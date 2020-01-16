Особенность этого послания в том, что, насколько мне известно, правки в него вносились вплоть до последней минуты. Работа над ним продолжалась еще сегодня утром. Понятно, что послание — это плод работы большой административной машины. Как говорят инсайдеры, это беспрецедентная ситуация, когда президент лично написал более половины послания.

К тому же в послании практически отсутствовала внешняя политика. С оборонкой у нас и так все более или менее нормально. Президент обозначил, что если раньше мы догоняли иностранных партнеров по военным технологиям, теперь они вынуждены догонять нас. Во внешней политике вес Росси действительно сильно вырос.

А что касается социального самочувствия населения, с этим очевидно есть проблемы. Путин показал высокий уровень сосредоточения на социальной проблематике и на выигрышной теме демографии. Действительно, анонсированы беспрецедентные социальные выплаты, которые вряд ли порадовали и финансовый блок правительства, и губернаторский корпус — выплаты предполагают нагрузку не только на федеральный, но и на региональный и местный бюджеты. Но Путин не случайно же показал на слайде динамику накопленных ресурсов фонда национального благосостояния.

Прозвучал целый ряд достаточно интересных инициатив по поправкам в Конституцию. Путин заявил, что они не кардинальные. Насколько я уже успел проконсультироваться со специалистами по конституционному праву, они не требуют изменения на референдуме, достаточно голосования в Госдуме. Так понимаю, допустим вариант дополнительной легитимации этих изменений путем опроса населения. Варианты могут быть разные: от собственно референдума, что маловероятно (достаточно сложно с технической точки зрения), до опроса населения во время избирательных кампаний.