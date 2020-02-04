Владимир Петряев: бороться за жизнь, вооружившись лишь музыкой
Основатель и руководитель ансамбля «Славяне» 50 лет приобщает к творчеству сельских детей и подростков
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Татарстане на учете у онкологов стоят свыше 115 тысяч человек, и каждая история — это история борьбы не только с болезнью, но и с больной системой здравоохранения. Известный не только в родном Спасском районе, но и далеко за его пределами, художественный руководитель ансамбля «Славяне» 69-летний Владимир Петряев воюет с раком, попутно преодолевая чиновничий бюрократизм и мышечную атрофию, которая, прогрессируя полвека, оставила теперь ему возможность двигать лишь пальцами. Корреспонденты «Реального времени» навестили Владимира Петряева в живописном селе Три Озера в 200 километрах от Казани, чтобы узнать и поведать читателям непростую, но крайне мотивирующую историю его жизни.
Жизненно важное лекарство получил лишь «через Путина»
Владимир Петряев — уникальный человек и живой пример стойкости духа.
О том, что у него рак, Владимир Яковлевич узнал, когда болезнь развилась до третьей стадии, и делать операцию было уже поздно. К счастью, опухоль не дала метастаз, и правильно подобранные лекарства помогают сдерживать недуг, не давая ему распространяться. Инъекции препарата «Элигард» требуются Петряеву раз в полгода, однако лекарство это импортное, дорогое (около 30 тысяч рублей за укол), и с его поставками, к сожалению, случаются перебои.
Следующий укол жду в конце марта, надеюсь, в этот раз все будет без перебоев. Во всяком случае, в Минздраве мне это обещали
— В прошлом году пришлось направить Путину на «прямую линию» обращение через «ВКонтакте». Копию переслал в Минздрав Татарстана. Со мной тут же связались, объяснили, что нужного препарата в наличии нет, но предложили замену, — рассказывает Владимир. — Пришлось согласиться, но «Трипторелин» нужно колоть раз в месяц, и это лекарство мне не подошло, от него ноги отекли. Через 2 месяца для меня все же нашелся «Элигард». Следующий укол жду в конце марта, надеюсь, в этот раз все будет без перебоев. Во всяком случае, в Минздраве мне это обещали.
Бороться приходится сидя в инвалидном кресле
Борьба с раком осложняется тем, что Владимир Яковлевич с юности прикован к инвалидному креслу. Виной этому редкое генетическое заболевание — прогрессирующая мышечная атрофия, которая постепенно «выключает» мышцы больного, одну за другой. Уже с 15 лет Володя не мог самостоятельно ходить, и программу последних классов школы изучал на дому, с помощью одноклассников.
А несколько лет назад та же болезнь «усадила» в инвалидное кресло и старшую сестру Владимира — Галину, которая после смерти родителей стала его главной помощницей.
— Без нее он бы не жил, — полагает сосед, друг и помощник Владимира Александр Марянин. — Я иногда пытаюсь представить себя на их месте и понимаю, что и суток не выдержал бы в инвалидном кресле. А Володя всю жизнь так живет. И работал больше многих здоровых.
Помогают Петряеву многие — и в Трех Озерах, и в райцентре Болгаре, и в соседнем Ульяновске. Но не из жалости, а из глубокого уважения к человеку, сумевшему жить полно и ярко, преодолевая испытания, которые большинству и не снились. «Петряеву при жизни надо ставить памятник», — без лишнего пафоса и преувеличения говорят в Спасском районе.
На все руки мастер
Несмотря на болезнь, Владимир Яковлевич смог проявить свой талант сразу в нескольких областях. Это и музыка, и радиотехника, и рационализаторство, и даже столярное мастерство. Без музыкального образования Петряев научился играть на баяне, гитаре, умеет на слух подбирать мелодии и записывать «минусовки» с помощью синтезатора. В местной музыкальной школе работал преподавателем: учил ребятишек игре на баяне. А в сельском доме быта, пока слушались руки, ремонтировал радиоприемники и телевизоры — этому тоже научился сам, по книгам. В советское время смастерил «шарманку» — устройство, позволяющее нелегально выходить в радиоэфир, транслировать для односельчан музыкальные записи. Даже «Голос Америки» тайком с другом вечерами слушали.
Для сестры Владимир Яковлевич сам придумал и смастерил ортопедическую кровать с регулируемым наклоном. А свое инвалидное кресло усовершенствовал так, чтобы спинка могла менять угол. Эта опция в фабричной комплектации не была предусмотрена, однако здорово выручает Владимира: иногда из-за неподвижности резко падает артериальное давление, и, если не поменять позу, можно потерять сознание.
Вместе с другом Александром мастерят микшер собственной конструкции. Он нужен для экспериментов в музыке, которой Владимир Яковлевич не прекращает заниматься, даже несмотря на почти полностью лишившую его возможности двигаться болезнь. Для фотографии взял в руки паяльник и попросил включить его.
— Чтобы на фотографии дымок шел, — пошутил наш герой.
Сейчас Владимиру Яковлевичу 69 лет. Он уже не может удержать в руках даже ложку, управляясь лишь с кнопками электропривода коляски, да компьютерной мышью. Интернет для Петряева — едва ли не единственное окно в мир, возможность постоянно поддерживать связь с друзьями и учениками, разбросанными по всей стране.
«Нас связала не только музыка, но и один хороший человек»
А друзей немало. Одних только «выпускников» музыкального ансамбля «Славяне», который Петряев создал еще в молодости, в 70-е годы прошлого века, больше 200 человек. С ними Владимир Яковлевич поддерживает теплые дружеские отношения.
Ансамбль «Славяне» сейчас назвали бы кавер-группой. Несколько молодых людей, не имея никакого музыкального образования, сколотили коллектив, гремевший на всю округу, перепевая хиты советской эстрады. Каждый год состав ансамбля меняется — в него приходят новые ребята, которые тоже приобщаются к творчеству — отдушине в скучных, погруженных в тяжелый труд сельских буднях.
С 1990 года, вот уже 30 лет, ежегодно «Славяне» проводят в начале августа фестиваль «День «Славян», на который съезжаются участники ансамбля разных лет, играют и поют, радуя односельчан.
— Концерт длится больше двух часов, и никто не расходится, — рассказывает Петряев. — Это примерно 30 выступлений. Одну-две песни играем в живую, остальные — под «минусовки».
Последние два фестиваля провели на берегу одного из озер рядом с Тремя Озерами, на специально подготовленной площадке, сооруженной односельчанами прямо возле дома художественного руководителя «Славян». Передвигаться даже по родному селу для Петряева — проблема...
Концерт длится больше двух часов, и никто не расходится. Это примерно 30 выступлений. Одну-две песни играем в живую, остальные — под «минусовки»
Кстати, должность худрука собственного ансамбля Петряев официально занимает в местном доме культуры благодаря поддержке местной администрации и отдела культуры. Впрочем, получить звание «Заслуженный работник культуры» и полагающиеся к нему льготы этот давно заслуживший его человек не может — не положено по закону, поскольку нет профильного высшего образования...
Ученики приходят репетировать прямо к нему домой. По словам Владимира Яковлевича, эти занятия и предвкушение каждого следующего фестиваля дают ему силы жить дальше.
Владимир Яковлевич включил нам видеосюжет о последнем фестивале. На записи одна из солисток ансамбля «Славяне» поет хит группы «Мираж» — «Музыка нас связала». В один из проигрышей солистка обращается к публике: «нас связала не только музыка, но и один хороший человек — Владимир Яковлевич Петряев». Камера переключается на его лицо, озаренное выражением искреннего, неподдельного счастья.
комментарии
Все - и Герой статьи и Героивсе, кто ему помогал и творил вместе с ним Историю ТАССР и РТ.
Именно такие миллионы Героев и вывели Республику в передовой регион Российской Федерации.
Б-жьего Благословения и удачи!