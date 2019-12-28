Чек к билету: что нужно знать транспортным компаниям об онлайн-кассах

Полгода, а именно с 1 июля 2019 года, пассажиры общественного транспорта при покупке билета в ряде российских городов, в т. ч. и в Казани, получают не только билет, но и фискальный чек за его покупку. Но еще не все перевозчики в республике перешли на новые правила работы, тем более законодатель дал отсрочку. Эксперт АТОЛ Иван Коллегов, руководитель департамента фискальных решений АТОЛ в авторской колонке для «Реального времени» рассказал, как транспортным компаниям быстро и комфортно начать соблюдать 54-ФЗ и пояснил, почему могут возникать сбои у тех, кто уже работает с онлайн-кассами.



Что может вызвать сбои в работе онлайн-касс

Требования 54-ФЗ к транспортной сфере вступили в силу 1 июля 2019 года. Однако Госдума оценила общую степень подготовленности перевозчиков к нововведениям и установила мораторий (проще говоря, отсрочку) на штрафы для водителей и кондукторов общественного транспорта (такси, в том числе и маршрутные, в эту категорию не входят). Штрафы не будут назначаться до 1 июля 2020 года. У предпринимателей есть время, чтобы оценить обстановку и подобрать максимально удобную кассу.



В Казани онлайн-кассы в общественном транспорте ввели уже с 1 июля 2019 года. Вскоре пассажиры стали жаловаться на сбои при оплате проезда безналом. Некоторым поездка обходилась слишком дорого — со счета банковской карты вместо 27 рублей списывали в 10 раз больше.

Причины сбоев могут быть разными: в одном случае на уровне транспортных систем, в других — иные причины. Фото из соцсетей

Причины сбоев могут быть разными: в одном случае на уровне транспортных систем, в других — иные причины. Системы стали более развитые. В РФ одна из самых передовых систем онлайн-фискализации и онлайн-банкинга в мире, но программные сбои все равно бывают, так как в реальной жизни условия эксплуатации очень суровые. Где-то это погодные условия — не вся техника готова к использованию в мороз и может давать сбой. В каких-то случаях это сбои в связи, для эквайринга нужен интернет, обрывы связи по вине оператора или в тоннелях тоже реальны.



Чтобы не стать жертвой такого случайного сбоя, лучше сразу проверять чек. Если на чеке будет одна сумма, а в банке спишется другая — то это уже серьезное нарушение, которое не останется без внимания.

Соблюдай закон, но не задерживай пассажиров

Закон требует, чтобы пассажиры получили вместе с билетом чек за его оплату. С этим может справиться стационарная или мобильная касса, однако среди последних не вся техника идеально подходит для транспортной сферы. Чем проще оборудование, тем лучше: скорость обслуживания сильно зависит от количества действий, которые необходимо совершить, чтобы выдать билет. Водитель не должен отвлекаться от дороги на манипуляции с кассой, поэтому перед покупкой стоит узнать, адаптировал ли производитель контрольно-кассовой техники (ККТ) свое программное обеспечение под особенности продаж на транспорте. В этом случае выдача чека станет возможной за пару кликов.

Закон требует, чтобы пассажиры получили вместе с билетом чек за его оплату. Фото business-vector.info

Как передавать чеки в налоговую

54-ФЗ требует, чтобы данные с онлайн-кассы передавались в налоговую инспекцию через посредника — оператора фискальных данных (ОФД). Оператор отвечает за отправку чеков непосредственно в налоговую, а предприниматель — за отправку чеков в ОФД. Для этого процесса необходимо интернет-соединение. Рекомендуем использовать для работы на транспорте кассы с сим-картой и GSM-модулем. Сим-карту можно выбрать любую — почти у каждого мобильного оператора есть такие предложения, некоторые компании-поставщики оборудования дают сим-карту в комплекте. При работе на транспорте все же случаются перебои с мобильным интернетом — например, автобус уехал из зоны покрытия сети. При регистрации кассы важно указать, что компания работает в сфере транспорта и данные могут быть переданы с задержкой. Помните, что в течение 30 дней нужно передать все чеки, иначе касса заблокируется.

Расчет цены проезда

Часто цена билета зависит от расстояния, которое проезжает пассажир. Чтобы не забивать на кассе стоимость каждого билета вручную, можно разбить билеты на зоны. Например, на маршруте 20 остановок. Проезд с первой по пятую стоит 10 рублей, с первой по десятую — 20 рублей, с первой по двадцатую — 30 рублей. Получается, что можно запрограммировать три зоны с разной стоимостью и продавать билеты минимальным нажатием кнопок. Бывает так, что нужно выбрать конкретную остановку, поэтому удобнее, когда за каждой зоной закреплена остановка. Водитель или кондуктор набирает только номер, а не ищет в меню конкретную остановку из списка.

Аккумулятор и зарядка

В среднем заряда аккумулятора кассы хватает на одну рабочую смену автобуса. Однако форс-мажор не исключен: пассажиры всего города выбрали именно ваш автобус для проезда, и касса работала без передышки; грянул суровый мороз, и касса замерзла. Почти все устройства можно зарядить от мобильных зарядок, например, power bank. Если для вас это важно, выбирайте оборудование с такой опцией.

Чтобы не задерживать поток пассажиров, необходима легкая и быстрая смена чековой ленты. Фото mst-company.ru

Вес: важен или нет?

Если работать с кассой будет только водитель, то вес устройства неважен: водитель наверняка поставит кассу рядом или закрепит, чтобы она не мешала. А вот если выдавать билеты будет кондуктор, то важно выбрать максимально легкую и удобно ложащуюся в руки технику. У разных производителей автономные кассы отличаются по весу и размеру, могут быть, к примеру, до 1 кг. Если точно знаете, что работать с устройством будет кондуктор, то ищите более легкую версию автономной кассы, весом до 400—500 грамм.

Смена чековой ленты

Чтобы не задерживать поток пассажиров, необходима легкая и быстрая смена чековой ленты. На некоторых автономных кассах есть втулка для чековой ленты. Водителю или кондуктору приходится тратить дополнительное время, чтобы правильно надеть ленту на втулку и продолжить работу. Удобнее, когда замена быстрая и простая — бросил чековую ленту в отсек, закрыл и чек уже печатается.

Бесконтактные платежи уверенно завоевывают новые сферы, и транспорт тоже попал в их число. Фото bigpos.ru

Современные методы оплаты

Бесконтактные платежи уверенно завоевывают новые сферы, и транспорт тоже попал в их число. Чтобы использовать оплату банковской картой, необходимо приобрести эквайринговый терминал. У некоторых касс терминал может быть встроенным, но такие решения могут стоить несколько дороже. При этом отдельный терминал может быть удобнее, так как автономная касса и терминал по отдельности более компактны и их можно установить в разных местах.

Иван Коллегов