«Передохнём — не передохнем». В России празднуют день буквы Ё
Почему активисты петициями добиваются общеобязательного употребления Ё, а памятник этой букве в Ульяновске стал главным объектом туристического интереса
29 ноября в России отмечается День буквы Ё. Это неотъемлемая часть некоторых нецензурных выражений и единственная литера русского алфавита с диэрезисом (так называются эти две точки сверху) который, впрочем, часто игнорируется на письме. При этом из всех букв только Ё удостоилась персонального дня в календаре, и даже памятника. А месяц назад активисты опубликовали петицию с требованием общеобязательного использования буквы Ё и недопустимости ее замены на Е. «Реальное время» связалось с автором петиции и выяснило, почему эту букву нужно спасать.
Самая «притесняемая» буква
По законодательству, повсеместно обозначать звук [йо] на письме соответствующей буквой — не обязательно. Необходимость ставить точки над Е предусмотрена только в случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах собственных. Известно немало случаев, когда замена Ё на Е в именах и фамилиях приводила к юридическим казусам. Например, в 2009 году Владимир Ежиков из Калининграда из-за отсутствия двух точек в паспорте не мог получить наследство умершей материи — Софии Ёжиковой.
Большинство средств массовой информации («Реальное время» — в их числе) не используют букву Ё. Иногда это доводит до смешной двусмысленности в текстах и заголовках: «Москва передохнет от жары», — напугало как-то своих читателей одно из столичных изданий.
Петиция в защиту Ё
Однако именно журналисты 5 ноября этого года опубликовали в интернете петицию с требованием законодательно закрепить общеобязательность использования буквы Ё и недопустимость ее замены на Е. Автор петиции — основатель проекта «Планёрка» Александр Литвинов.
На сегодняшний день петицию в поддержку буквы Ё подписали больше тысячи человек.
Ульяновское Ё-почитание
В Ульяновске пошли еще дальше. В 2005 году там установили памятник букве Ё. Теперь это один из главных объектов паломничества приезжающих в Ульяновск туристов. Более того, по распоряжению губернатора местные чиновники с 2007 года обязаны использовать Ё во всех своих нормативных актах.
Столь высокую честь одной букве в Ульяновске оказывают не просто так. Считается, что Ё в русский алфавит ввел местный уроженец, писатель и историк Николай Карамзин. Во всяком случае, так написано в Большой советской энциклопедии. Правда, ульяновский краевед Сергей Петров, скрупулезно изучив вопрос, пришел к выводу, что все сложнее.
Автор эскиза памятника букве Ё — ульяновский художник Александр Зинин. По его словам, монумент стал самой известной из его работ. Памятник представляет из себя гранитную призму, на которой высечена строчная буква Ё.
Ульяновск и букву Ё связывает еще одно совпадение. В советской литературе отчество другого уроженца Симбирска — В.И. Ленина — в творительном падеже было принято писать через Ё: «Ильичём», хотя по нормам русского языка правильно будет «Ильичом». Но через Ё отчество мужа писала Надежда Крупская, и эту ошибку в порядке исключения закрепили в правилах.
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