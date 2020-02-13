«Джентльмены» Гая Ричи — новый «Большой куш»?

В картине есть все, за что полюбили «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» — но спустя 20 лет творчество Гая Ричи все равно изменилось

Мир кино переживает триумфальное возвращение Гая Ричи к истокам своего творчества — сегодня на российские экраны выходит криминальная комедия британского режиссера «Джентльмены». Картина продолжает лучшие традиции таких культовых лент, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». И, пожалуй, встанет в один ряд с ними, но все равно запомнится меньше, чем самые громкие работы Ричи. На премьерный показ «Джентльменов» сходил корреспондент «Реального времени».

Возврат к истокам



Более 20 лет назад Гай Ричи нащупал золотую жилу кинематографа и открыл, кажется, идеальную форму криминальной комедии — дерзкую, захватывающую, динамичную и непредсказуемую. Смог даже ее повторить спустя 2 года. Речь идет, разумеется, о фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Большом куше», которые вошли уже во всевозможные почетные перечни и списки кинематографа. После чего следующие 20 лет режиссер удалялся от созданного идеала все дальше и дальше.

Зрители тем временем ждали нового «Большого куша». Искали его в остальных фильмах режиссера — так, что новый «Алладин» в шутку окрестили «Лампа, деньги, два ковра», а «Меч короля Артура» — «Меч **** [никак не] вынешь» (потому что его **** [никак не] вынешь).

Дождались.

Новые «Джентльмены» Гай Ричи изначально анонсировал как «возвращение к истокам», и поэтому сравнение с первыми двумя фильмами режиссера уместно, ожидаемо и неизбежно. Возвращение удалось: «Джентльмены» образуют прекрасное криминальное трио с «Карты, деньги, два ствола» и «Большим кушем» и показывает — режиссер за 20 лет смог восстановить старое и найти кое-что новое.

Из криминального хаоса к криминальным шахматам

Как же в этот раз начнется фирменное «и все завертелось» Гая Ричи? В центре новой истории — наркобарон Микки (Мэтью МакКонахи), организовавший целую сеть по выращиванию и сбыту марихуаны по всей Великобритании на территории поместий обедневшей английской аристократии. Но теперь он хочет уйти из бизнеса на покой и продает сеть покупателю из США. Однако бизнес не дает покоя сразу нескольким влиятельным джентльменам из преступного мира, и Микки придется побороться и за свое дело, и за свою жизнь.

В фильме есть все, за что полюбились первые картины режиссера — криминальная Англия (по атмосфере очень похожа на первый «Кингсман»), колоритные до невозможности персонажи (фирменный скрупулезный кастинг Ричи), закрученный сюжет и блестящий черный юмор. При этом сменился и формат повествования — теперь большая часть сюжета преподнесена нам в качестве флэшбеков — и его динамика.

Объяснение, наверное, кроется в том, что сам режиссер стал на 20 лет старше и сильно богаче, и это влияет на его персонажей — теперь главные герои не криминальные элементы низкого пошиба, а воротилы теневого бизнеса. Следовательно, более осмотрительные и осторожные — но не лишенные склонности к риску. Теперь происходящее выглядит не хаотичным водоворотом событий, а чем-то вроде шахматной партии. За белого (очень условно) короля — Мэтью МакКонахи, за черного — ну, это зрителям еще предстоит выяснить. Партия при этом выходит кровавой.

Нет ярких цитат, но есть отсылки и актуальная повестка

Наверное, единственное, что можно поставить в упрек фильму — и то за неимением прочего — он не так запоминается, как ранние фильмы. «Джентльмена» даже намного тяжелее растащить на отдельные яркие моменты и диалоги. В «Большом куше» растащить на звонкие цитаты можно было любой диалог, вплоть до обсуждения жарки сосисок. Возможно, свою роль тут сыграл знаменитый «гоблинский» перевод, но дело не только в нем. В «Джентльменах» же явно не хочется приводить в пример банальный монолог главного героя про львов — а больше запомнилось лишь то, как он пригласил жену в постель фразой «Ну, может это?». В тот момент я мог поверить, что МакКонахи — русский.

Вместо поиска звонких цитат можно заняться поиском отсылок — у современного кинозрителя это даже более популярное развлечение. Понятно, что режиссер подсветит нам и прошлые свои картины (причем не только «Большой куш», но и поздние киноленты), но еще и сделает шикарную отсылку к Шекспиру (а точнее, к «Венецианскому купцу»). А не провести параллель с «Черным зеркалом» в определенный момент фильма становится невозможно. Да, с той самой знаменитой серией, ее действие, кстати, тоже в Британии происходило.

К тому же, фильм дает повод поговорить о спорных и резонансных темах, правда актуальных сейчас больше для британцев. Речь не о «Брекзите» — он удостоен лишь мимолетной шутки в фильме. В Британии не первый год идет кампания за легализацию марихуаны в рекреационных целях, в фильме грядущий «лигалайз» представляют уже решенный вопросом — будет, и скоро. Бизнес на этом наркотике — центральная тема «Джентльменов», и в картине поднимаются сразу два вопроса: влияние легализации марихуаны на преступный бизнес и более общая морально этическая дилемма «легких» и «тяжелых» наркотиков.