Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 8-я
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Юрий Афонин заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ
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На самом деле, до конца десятилетия еще целый год, но, полагаю, одним из ключевых событий с 2011 года стало возвращение Республики Крым и города-героя Севастополя в состав России. И конечно, нельзя не отметить те инфраструктурные проекты, которые там реализуются — Крымский мост, международный аэропорт Симферополь и федеральная автодорога «Таврида». Запущены газопроводы «Северный поток», «Сила Сибири», строятся «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Отрадно, что, преодолев последствия «лихих девяностых», наша страна существенно укрепила свои позиции на мировой арене, заметно возрос ее военный потенциал — это признают и наши зарубежные «партнеры». Яркими событиями стали летняя Универсиада в Казани в 2013 году, зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года, Всемирный фестиваль молодежи студентов там же в 2017 году и чемпионат мира по футболу 2018 года.
Но нам не удалось решить целый ряд внутренних принципиальных задач. Так, в стране уже свыше 20 млн человек живут у черты или за чертой бедности, на фоне роста цен и тарифов реальные доходы населения вот уже 6 лет либо падали, либо не росли, продолжает нарастать социальное и имущественное расслоение. Пресловутая Стратегия-2020 провалена, заявленные к 2020 году 25 млн высокотехнологичных рабочих мест не созданы. Есть проблемы с реализацией национальных проектов. В стране непростая демографическая ситуация, в 2018 году в России смертность превысила рождаемость на 225 тысяч человек, а в 2019-м только за 10 месяцев — уже на 260 тысяч. По итогам года это может быть уже 300 тысяч человек. На самом высоком уровне признано критическое состояние первичного звена здравоохранения, есть проблемы и в системе образования — все они общеизвестны.
С 2013 по 2018 годы рост экономики России, по официальным данным, составил 1,7%. За целую пятилетку! За эти же 5 лет экономика социалистического Китая выросла на 39%, социалистического Вьетнама — на 37%. Нас убеждают, что российская экономика не растет из-за падения мировых цен на нефть и газ. Но почему-то за эти же 5 лет экономика Саудовской Аравии выросла на 11%, Катара — на 14%, Объединенных Арабских Эмиратов — на 16%? В этом году премьер обещает нам примерно 1% экономического роста. Между тем мировая экономика в целом растет примерно на 3% в год. Получается, что у нас нет никаких шансов выполнить задачу, записанную в новых национальных проектах, — войти в пятерку ведущих экономик мира.
Еще из событий со знаком «минус» назвал бы абсолютно надуманное и ничем не обоснованное повышение пенсионного возраста. Но в этом году государство сэкономило на сокращении числа пенсионеров 90 млрд рублей. А когда «пенсионная реформа» будет доведена до конца, экономия (если считать по нынешнему уровню пенсий) составит 1,7 трлн рублей в год. В уходящем году госбюджет в России спланирован с профицитом в 2 трлн рублей, а еще триллион не будет потрачен! Вся пенсионная «экономия», из-за которой калечится жизнь миллионов людей, гораздо меньше бюджетного профицита 2019 года.
Не будем забывать также про увеличение НДС и «мусорную реформу». Не прошли бесследно и введенные в 2014 году против нас санкции на фоне кризиса на Украине. Он и его последствия, кстати, многими россиянами были восприняты очень остро: нарушены или вообще разрушены политические, экономические, гуманитарные, культурные, родственные связи. Серьезным ударом для нас стал и инспирированный на Западе так называемый допинговый скандал, после которого многие спортсмены были лишены возможности участвовать в крупных международных соревнованиях. И это лишь одно из проявлений гибридной войны против нашей страны. Представить такое в отношении Советского Союза было просто невозможно.
Что касается вызовов будущего, необходимо искоренять бедность и социальное неравенство, инвестировать в человека, его образование и здоровье, преодолевать последствия «оптимизации» социальной сферы. Надо переломить демографическую ситуацию, создать условия для роста населения страны. Но культивируя лишь потребительство и успешность, что делается более четверти века, мы этого не добьемся. Много серьезных задач стоит перед страной в сфере инфраструктуры — энергетики, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, а также экологии. Словом, нужно больше внимания уделять решению внутренних проблем. Что касается внешней политики, то здесь наши ключевые вызовы — это интеграция на постсоветском пространстве: Союз с Белоруссией, который, наконец, должен стать осязаемым, ЕАЭС, Таможенный союз. Нужно развивать потенциал и таких объединений, как БРИКС, ШОС. И, безусловно, важнейшая задача — преодоление международных санкций. Как это сделать? Россия должна создать привлекательный образ ближайшего будущего, предложить ценности, которые станут достойной альтернативой и западному «золотому миллиарду», и религиозному фундаментализму, от кого он ни исходил бы. У СССР это в свое время получалось — тогда за нами шли десятки стран планеты.
Убежден: для того, чтобы успешно решить наши проблемы и достойно ответить на вызовы, необходимо коренное изменение внутреннего политического и социально-экономического курса — то, что мы называем левым поворотом. Пока в федеральном правительстве ряд ключевых постов занимают так называемые системные либералы, никаких прорывов и даже мало-мальски заметных успехов как внутри страны, так и на международной арене ждать не приходится.
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Оксана Пушкина депутат Госдумы РФ, телеведущая
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Никогда еще так не сплачивались женские сердца, как вокруг законопроекта о домашнем насилии. Для меня именно то, что удалось сдвинуть такую глыбу многолетнего молчания и равнодушия, и есть событие года. К сожалению, в большинстве случаев насилию в семье подвергаются именно женщины. И нам удалось, объединившись вокруг закона «О системе профилактики семейно-бытового насилия» и взявшись за руки, проделать огромную работу совместно с соавторами, представителями общественных организаций, НКО, учеными и представителями министерств и ведомств по подготовке текста законопроекта для его внесения в Государственную думу.
Да, я видела много людей, в чьей жизни произошли настоящие трагедии. И я всегда, как могла, старалась им помочь. Кому-то помочь удавалось, кому-то, к сожалению, нет. Но я всегда была оптимисткой и, несмотря ни на что, продолжаю верить в здравый смысл, который рано или поздно побеждает. Главное, что должно произойти в сознании людей с принятием закона, в двух-трех словах? «Бьет — значит не любит», «Не молчи», «Ты не одна».
Мой политический «женский взгляд» на будущее? Российские женщины — это мощная социальная и политическая сила. Сила недооцененная, многим мужчинам непонятная, но точно желающая своего политического представительства, законодательной защиты и признания своего достоинства. А новый политический цикл будет временем женщин еще больше, чем раньше. Нас в России 54%, это самый большой гендерный показатель среди всех стран мира.
А еще я верю в потенциал российских женщин — сильных, ответственных и трудолюбивых. Сегодня во всем мире именно женщины выступают агентами социальных и политических изменений. Никакие «традиционные ценности», что бы под ними ни подразумевалось, не способны остановить этот процесс. Женщины уже сейчас выступают доминирующей социальной силой. Страны, где это поняли, сейчас находятся в авангарде мирового развития.
Не нужно запирать нас на кухнях и в спальнях. Откройте для нас все двери, дайте все возможности для самореализации, в первую очередь в экономике, и через 10 лет вы не узнаете Россию! Я верю в российских женщин, стремящихся работать, творить и любить. В женщин, которые не хотят оправлять своих детей на войну, которые легко находят общий язык между собой вне зависимости от цвета кожи или разреза глаз. Я верю в женщин, которые принимают и любят своих детей такими, какие они есть, — порой особенными и непохожими на других. Я верю в женский взгляд на мир и знаю, что XXI век будет веком женщин, хочется этого кому-то или нет.
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Гульчачак Назипова генеральный директор Национального музея Республики Татарстан
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- Мне кажется, за последнее десятилетие произошло совершенно феноменальное развитие человечества в сторону формирования нового образа жизни — прежде всего здорового. Мне очень приятно смотреть на многих моих знакомых молодых людей: во-первых, они не употребляют спиртного, во-вторых, стараются питаться правильно, занимаются спортом. И это отразилось даже в моде: посмотрите, гламурные девушки ходят теперь в кедах, а не на шпильках! Эта тенденция меня очень радует и очень нравится. Думаю, что в ближайшее время нам всем надо поучиться у молодых их новому отношению к жизни и к собственному здоровью.
- Вызовы в стране, как и во всем мире, думаю, связаны в первую очередь с взаимоотношениями людей между собой. Они становятся более разобщенными, сильнее отделяются друг от друга, людям нравится проводить время у компьютера — посмотрите, многие не организуют свадьбы, и даже на Новый год перестали собираться большими семьями! Это, думаю, вызов. Я как историк рассуждаю: ведь люди объединялись в общину, чтобы выживать в мире, в сложных природных условиях. И семья — это та самая трансформированная община. А сейчас люди разобщаются, и при возникновении критических ситуаций им будет сложнее преодолевать трудности. Но перед нами стоят проблемы: и экологические, и социальные. И думаю, что семьи будут объединяться, чтобы преодолевать трудности. Думаю, в будущем человечество, развиваясь по спирали, снова к этому вернется.
А что касается музейной сферы — думаю, нам надо определиться, куда нам двигаться дальше, как развиваться. Вопрос о том, что такое музей, принял глобальные формы. И даже на международном уровне пока так и не смогли прийти к единому мнению. Посмотрите, какая произошла деформация: в последние годы музеями стали называть вовсе не те учреждения, которые сохраняют историко-культурное наследие, а совсем другие места, где нет ни одного исторического предмета! Но зато есть, например, мультимедийное оборудование, которое дает тебе настроение, но не дает знаний.
В крупных знаменитых музеях — таких как Лувр и Эрмитаж — все стабильно, и у них всегда будут посетители. Но ведь есть маленькие музеи — в селе, в школе, на предприятии, маленькие краеведческие филиалы. И они сейчас решают серьезные вопросы: как им развиваться и для чего они в этом мире вообще? Такие музеи, как наш, должны образовывать население и воспитывать подрастающее поколение патриотами. Эта тема проходит через нашу работу красной нитью — и это наша главная задача на сегодняшний день.
- Мне кажется, за последнее десятилетие произошло совершенно феноменальное развитие человечества в сторону формирования нового образа жизни — прежде всего здорового. Мне очень приятно смотреть на многих моих знакомых молодых людей: во-первых, они не употребляют спиртного, во-вторых, стараются питаться правильно, занимаются спортом. И это отразилось даже в моде: посмотрите, гламурные девушки ходят теперь в кедах, а не на шпильках! Эта тенденция меня очень радует и очень нравится. Думаю, что в ближайшее время нам всем надо поучиться у молодых их новому отношению к жизни и к собственному здоровью.
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Юрий Крупнов председатель Движения развития, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития
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Из негативных явлений отмечу, конечно, трагедию Украины. Событие не в том, что «Крым наш», а в том, что мы потеряли Украину. Это — главное событие прошедшего десятилетия, мощное геополитическое поражение.
А основная проблема будущего заключается в том, что практически всем предстоящим вызовам минимум по полвека, наши проблемы — предпенсионного возраста, начиная с демографии. Яма будет в конце 2020-х годов. Но слом в режиме воспроизводства населения нашей страны начался в 1964 году, и мы не можем оттуда выбраться, по сути, вымираем. Эту проблему также обсуждают и наши геополитические противники как проблему «номер один». Не будет рождаемости — не будет страны.
И второй вопрос — развитие научно-технического потенциала, который невозможен без форсированной индустриализации. И вызов главный: если мы буквально в будущем году не вздрогнем, то утеряем все основные компетенции развитой страны в сфере промышленности. А без промышленности развитых стран не бывает. Если не будет организована форсированная индустриализация, то идущая 30 лет деиндустриализация закончится переводом нас в разряд третьестепенной державы без суверенной промышленной системы.
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Эдуард Коваленко директор по развитию бизнеса группы компаний Softline в ПФО
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Нельзя не отметить, как за прошедшие десять лет изменился подход к ведению бизнеса — как у Softline, так и у наших партнеров. Россия встала на путь перехода к цифровой экономике, и большая часть коммерческих организаций уже начала внутреннюю диджитал-трансформацию. Немалую роль в этом сыграл кризис 2008—2009 годов: компании начали считать деньги и стремиться к максимальной экономии ресурсов. Поэтому большая часть наших крупных заказчиков уже не первый год внедряет решения для автоматизации бизнес-процессов. Десять лет назад сложно было представить себе, насколько распространенными будут системы электронного документооборота, облачные решения и многие другие технологии, которые сейчас позволяют увеличивать эффективность бизнеса.
Меняется модель потребления продуктов и услуг — растет популярность сервисов как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Если говорить об IT-сфере, то компании все чаще отказываются от приобретения дорогостоящих лицензий и оборудования, предпочитая получать их в аренду. Так можно перевести капитальные затраты в операционные и гибко управлять имеющимися ресурсами в зависимости от потребностей бизнеса.
Конечно, на работе IT -рынка существенно сказались политические факторы — изменение курса валют и введение санкций. Они стали в том числе стимулом к развитию российских разработок. В портфеле нашей компании сейчас присутствует широкий спектр конкурентоспособных отечественных продуктов.
Softline за 10 лет сильно изменилась, выросла как с точки зрения географии присутствия и числа сотрудников, так и с точки зрения количества продуктов и услуг, которые мы предоставляем своим заказчикам. Теперь мы предлагаем более 3 тысяч продуктов ведущих мировых вендоров в 50+ странах своего присутствия. Мы стали по-настоящему глобальной компанией, что подтверждает наличие международных сертификатов и экспертиза на зарубежном рынке во всех направлениях нашего бизнеса.
Если говорить о личных итогах десятилетия, за это время изменилась моя роль и зона ответственности в компании и расширилась семья — родилась вторая дочка. Я приобрел новые знания и повысил свою квалификацию, во многом благодаря Softline, в которой я работаю уже почти 14 лет. В ближайшие десять лет я намерен продолжить свое развитие внутри компании.
В следующем десятилетии бизнес и госсектор продолжат движение в сторону цифровой трансформации. Для коммерческих организаций это будет иметь значение как фактор конкурентоспособности, для государства — как возможность повысить качество оказываемых услуг и уровня жизни населения. Мы ожидаем резкого роста проектов, связанных с внедрением искусственного интеллекта, интернета вещей, роботизации бизнес-процессов. Думаю, через десять лет, оглянувшись назад, мы снова сможем отметить, насколько изменилась наша жизнь и как глубоко проникают в нее цифровые технологии.
На мой взгляд, одним из важнейших вопросов станут переход IT- и промышленного рынка к максимальной импортонезависимости и продвижение российской продукции на зарубежных рынках. Повышение престижа российских производителей поможет в том числе сократить процент высококвалифицированных кадров, уезжающих за рубеж.
Softline продолжит свое развитие как глобальный поставщик IT- и ИБ-решений и доверенный партнер в процессе цифровой трансформации. Мы намерены расширять портфель собственных разработок и укрепить отношения со своими партнерами.
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Рафаэль Бушмусс основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж), главный архитектор
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Что касается уходящего десятилетия, я как раз имел возможность наблюдать эволюцию развития архитектуры в России. Здесь отошли от советского образца, который стал уже непродуктивным, неприбыльным. Но такой отход должен проходить постепенно, должны нарабатываться какие-то навыки, приходить новые люди, новые профессионалы, которые формируют новые образы архитектуры.
На мой взгляд, основной вызов будущего десятилетия в России в том, чтобы наработанный на данный момент опыт Москвы и Санкт-Петербурга распространить на всю Россию.
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Андрей Степаненко генеральный директор АО «Российский аукционный дом», член генерального совета «Деловой России», вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов
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Для меня это два серьезных события. Первое — это продажи двух недостроенных зданий гостиниц во Владивостоке по поручению вице-премьера федерального правительства Юрия Петровича Трутнева и Приморского края. Второе — по поручению правительства нас привлекли к продаже квот на вылов краба на 15 лет по всей России и по всем морям Дальнего Востока до Белого и Баренцева моря. Это был яркий и успешный проект. При стартовой цене 122 млрд мы продали эти квоты за 150 млрд. Это абсолютный рекорд.
Что касается в целом по отрасли: новые бизнес-формы, коворкинги, коливинги, которые получили новую жизнь. Они будут определенными трендами в будущем. В этом году они активно набирали обороты.
Страна должна развиваться, должна уменьшать долю государственного капитала в экономике, потому что сегодня мы имеем рост государственных компаний в разных сегментах, скоро уже появятся, не дай Бог, государственные парикмахерские. Должен расти ВВП, должны появляться иностранные инвестиции, потому что за счет собственных инвестиций России не выжить. Мы помним кризис 2008 года, как Европа захлебнулась в ипотечном кризисе, а в России тогда этого не случилось, потому что квартиры у нас приобретались на 70% за счет кэша, собственных средств. Сейчас же 70—80% сделок на квартирном рынке — за счет ипотеки, это очень опасно. Это дискуссия, которую ведут глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин. Эта дискуссия очень актуальна и злободневна. Это большая угроза, об этом надо думать. Ведь уровень зарплат не растет, а уровень ипотеки растет. Это говорит о том, что надувается некий пузырь, который в определенный момент может лопнуть. Это риски нужно предусмотреть.
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