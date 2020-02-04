Владимир Петряев: бороться за жизнь, вооружившись лишь музыкой

Основатель и руководитель ансамбля «Славяне» 50 лет приобщает к творчеству сельских детей и подростков

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Татарстане на учете у онкологов стоят свыше 115 тысяч человек, и каждая история — это история борьбы не только с болезнью, но и с больной системой здравоохранения. Известный не только в родном Спасском районе, но и далеко за его пределами, художественный руководитель ансамбля «Славяне» 69-летний Владимир Петряев воюет с раком, попутно преодолевая чиновничий бюрократизм и мышечную атрофию, которая, прогрессируя полвека, оставила теперь ему возможность двигать лишь пальцами. Корреспонденты «Реального времени» навестили Владимира Петряева в живописном селе Три Озера в 200 километрах от Казани, чтобы узнать и поведать читателям непростую, но крайне мотивирующую историю его жизни.

Жизненно важное лекарство получил лишь «через Путина»

Владимир Петряев — уникальный человек и живой пример стойкости духа.

О том, что у него рак, Владимир Яковлевич узнал, когда болезнь развилась до третьей стадии, и делать операцию было уже поздно. К счастью, опухоль не дала метастаз, и правильно подобранные лекарства помогают сдерживать недуг, не давая ему распространяться. Инъекции препарата «Элигард» требуются Петряеву раз в полгода, однако лекарство это импортное, дорогое (около 30 тысяч рублей за укол), и с его поставками, к сожалению, случаются перебои.

Следующий укол жду в конце марта, надеюсь, в этот раз все будет без перебоев. Во всяком случае, в Минздраве мне это обещали

— В прошлом году пришлось направить Путину на «прямую линию» обращение через «ВКонтакте». Копию переслал в Минздрав Татарстана. Со мной тут же связались, объяснили, что нужного препарата в наличии нет, но предложили замену, — рассказывает Владимир. — Пришлось согласиться, но «Трипторелин» нужно колоть раз в месяц, и это лекарство мне не подошло, от него ноги отекли. Через 2 месяца для меня все же нашелся «Элигард». Следующий укол жду в конце марта, надеюсь, в этот раз все будет без перебоев. Во всяком случае, в Минздраве мне это обещали.

Бороться приходится сидя в инвалидном кресле

Борьба с раком осложняется тем, что Владимир Яковлевич с юности прикован к инвалидному креслу. Виной этому редкое генетическое заболевание — прогрессирующая мышечная атрофия, которая постепенно «выключает» мышцы больного, одну за другой. Уже с 15 лет Володя не мог самостоятельно ходить, и программу последних классов школы изучал на дому, с помощью одноклассников.

Уже с 15 лет Володя не мог самостоятельно ходить, и программу последних классов школы изучал на дому, с помощью одноклассников

А несколько лет назад та же болезнь «усадила» в инвалидное кресло и старшую сестру Владимира — Галину, которая после смерти родителей стала его главной помощницей.

— Без нее он бы не жил, — полагает сосед, друг и помощник Владимира Александр Марянин. — Я иногда пытаюсь представить себя на их месте и понимаю, что и суток не выдержал бы в инвалидном кресле. А Володя всю жизнь так живет. И работал больше многих здоровых.

Помогают Петряеву многие — и в Трех Озерах, и в райцентре Болгаре, и в соседнем Ульяновске. Но не из жалости, а из глубокого уважения к человеку, сумевшему жить полно и ярко, преодолевая испытания, которые большинству и не снились. «Петряеву при жизни надо ставить памятник», — без лишнего пафоса и преувеличения говорят в Спасском районе.

Несколько лет назад та же болезнь «усадила» в инвалидное кресло и старшую сестру Владимира — Галину, которая после смерти родителей стала его главной помощницей

На все руки мастер

Несмотря на болезнь, Владимир Яковлевич смог проявить свой талант сразу в нескольких областях. Это и музыка, и радиотехника, и рационализаторство, и даже столярное мастерство. Без музыкального образования Петряев научился играть на баяне, гитаре, умеет на слух подбирать мелодии и записывать «минусовки» с помощью синтезатора. В местной музыкальной школе работал преподавателем: учил ребятишек игре на баяне. А в сельском доме быта, пока слушались руки, ремонтировал радиоприемники и телевизоры — этому тоже научился сам, по книгам. В советское время смастерил «шарманку» — устройство, позволяющее нелегально выходить в радиоэфир, транслировать для односельчан музыкальные записи. Даже «Голос Америки» тайком с другом вечерами слушали.

Для сестры Владимир Яковлевич сам придумал и смастерил ортопедическую кровать с регулируемым наклоном. А свое инвалидное кресло усовершенствовал так, чтобы спинка могла менять угол. Эта опция в фабричной комплектации не была предусмотрена, однако здорово выручает Владимира: иногда из-за неподвижности резко падает артериальное давление, и, если не поменять позу, можно потерять сознание.

Для фотографии взял в руки паяльник и попросил включить его. «Чтобы на фотографии дымок шел», — пошутил наш герой

Вместе с другом Александром мастерят микшер собственной конструкции. Он нужен для экспериментов в музыке, которой Владимир Яковлевич не прекращает заниматься, даже несмотря на почти полностью лишившую его возможности двигаться болезнь. Для фотографии взял в руки паяльник и попросил включить его.

— Чтобы на фотографии дымок шел, — пошутил наш герой.

Сейчас Владимиру Яковлевичу 69 лет. Он уже не может удержать в руках даже ложку, управляясь лишь с кнопками электропривода коляски, да компьютерной мышью. Интернет для Петряева — едва ли не единственное окно в мир, возможность постоянно поддерживать связь с друзьями и учениками, разбросанными по всей стране.

Интернет для Петряева — едва ли не единственное окно в мир, возможность постоянно поддерживать связь с друзьями и учениками

«Нас связала не только музыка, но и один хороший человек»

А друзей немало. Одних только «выпускников» музыкального ансамбля «Славяне», который Петряев создал еще в молодости, в 70-е годы прошлого века, больше 200 человек. С ними Владимир Яковлевич поддерживает теплые дружеские отношения.

Ансамбль «Славяне» сейчас назвали бы кавер-группой. Несколько молодых людей, не имея никакого музыкального образования, сколотили коллектив, гремевший на всю округу, перепевая хиты советской эстрады. Каждый год состав ансамбля меняется — в него приходят новые ребята, которые тоже приобщаются к творчеству — отдушине в скучных, погруженных в тяжелый труд сельских буднях.

Одних только «выпускников» музыкального ансамбля «Славяне», который Петряев создал еще в молодости, в 70-е годы прошлого века, больше 200 человек. Фото elitat.ru

С 1990 года, вот уже 30 лет, ежегодно «Славяне» проводят в начале августа фестиваль «День «Славян», на который съезжаются участники ансамбля разных лет, играют и поют, радуя односельчан.

— Концерт длится больше двух часов, и никто не расходится, — рассказывает Петряев. — Это примерно 30 выступлений. Одну-две песни играем в живую, остальные — под «минусовки».

Последние два фестиваля провели на берегу одного из озер рядом с Тремя Озерами, на специально подготовленной площадке, сооруженной односельчанами прямо возле дома художественного руководителя «Славян». Передвигаться даже по родному селу для Петряева — проблема...

Концерт длится больше двух часов, и никто не расходится. Это примерно 30 выступлений. Одну-две песни играем в живую, остальные — под «минусовки»

Кстати, должность худрука собственного ансамбля Петряев официально занимает в местном доме культуры благодаря поддержке местной администрации и отдела культуры. Впрочем, получить звание «Заслуженный работник культуры» и полагающиеся к нему льготы этот давно заслуживший его человек не может — не положено по закону, поскольку нет профильного высшего образования...

Ученики приходят репетировать прямо к нему домой. По словам Владимира Яковлевича, эти занятия и предвкушение каждого следующего фестиваля дают ему силы жить дальше.

Владимир Яковлевич включил нам видеосюжет о последнем фестивале. На записи одна из солисток ансамбля «Славяне» поет хит группы «Мираж» — «Музыка нас связала». В один из проигрышей солистка обращается к публике: «нас связала не только музыка, но и один хороший человек — Владимир Яковлевич Петряев». Камера переключается на его лицо, озаренное выражением искреннего, неподдельного счастья.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов