораблей и судов. В 1967 году на заводе был введен в эксплуатацию крупнейший в Европе цех титанового литья, с вакуумными плавильно-заливочными печами, электрическими печами для термопрокалки литейных форм, рентгеновскими камерами и прочими самыми современными технологическими «фишками». В цехе установили печь «Нева-5» (тоже самую крупную в Европе). Она обеспечивала изготовление отливок до 2 500 кг, диаметром до 2,5 метров.

В 1960 году завод приступил к строительству скоростных пассажирских теплоходов на подводных крыльях типа «Метеор», совершивших практически революцию в речном флоте. При строительстве этих теплоходов была освоена принципиально новая для завода авиационная технология изготовления клепаных корпусов из легких сплавов, а также изготовление крыльевых устройств из нержавеющей стали. Коллектив завода справился и с этими задачами и более 40 лет был монополистом по выпуску «Метеоров»: знаменитые суда на подводных крыльях производились только в Татарии!

В Зеленодольске построили около 400 «Метеоров», причем поставлялись они не только по СССР, но и на экспорт — в Болгарию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, Югославию и даже Китай.

Рыбодобывающий рефрижератор производства Зеленодольского судостроительного завода им. Горького

В 1962 году завод получил большой заказ от Министерства рыбного хозяйства СССР на 37 морских рыбодобывающих морозильных рефрижераторов. А Каспийская рыболовецкая флотилия нуждалась в специальных рыболовецких судах, оборудованных технологическими линиями для производства рыбной муки — их на заводе изготовили в количестве 10 штук.

В 1966 году за заслуги в создании и производстве новой техники и успешное выполнение плана на 1959—1965 годы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1966 г. завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Вручение ордена Трудового Красного Знамени, 1966 год

Не забывали и о военной мощи государства, которую нужно было продолжать наращивать. В 1966 году завод получил задание на постройку современного противолодочного корабля «Альбатрос» — проект разрабатывался в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро. Эти корабли нового поколения водоизмещением около 1 000 тонн имели современное ракетное и артиллерийское вооружение, мощную механическую установку, позволяющую развивать скорость до 35 узлов и хорошие мореходные качества.

В 1969—1971 гг. в Зеленодольске построили шесть малых десантных кораблей на воздушной подушке «Скат». Эта работа потребовала внедрения принципиально новых технологий производства. Испытывали «скаты» прямо на Волге.

Людмила Губаева