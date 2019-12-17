«В некоторых регионах стали давать деньги на проекты, связанные с секс-работниками. В Казани не дают»

Секретарь общественного движения «Форум секс-работников» — о насилии над представителями секс-индустрии

Сегодня отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости — или, как его еще называют, День красного зонта. В Казани представители этой индустрии заявили о своих проблемах еще в 2016 году — представив спектакль «Просто мы» по мотивам реальных историй насилия. Сейчас они в лице движения «Форум секс-работников» анонсировали кампанию против насилия под лозунгом «Обидишь — ответишь». «Реальное время» поговорило с секретарем движения Эндже Шагиевой о том, как и кому рассказывать про насилие над секс-работниками и как государство должно поступить с секс-индустрией.



«Не каждый готов раскрывать лицо»

— Расскажите о вашей кампании «Обидишь — ответишь». Что она собой представляет?

— Во-первых, мы сделали печатную продукцию, которую планируем раздавать в городах, где есть проекты по помощи секс-работникам. Это календарики, стикеры, ручки… Но это продукция не для девочек, она для клиентов. Девочки, которые были на встрече нашего форума, — допустим, кто-то из них работает в салонах. Одна из них рассказывает: в салоне лежит книга отзывов. Клиент может написать там про свои ощущения, понравилось — не понравилось. Она положит туда эту ручку, и каждый клиент, который будет писать отзыв, прочитает «Обидишь — ответишь». Там же разложат календарики, кто захочет — сможет взять с собой.

В 2016 году инфокампания была несколько другой. У нас в Казани это был театр, в Екатеринбурге это была передача с прокурором, другие какие-то мероприятия. В этот раз решили сделать вот так. Выиграли определенную заявку — календарики тоже денег стоят.

— Если не секрет, кто спонсирует?

— Моя коллега ездила в Прагу на международную встречу, ей на этой встрече предложили. А вообще «Форум секс-работников» вот уже год финансируется из Глобального фонда по борьбе с ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и малярией. Небольшие, на самом деле, деньги, но в то же время помогают развивать наши площадки.

Фото kazanreporter.ru

В 2016 году инфокампания была несколько другой. У нас в Казани это был театр

— А что за встреча, о которой вы упомянули?

— Это первая встреча в рамках «Форума секс-работников», она прошла здесь в Казани. Но здесь были не только люди из Татарстана, но и со всей России и даже из Франции приезжали.

— Даже странно, что это событие прошло незамеченным.

— Афишировать такие события не хотелось бы. Не каждый там готов раскрывать свое лицо. На встрече было 16 человек, представители разных городов. Все были очень довольны.

«Многие девочки боятся обращаться в полицию и в медучреждения»



— К чему-то пришли?

— Да, у нас появилась стратегия на 2020 год.

— И в чем она заключается?

— По сути, посыл тот же самый. Говорим, что насилие в отношении секс-работников продолжается и способствует росту ВИЧ-инфекции. Ведь многие девочки боятся обращаться в полицию и в медучреждения, боятся этой «стигмы». Все мероприятия будут проходить в этом ключе.

— Как уже говорили, в 2016-м секс-работники старались информировать широкую общественность о своих проблемах, даже тех, кто не сталкивается с этой индустрией. Тогда это дало какой-то эффект?

— Временный. Да, кампания затронула много людей. Но основная цель была изменить мнение общества об этой категории девушек. Но девочки говорят: «Не сказать, чтобы поменялось что-то. Клиенты какими были, такими и остались». По большому счету, мы не достучались до этой категории. С другой стороны — есть тенденция, что в некоторых регионах стали давать деньги на проекты, связанные с секс-работниками. Не любят у нас на эту категорию давать денег. В Казани, впрочем, денег на секс-работников не дают.

Фото Максима Платонова

Говорим, что насилие в отношении секс-работников продолжается и способствует росту ВИЧ-инфекции. Ведь многие девочки боятся обращаться в полицию и в медучреждения, боятся этой «стигмы»

— В июле этого года «Форум секс-работников» очень громко заявил о себе, когда обратился к правительству России с предложением отменить статью 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Многие СМИ написали об этом. Что было дальше?

— Мы получили одни отписки. Нас начали футболить от одного ведомства к другому. Но, да, мы смогли заявить о себе, многие написали. Сейчас я не могу сказать, что это эффект принесло. Но есть же рекомендация ООН (а точнее, Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, — прим. ред.) об отмене этой статьи.

— Эту рекомендацию ООН еще в 2015 году дала.

— Да, но тем не менее Россия не выполняет этих обязательств. Поэтому мы предпринимаем действия внутри страны. Ведь именно насилие над секс-работницами ведет к распространению ВИЧ-инфекции. И для этого мы предлагаем отменить статью 6.11 — чтобы люди могли открыто говорить о своей работе в секс-индустрии, ходить на приемы к врачу.

«Можно ли наказать женщину за то, что у нее есть любовник? А почему тогда нужно наказывать секс-работницу?»



— Вы предлагаете не легализацию проституции, а декриминализацию, то есть просто отменить наказание для секс-работников. И какой тогда статус у нее будет?

— Смотрите: можно ли по закону наказать женщину за то, что у нее есть любовник? Нет. А почему тогда нужно наказывать секс-работницу за то, что она занимается сексом?

— Ну будет незаконное предпринимательство…

— Если вывести в сферу предпринимательства — будут уже новые проблемы, коррупция и прочие вещи. Это не решит саму проблему.

Фото svoboda.org

В любом окрасе насилие в отношении женщины — одинаковое во всех параметрах

— На секс-индустрию недавно вновь обратили внимание из-за скандальной передачи Андрея Малахова, где он разоблачал эскортниц. Что в индустрии думают об этом сюжете?

— Я в принципе не очень отношусь к этой передаче и к Малахову в целом. Когда человек переворачивает и нагло врет — мне такие люди не по душе. Когда ради хайпа человек делает определенные вещи и не думает о последствиях для героинь.

— С насилием секс-работницы сталкиваются не только на работе. Сейчас обсуждается законопроект о домашнем насилии — что думают о нем?

— Между домашним насилием и насилием над секс-работницами можно ставить знак «равно». Домашнее насилие очень похоже на то, что происходит с девчонками. Там тоже есть такие моменты, что женщины боятся идти и говорить о своей судьбе. Там тоже такая же стигма — в принципе, все то же самое. В любом окрасе насилие в отношении женщины — одинаковое во всех параметрах. Не знаю, к чему придем по поводу этого законопроекта. Хотелось бы верить, что женщинам это поможет.