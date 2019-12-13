Новости промышленности

19:41 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗу — 50 лет: автоград принимает поздравления Владимира Путина

18:00, 13.12.2019

Президент России выступает у главного сборочного конвейера автозавода

КАМАЗу — 50 лет: автоград принимает поздравления Владимира Путина Фото: kremlin.ru

Сегодня КАМАЗ празднует 50-летие с начала строительства. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея принял участие президент России Владимир Путин. На празднование приглашены ветераны и первопроходцы, строители Камского автозавода, работники компании — более 4000 человек. Сцена и трибуны установлены прямо в производственном цехе, между главными сборочными конвейерами.

Интернет-газета «Реальное время»
ПромышленностьМашиностроение
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости промышленности

19:41 МСК Все новости
Новости раздела