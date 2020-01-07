Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 8-я

На самом деле, до конца десятилетия еще целый год, но, полагаю, одним из ключевых событий с 2011 года стало возвращение Республики Крым и города-героя Севастополя в состав России. И конечно, нельзя не отметить те инфраструктурные проекты, которые там реализуются — Крымский мост, международный аэропорт Симферополь и федеральная автодорога «Таврида». Запущены газопроводы «Северный поток», «Сила Сибири», строятся «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Отрадно, что, преодолев последствия «лихих девяностых», наша страна существенно укрепила свои позиции на мировой арене, заметно возрос ее военный потенциал — это признают и наши зарубежные «партнеры». Яркими событиями стали летняя Универсиада в Казани в 2013 году, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года, Всемирный фестиваль молодежи студентов там же в 2017 году и чемпионат мира по футболу 2018 года.

Но нам не удалось решить целый ряд внутренних принципиальных задач. Так, в стране уже свыше 20 млн человек живут у черты или за чертой бедности, на фоне роста цен и тарифов реальные доходы населения вот уже 6 лет либо падали, либо не росли, продолжает нарастать социальное и имущественное расслоение. Пресловутая Стратегия-2020 провалена, заявленные к 2020 году 25 млн высокотехнологичных рабочих мест не созданы. Есть проблемы с реализацией национальных проектов. В стране непростая демографическая ситуация, в 2018 году в России смертность превысила рождаемость на 225 тысяч человек, а в 2019-м только за 10 месяцев — уже на 260 тысяч. По итогам года это может быть уже 300 тысяч человек. На самом высоком уровне признано критическое состояние первичного звена здравоохранения, есть проблемы и в системе образования — все они общеизвестны.

С 2013 по 2018 годы рост экономики России, по официальным данным, составил 1,7%. За целую пятилетку! За эти же 5 лет экономика социалистического Китая выросла на 39%, социалистического Вьетнама — на 37%. Нас убеждают, что российская экономика не растет из-за падения мировых цен на нефть и газ. Но почему-то за эти же 5 лет экономика Саудовской Аравии выросла на 11%, Катара — на 14%, Объединенных Арабских Эмиратов — на 16%? В этом году премьер обещает нам примерно 1% экономического роста. Между тем мировая экономика в целом растет примерно на 3% в год. Получается, что у нас нет никаких шансов выполнить задачу, записанную в новых национальных проектах, — войти в пятерку ведущих экономик мира.

Еще из событий со знаком «минус» назвал бы абсолютно надуманное и ничем не обоснованное повышение пенсионного возраста. Но в этом году государство сэкономило на сокращении числа пенсионеров 90 млрд рублей. А когда «пенсионная реформа» будет доведена до конца, экономия (если считать по нынешнему уровню пенсий) составит 1,7 трлн рублей в год. В уходящем году госбюджет в России спланирован с профицитом в 2 трлн рублей, а еще триллион не будет потрачен! Вся пенсионная «экономия», из-за которой калечится жизнь миллионов людей, гораздо меньше бюджетного профицита 2019 года.

Не будем забывать также про увеличение НДС и «мусорную реформу». Не прошли бесследно и введенные в 2014 году против нас санкции на фоне кризиса на Украине. Он и его последствия, кстати, многими россиянами были восприняты очень остро: нарушены или вообще разрушены политические, экономические, гуманитарные, культурные, родственные связи. Серьезным ударом для нас стал и инспирированный на Западе так называемый допинговый скандал, после которого многие спортсмены были лишены возможности участвовать в крупных международных соревнованиях. И это лишь одно из проявлений гибридной войны против нашей страны. Представить такое в отношении Советского Союза было просто невозможно.

Что касается вызовов будущего, необходимо искоренять бедность и социальное неравенство, инвестировать в человека, его образование и здоровье, преодолевать последствия «оптимизации» социальной сферы. Надо переломить демографическую ситуацию, создать условия для роста населения страны. Но культивируя лишь потребительство и успешность, что делается более четверти века, мы этого не добьемся. Много серьезных задач стоит перед страной в сфере инфраструктуры — энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, а также экологии. Словом, нужно больше внимания уделять решению внутренних проблем. Что касается внешней политики, то здесь наши ключевые вызовы — это интеграция на постсоветском пространстве: Союз с Белоруссией, который, наконец, должен стать осязаемым, ЕАЭС, Таможенный союз. Нужно развивать потенциал и таких объединений, как БРИКС, ШОС. И, безусловно, важнейшая задача — преодоление международных санкций. Как это сделать? Россия должна создать привлекательный образ ближайшего будущего, предложить ценности, которые станут достойной альтернативой и западному «золотому миллиарду», и религиозному фундаментализму, от кого он ни исходил бы. У СССР это в свое время получалось — тогда за нами шли десятки стран планеты.

Убежден: для того, чтобы успешно решить наши проблемы и достойно ответить на вызовы, необходимо коренное изменение внутреннего политического и социально-экономического курса — то, что мы называем левым поворотом. Пока в федеральном правительстве ряд ключевых постов занимают так называемые системные либералы, никаких прорывов и даже мало-мальски заметных успехов как внутри страны, так и на международной арене ждать не приходится.