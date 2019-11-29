«Передохнём — не передохнем». В России празднуют день буквы Ё

Почему активисты петициями добиваются общеобязательного употребления Ё, а памятник этой букве в Ульяновске стал главным объектом туристического интереса

29 ноября в России отмечается День буквы Ё. Это неотъемлемая часть некоторых нецензурных выражений и единственная литера русского алфавита с диэрезисом (так называются эти две точки сверху) который, впрочем, часто игнорируется на письме. При этом из всех букв только Ё удостоилась персонального дня в календаре, и даже памятника. А месяц назад активисты опубликовали петицию с требованием общеобязательного использования буквы Ё и недопустимости ее замены на Е. «Реальное время» связалось с автором петиции и выяснило, почему эту букву нужно спасать.

Самая «притесняемая» буква

По законодательству, повсеместно обозначать звук [йо] на письме соответствующей буквой — не обязательно. Необходимость ставить точки над Е предусмотрена только в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных. Известно немало случаев, когда замена Ё на Е в именах и фамилиях приводила к юридическим казусам. Например, в 2009 году Владимир Ежиков из Калининграда из-за отсутствия двух точек в паспорте не мог получить наследство умершей материи — Софии Ёжиковой.

Большинство средств массовой информации («Реальное время» — в их числе) не используют букву Ё. Иногда это доводит до смешной двусмысленности в текстах и заголовках: «Москва передохнет от жары», — напугало как-то своих читателей одно из столичных изданий.

Петиция в защиту Ё

Однако именно журналисты 5 ноября этого года опубликовали в интернете петицию с требованием законодательно закрепить общеобязательность использования буквы Ё и недопустимость ее замены на Е. Автор петиции — основатель проекта «Планёрка» Александр Литвинов.

— Поскольку «Планёрка» — это журналистский и гуманитарный проект, мы всегда выступали за чистоту языка. Тем более в нашем собственном названии есть буква Ё, и нам не нравится, когда его пишут неправильно, — рассказал Александр Литвинов «Реальному времени». — Какой-то глобальной цели у петиции нет. Понятно, что просто так петицией своего не добиться. Но мы захотели освежить проблему буквы Ё в обществе, вызвать обсуждение. Это нам удалось. Благодаря петиции пошли упоминания в СМИ, в том числе федеральных. В соцсетях люди стали спорить.

На сегодняшний день петицию в поддержку буквы Ё подписали больше тысячи человек.

Ульяновское Ё-почитание

В Ульяновске пошли еще дальше. В 2005 году там установили памятник букве Ё. Теперь это один из главных объектов паломничества приезжающих в Ульяновск туристов. Более того, по распоряжению губернатора местные чиновники с 2007 года обязаны использовать Ё во всех своих нормативных актах.

Столь высокую честь одной букве в Ульяновске оказывают не просто так. Считается, что Ё в русский алфавит ввел местный уроженец, писатель и историк Николай Карамзин. Во всяком случае, так написано в Большой советской энциклопедии. Правда, ульяновский краевед Сергей Петров, скрупулезно изучив вопрос, пришел к выводу, что все сложнее.

— Почему день буквы Ё празднуется 29 ноября? Потому что в этот день в 1783 году состоялось заседание Академии наук, на котором постановили ввести отдельную букву для фиксации фонемы [йо] на письме. Однако тогда было утверждено другое написание — диграф, который в итоге «не прижился», — рассказал «Реальному времени» Сергей Петров. — Первой печатной книгой с использованием привычной нам буквы Ё стало произведение поэта Ивана Дмитриева, который тоже был уроженцем Симбирска (Симбирск — старое название Ульяновска. — прим. авт.), а не «Аноиды» Карамзина, как написано в БСЭ. Но Карамзин был редактором книги Дмитриева. Поэтому появление памятника именно в Ульяновске — в любом случае справедливо. Что же касается необходимости использования буквы Ё, то я всегда привожу такой красноречивый пример: посажённые родители — это не то же самое, что посАженные.

Автор эскиза памятника букве Ё — ульяновский художник Александр Зинин. По его словам, монумент стал самой известной из его работ. Памятник представляет из себя гранитную призму, на которой высечена строчная буква Ё.

— Я сделал максимально простой эскиз, потому что не хотелось никакой вычурности. Когда речь идет о простом символе, то чем проще он изображен, тем он всеохватнее и мощнее: вспомните квадрат Малевича, — говорит Зинин. — Поэтому я выбрал такое простое решение, и мой эскиз победил, хотя был очень представительный конкурс и много занимательных вариантов.

Ульяновск и букву Ё связывает еще одно совпадение. В советской литературе отчество другого уроженца Симбирска — В.И. Ленина — в творительном падеже было принято писать через Ё: «Ильичём», хотя по нормам русского языка правильно будет «Ильичом». Но через Ё отчество мужа писала Надежда Крупская, и эту ошибку в порядке исключения закрепили в правилах.