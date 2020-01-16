«Это беспрецедентная ситуация, когда президент лично написал более половины послания!»
Как в России отреагировали на обращение президента Федеральному собранию, часть 2
Для многих стало неожиданностью заявление Дмитрия Медведева после послания президента Федеральному собранию об отставке правительства в полном составе. Российский премьер указал на целый ряд обозначенных Владимиром Путиным изменений Конституции и «в целом баланса власти», поэтому назвал решение о роспуске «правильным» в этих условиях. Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось». Большинство опрошенных «Реальным временем» губернаторов, членов правительства, депутатов, политологов, экономистов, предпринимателей и общественных деятелей согласны с мнением российского лидера, что в стране назрели перемены, а внедрять их со старым правительством — не имеет смысла. Наше издание публикует вторую часть высказываний по данному вопросу.
В этой части опроса политологи и экономисты прокомментировали нашему изданию основные аспекты революционного послания Владимира Путина, а также в целом поделились впечатлениями от выступления президента.
-
-
Евгений Минченко политолог, руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
-
Особенность этого послания в том, что, насколько мне известно, правки в него вносились вплоть до последней минуты. Работа над ним продолжалась еще сегодня утром. Понятно, что послание — это плод работы большой административной машины. Как говорят инсайдеры, это беспрецедентная ситуация, когда президент лично написал более половины послания.
К тому же в послании практически отсутствовала внешняя политика. С оборонкой у нас и так все более или менее нормально. Президент обозначил, что если раньше мы догоняли иностранных партнеров по военным технологиям, теперь они вынуждены догонять нас. Во внешней политике вес Росси действительно сильно вырос.
А что касается социального самочувствия населения, с этим очевидно есть проблемы. Путин показал высокий уровень сосредоточения на социальной проблематике и на выигрышной теме демографии. Действительно, анонсированы беспрецедентные социальные выплаты, которые вряд ли порадовали и финансовый блок правительства, и губернаторский корпус — выплаты предполагают нагрузку не только на федеральный, но и на региональный и местный бюджеты. Но Путин не случайно же показал на слайде динамику накопленных ресурсов фонда национального благосостояния.
Прозвучал целый ряд достаточно интересных инициатив по поправкам в Конституцию. Путин заявил, что они не кардинальные. Насколько я уже успел проконсультироваться со специалистами по конституционному праву, они не требуют изменения на референдуме, достаточно голосования в Госдуме. Так понимаю, допустим вариант дополнительной легитимации этих изменений путем опроса населения. Варианты могут быть разные: от собственно референдума, что маловероятно (достаточно сложно с технической точки зрения), до опроса населения во время избирательных кампаний.
-
-
-
Никита Кричевский экономист
-
Консервативно-архаичный подход к решению социальных проблем. 450 тыс. рублей — погашение ипотеки при появлении третьего ребенка. Но это решение проблемы, например, в Казани? В Казани квартиры стоят миллион или полтора миллиона для большой семьи? Если четверть или половину ипотеки списывать — другой разговор. А 450 тыс. рублей — кошкины слезы. В Москве больше миллиона людей живут ниже прожиточного минимума, в том числе семьи с детьми. Для улучшения жилищных условий что такое эта сумма? А четвертый ребенок появится? Его быть не должно? За четвертого вообще нужно всю ипотеку списать. Но ведь Путин этого не сказал. Денег нет, что ли, в бюджете? Полно. А почему нельзя это сделать за счет прибыли госбанка?
Дети идут в школу, родители тратят время на то, чтобы заниматься с ними уроками. В Европе, например, эти часы родителям оплачиваются в виде дополнительных пособий, потому что это время они могли бы потратить на самообразование, на отдых, дополнительную работу. А собрать ребенка в школу? А почему нет талонов на это, как было в советское время на одежду? А для родителей что? Прогрессивный подоходный?! И так все хорошо.
-
-
-
Дмитрий Травин экономист, профессор Европейского университета, член Комитета гражданских инициатив
-
Не предполагалось, что сегодня будет высказано предложение по изменению Конституции, а по сути, всей политической системы в России. Это, конечно, существенные изменения, хотя пока все выражено в неконкретной форме, и мы еще не знаем, в каком виде предложат это для всенародного голосования. Изменения в политической сфере были предсказуемы, потому что Путин должен после 2024 года как-то определиться со своими перспективами. Вот он и начал определяться. В социальном блоке ничего существенного не было сказано. Это технические вопросы перераспределения средств. В целом у нас экономика находятся в состоянии стагнации, поэтому как бы ни перераспределялись деньги, какого-то повышения уровня жизни населения ожидать не стоит. Меры по поддержке семей — довольно частные моменты. Одним — больше денег, соответственно, меньше денег другим достанется, бюджет же не безграничен. Но на какие направления потратят меньше, мы не знаем, это будут зависеть от принятия бюджета в будущем. Может быть, снизят расходы на оборону, а, может, опять решать повышать налоги или пенсионный возраст. У президента есть некая особенность: он говорит, что повысит доходы кому-то, а потом выясняется, что не хватает денег. И вдруг нам объявляют: «А мы еще пенсионный возраст повысим, раз денег не хватает».
-
-
-
Андрей Мовчан финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги
-
По-хорошему, послание должно содержать какую-то новизну. Мантры, которые повторяются из года в год про обороноспособность, Путин не стал произносить. Но я не увидел в тезисах президента ничего нового. Если привести статистику из того, что говорилось в этих посланиях, мало что выполнялось или выполнялось не так, как было сказано. Комментировать интересно реальные дела. 20 лет мы слушаем разговоры, как надо кого поддерживать. Хотите поддержать семьи — поддержите, у вас в руках есть законодательная возможность. Пока что поддержка семей выливается в повышение налогов. Президент — опытный политик, он не сформулировал ничего четко. Он разделяет обеспокоенность по поводу фразы «два срока подряд». А что значит «разделяет», а с чем он согласен? Из важного прозвучало только одно, что есть, видимо, установка на проведение референдума по смене Конституции. Транзит власти, бессрочное сохранение власти будет делаться через изменение Конституции — технические решения появятся со временем. С другой стороны, важно ли это, каким образом Путин оставит за собой возможность править страной?
-
-
-
Андрей Колядин политтехнолог, экс-сотрудник администрации президента России
-
Каждое новое послание президента вряд ли будет на 100 процентов отличаться от предыдущих. Именно поэтому первые 50 минут были продолжением посланий предшествующих: о рождаемости, материнском капитале, образовании, здравоохранении. Вторая часть кардинальным образом разнится. В прошлом году она была связана с новой техникой вооружения. Но обсуждать орудие убийства всегда очень тревожно. Сегодня послание коснулось темы государственного управления, которая давным-давно назрела. В течение последних 6—7 лет вообще не поднимались внутриполитические темы в послании. И сейчас неожиданно предложены новые решения по поводу того, как будет назначаться правительство, как будут согласовываться силовики, каким образом будет повышаться роль губернаторов через Госсовет, как будет формироваться местное самоуправление. Все это в совокупности будет создавать некую новую реальность, которая говорит о том, что наконец-то федеральная власть задумалась над тем, что надстройку надо менять. Государственная дума не будет назначать министров и правительство, она будет их согласовывать, утверждать, будет принимать в этом деятельное участие, неформальное. Решение Госдумы будет окончательное — повышается ее роль. Если раньше люди не понимали, зачем им идти в депутаты, то теперь у них появится понимание по поводу формирования госвласти. Конституционное подтверждение прав Госсовета на принятие решений по основным стратегическим линиям развития государства — это серьезный шаг по приближению решений власти и формированию исполнительных органов власти с учетом мнения народа и через их представителей — депутатов Госдумы. Прежде чем избраться в Совет Федерации, нужно стать депутатом территориальным. Уверен, что в отношении прозвучавших социально-экономических инициатив была глубокая проработка вопроса. Орешкин и Силуанов оценивают сумму, которую надо потратить на эти меры — около полутриллиона рублей. Эта сумма, и даже немного больше, была накоплена в бюджете после того, как на 2% подняли НДС. Объявляя меры, президент знает, как они будут реализовываться.
-
-
-
Илья Гращенков политолог
-
Начну с главного. Денег в стране нет, а задачи есть. В свете выборов 2021 года (а то и досрочных осенью 2020) нужно нормализовать социальную сферу — увеличить зарплаты бюджетникам, поднять пенсии, нивелировать падение рейтинга от пенсионной реформы. Поэтому в послании Путина важные два тезиса: политика «затянутых поясов» (для правительства) и сильное «полевение» власти и «покраснение» Путина. Теперь новому премьеру Мишустину придется изыскивать средства для реализации этих планов и в 2022 году отвечать за возможные «дыры» в бюджете. Поэтому до 2022—2024 годов он будет техническим премьером, что-то вроде Фрадкова. Вторая идея Путина — передача полномочий на уровень МСУ. Это отказ от федерализации, но переложение проблем регионов на плечи мэров и районов — то есть при сохранении вертикали власти и деполитизации МСУ, финансовые проблемы регионам придется решать самостоятельно. Думаю, что это вызовет рост протеста со стороны «региональной партии» уже через год-два. В остальном предложения Путина скорее косметические. Последовавшая за этим отставка правительства — пример того, что решать проблемы будут опять тактически, а не стратегически. Сейчас стресс-тест в 2021 году, а затем — решение по модели «проблемы 2024», с Госсоветом или другой формой контроля над новым госаппаратом.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым