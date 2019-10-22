В Казани гимназиста после вооруженного захвата «приговорили» к принудительному лечению

Фото: «Реальное время»

Сегодня Ново-Савиновский суд Казани вынес решение по делу 17-летнего ученика гимназии №7, что в мае пришел на урок с пистолетом и ножом. Суд признал его виновным в незаконном лишении свободы своих одноклассников и педагога, но наказывать не стал — назначил принудительные меры медицинского характера, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Подростку предстоит курс стационарного лечения у врачей-психиатров, к такому мнению еще в ходе предварительного следствия пришли эксперты.

Напомним, после того захвата гимназии ее директор лишилась должности, а начальник управления образования города стал фигурантом уголовного дела. В частности, его обвиняют в получении взятки за поставку в учебные заведения (включая гимназию №7) металлодетекторов без торгов.