За учения со школьниками уволен начальник Тукаевского РОВД

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Трое уволены, пятеро наказаны. Таков результат проверки МВД Татарстана по итогам тактико-строевых учений в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.



Начальник райотдела полиции Марат Вагапов лишился поста с формулировкой «за самоустранение от осуществления контроля за проведением тактико-строевых занятий», сообщили «Реальному времени» в МВД республики.

Непосредственным виновником привлечения 12 старшеклассников в качестве массовки на роли митингующих в ведомстве назвали старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова. Он будет уволен «за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечение к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью».

Такое же кадровое решение принято в отношении врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназа Байдуганова — за ненадлежащий контроль за организацией и проведением тактико-строевых занятий, а также предоставление в МВД по Республике Татарстан недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего. Вероятно, именно Байдуганову принадлежит версия о том, что роль статистов 20 декабря исполняли переодетые полицейские.

Предупреждения о неполном служебном соответствии получили пятеро: начальник Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Роберт Хуснутдинов и его зам Ильнар Фатыхов, старший инспектор того же управления Дмитрий Булыгин, а также начальник полиции Тукаевского РОВД Руслан Гардеев и его заместитель Андрей Пономарев.

Напомним, по результатам прокурорской проверки представления об устранении нарушений закона получили глава Тукаевского района и теперь уже бывший начальник райотдела полиции, материалы направлены в Следком.