Врачи-травматологи предупредили о вреде гаджетов и кроссовок в Новый год

Медики рассказали, как уберечь себя и своих близких от травм в новогодние праздники

С приходом морозов и образованием гололедицы в Казани практически в три раза выросло количество уличных травм. В большинстве случаев это переломы костей предплечья, голеностопного сустава, вывихи и растяжения. Причина, по словам медиков, банальная — невнимательность, спешка и неумение... падать. Как это делать правильно, не испортить себе новогодние каникулы и каким модным тенденциям следовать не стоит — в материале «Реального времени».



Падай правильно

Мужчины получают травмы чаще женщин, сообщил в начале брифинга заведующий отделением травматологии РКБ Саяр Сиразетдинов, приведя в пример данные статистики. Кроме того, 20% травмированных — это дети, 10% — люди пожилого возраста. В это время года, акцентировал внимание врач, на улице нужно проявить максимальную осторожность, не торопиться и чаще смотреть под ноги.

— У нас люди не умеют правильно падать. Чаще всего при падении, пытаясь сохранить равновесие, человек вытягивает руку и всем весом падает на верхнюю конечность, в итоге происходит перелом лучевой кости. То же самое можно сказать про ноги. Вытягивают ногу, в результате чего — перелом голеностопного сустава, — сообщил он.

Травматолог советует при падении сгруппироваться и постараться упасть на бок. В это время года лучше всего отказаться от каблуков, платформ и кроссовок в пользу обуви с ребристой подошвой и широким носом.

Алексей Глушков продолжил тему, добавив, что гаджеты, наушники и спортивные кроссовки часто становятся главной причиной травм среди детей и подростков

Телефоны, наушники — это зло

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением ДРКБ Алексей Глушков продолжил тему, добавив, что гаджеты, наушники и спортивные кроссовки часто становятся главной причиной травм среди детей и подростков.

— Телефоны, наушники и новомодные кроссовки — это зло. Дети на улице полностью поглощены телефонами, они не смотрят по сторонам, в ушах наушники. Это очень серьезная проблема. Получается принцип трех обезьян: ничего не вижу, ничего не слышу и не говорю. Эти дети становятся неуправляемыми. Они могут получить любую травму, попасть под машину, — посетовал детский травматолог.

Глушков обратился к родителям с просьбой еще раз поговорить со своими детьми о профилактике дорожно-транспортного травматизма, не оставлять их без присмотра как на детской площадке во дворе, так и в развлекательных центрах и на снежных горках.

Офтальмолог посоветовала жителям республики во время лыжных прогулок надевать очки с ультрафиолетовой защитой, играя в снежки — беречь глаза и держаться подальше от открываемых бутылок с шампанским

Запуская петарду, не лишись глаза

С настороженностью предстоящие новогодние праздники ждут не только травматологи, но и офтальмологи. Пробка от шампанского, запуск фейерверков, петард, использование хлопушек, а также безобидная на первый взгляд игра в снежки могут привести к серьезным травмам глаз.

— В это время года мы фиксируем увеличение количества больных. Взрывчатые вещества от петард и хлопушек попадают в глазное яблоко. Немало случаев, когда они проникают глубоко, что приводит к необратимым последствиям, вызывают ожоги. Приведу случай из моей практики, когда я работала в новогодние праздники. К нам поступил пациент, который, несмотря на то, что соблюдал инструкцию, получил сильную травму глаза, мы всю ночь в условиях операционной удаляли инородные частицы. Зрение, к сожалению, полностью восстановить не удалось, — рассказала врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Элина Минхузина.

Офтальмолог также посоветовала жителям республики во время лыжных прогулок надевать очки с ультрафиолетовой защитой, играя в снежки — беречь глаза и держаться подальше от открываемых бутылок с шампанским. В случае травм не заниматься самолечением, а сразу же обращаться в больницу. Тех же, кого не миновала травма глаза в новогодние праздники, в Казани будут ждать в офтальмологической клинике на Бутлерова, 11.

