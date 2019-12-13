КАМАЗу — 50 лет: автоград принимает поздравления Владимира Путина

Сегодня КАМАЗ празднует 50-летие с начала строительства. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея принял участие президент России Владимир Путин. На празднование приглашены ветераны и первопроходцы, строители Камского автозавода, работники компании — более 4000 человек. Сцена и трибуны установлены прямо в производственном цехе, между главными сборочными конвейерами.

