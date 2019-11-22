Тендеры Башкирии: брендбук для общественного транспорта, самолет на елку и ДМС для аэропорта

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Кредит для строителей из Межгорья

ФГУП «Управление строительства №30», зарегистрированное в Межгорье, собирается открыть кредитную линию на сумму в 200 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 19 ноября — им стал крупнейший банк страны, Сбербанк, а точнее, его Башкирское отделение №8598.

Как следует из протокола о заключении договора, кредитная линия открыта для пополнения собственных оборотных средств предприятия. Никаких подробностей в документации не приводится. Согласно данным сайта предприятия, оно состоит из Аппарата управления и пяти структурных подразделений, среди которых — управление, специализирующееся на подземных горных работах, проектное бюро, осуществляющее проектирование объектов подземного строительства, управление транспорта и механизации, которое строит автодороги, и других.



2. Отдых для сотрудников «Башкирэнерго»

Предприятие «Башкирэнерго» планирует купить путевки для отдыха работников и членов их семей на общую сумму в 26,9 млн рублей. Информация об этом появилась 19 ноября, заявки будут принимать до 28 числа, а итоги закупки подведут 14 января 2020 года.

Больше всего денег — 26,9 млн — будет выделено на путевки для сотрудников «Башкирэнерго» и членов их семей. Еще 3,8 млн рублей выделят для работников АО «БЭСК», 3,07 млн — для ООО «БСК», а 1,1 млн — для «БЭСК Инжиниринг». Путевки должны выделять в течение всего 2020 года. Подрядчик должен предоставлять места со скидкой в 12 санаториях и детских лагерях Башкортостана (среди них — «Зеленая роща», «Красноусольск», «Янган-Тау», «Юматово»), а также в санаториях и базах отдыха по России (санаторий Кавказских минеральных вод, база отдыха «Абзаково», базы отдыха на побережье Черного моря). Больше всего — 226 путевок — должно быть предоставлено на базы отдыха на Черном море, а еще 210 путевок — в Турцию и Кипр.



Предприятие «Башкирэнерго» планирует купить путевки для отдыха работников и членов их семей на общую сумму в 26,9 млн рублей. Фото mkset.ru

3. Спроектировать километр улицы Рыленко

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы планирует заплатить 15,6 млн за разработку проектной документации для строительства улицы генерала Рыленко в Кировском районе города. Заявки принимаются с 15 ноября по 9 декабря, рассматривать их будут до 17 декабря.

В основном финансирование обеспечат из бюджета региона — оттуда выделят сумму в 15,1 млн рублей. Еще 467 тысяч рублей потратят из бюджета Уфы. Проектная документация должна быть готова до 30 ноября 2020 года. Строительство предполагается в 2021—2022 годах. Длина дороги составит 1 километр, ориентировочная площадь участка — 50 тысяч кв. м. Неделю назад, напомним, стало известно о планах по строительству развязки на пересечении улиц Рыленко и Пугачева.



4. Спроектировать реабилитационный корпус геронтологического центра

Проектно-изыскательные работы закажет и Управление капитального строительства Башкортостана. Ведомство выделит сумму в 6,3 млн рублей на проектирование для строительства реабилитационного корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек». О конкурсе стало известно 18 ноября, заявки будут принимать до 9 декабря, а рассматривать их будут 13 декабря. Финансирование обеспечат из бюджета Башкортостана.

Проектные работы должны быть завершены в течение 180 дней с даты заключения контракта. Участок для планируемого здания расположен в Уфе, на улице Рихарда Зорге, 71/2 (адрес Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов). Подрядчик должен будет рассмотреть возможность выполнить здание круглым или полукруглым — для образца взять социально-оздоровительный центр «Марсово поле» в Оренбурге. При проектировании реабилитационного корпуса нужно учесть возможность соединения теплым переходом со спальным корпусом на 110 койко-мест. На первом этаже должны расположиться не менее 7 жилых помещений, помещение с бассейном, душевая, бытовая комната, медицинский кабинет. Второй этаж будет отделением реабилитации, третий этаж — отделением сопровождаемого проживания, на четвертом этаже расположится администрация.



Работники аэропорта смогут обращаться в 12 медицинских центров. Фото: Максим Штурм / twitter.com/Airport_Ufa

5. ДМС для работников уфимского аэропорта

Международный аэропорт «Уфа» планирует выделить 10,8 млн рублей на добровольное медицинское страхование для работников. Такая информация была обнародована на портале госзакупок 18 ноября. Заявки принимаются до 28 числа, а итоги подведут 29 ноября.

Максимум, для которого будет обеспечено ДМС, — 1350 человек, с возможностью одностороннего уменьшения застрахованных сотрудников со стороны заказчика. Работники аэропорта смогут обращаться в 12 медицинских центров (шесть из них — в одной сети) без предварительного уведомления страховщика и еще в 13 — с использованием гарантийных писем. Сумма страховой премии на каждого человека составит не более 8 тысяч рублей, страховая сумма на каждого — 2 млн рублей. Программа рассчитана на 1 календарный год.



6. Кофе-корнеры для «Башнефть-розницы»

Дочернее предприятие главной нефтяной компании региона — «Башнефть-розница» — планирует потратить 5,08 млн рублей на кофе-корнеры. Такая информация появилась на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг» 14 ноября. Заявки будут принимать до 29 ноября, итоги подведут не позднее 22 января 2020 года.

Тумбы — кофе-корнеры — должны быть размерами 120 на 75 на 125 сантиметров. В кофе-корнерах должны быть 4 диспенсера для стаканов, навесные урны для мусора. Изготовлены они будут из ЛДСП, нержавеющей стали, столешницы с ламинацией, в тумбах будет скрытая подсветка цокольной части. Поставка должна быть осуществлена в течение 45 календарных дней. Всего понадобится 30 кофе-корнеров.



«Башавтотранс» планирует закупить антивандальных сидений для «Нефазов» на сумму в 5 млн рублей. Фото kamaz.livejournal.com

7. Антивандальные сиденья для городских автобусов

«Башавтотранс» планирует закупить антивандальных сидений для НЕФАЗов на сумму в 5 млн рублей. Заявки принимаются с 19 по 27 ноября, рассматривать первые части заявок будут 29 ноября.

Всего главному перевозчику региона понадобится 2780 сидений. Каркас должен быть сделан из полиэтилена низкого давления, спинка и подушка — с мягкими тканевыми вставками темных оттенков, поручень — литой с корпусом сиденья. Предназначаются они для городских автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. Каждое сиденье будет стоить около 1,8 тысячи рублей.



8. Дизайн для общественного транспорта

Государственный комитет Башкортостана по транспорту потратит 3,5 млн рублей на разработку логотипа и фирменного стиля общественного транспорта и транспортной инфраструктуры региона. О закупке стало известно 14 ноября, заявки будут принимать до 22 ноября, а аукцион состоится 27 числа. Оплатят работы за счет бюджета Башкортостана.

От подрядчика потребуется создать брендбук (предоставить 10 вариантов концепции логотипа и фирменного стиля, разработать дизайн сувенирной и подарочной продукции, создать руководство по использованию фирменного стиля), дизайн оформления общественного транспорта (автобусов и микроавтобусов, трамвая, троллейбуса, фуникулера, речного транспорта, а также такси, разработать навигационные и информационные указатели), дизайн оформления остановок и автовокзалов, а также схем движения транспорта. Услуги должны быть оказаны очень быстро — в течение 15 дней с момента подписания контракта. Отметим, что год назад завершилось голосование, в результате которого жители выбрали дизайн автобусов «Башавтотранса», его должны ввести до конца 2019 года, в дизайне присутствуют все цвета башкирского флага.



Остановки будут с крышей дугообразной формы из сотового поликарбоната, с деревянными скамейками и урной. Фото muet-ufa.ru

9. 74 остановочных павильона — Уфе

Еще один аукцион на транспортную тематику объявило МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы». Предприятие заплатит 2,97 млн рублей за остановочные павильоны. Объявили об этом 15 ноября, заявки принимаются до 25 числа, а аукцион состоится 28-го. Закупку оплатят из собственных средств МУПа.

Всего будет закуплено 74 остановочных павильона, стоимость каждого составит около 40,2 тысячи рублей. Остановки будут с крышей дугообразной формы из сотового поликарбоната, с деревянными скамейками и урной. Высота остановки составит около 2,5 метра, ширина — около 1,7 метра, длина — 3,4—3,5 метра.



10. Перелет для участников Кремлевской елки

Министерство образования Башкортостана выделит 2,7 млн рублей на перевозку авиатранспортом делегации детей и сопровождающих для участия в общероссийской новогодней елке в Москве. Тендер был объявлен 15 ноября, заявки принимаются до 25 ноября, а аукцион состоится 27 ноября. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

Всего понадобится осуществить один рейс по маршруту Уфа — Москва — Уфа. Потребуется обеспечить перелет 142 человек, причем самолет будет полностью занят участниками елки. Им должно быть предоставлено горячее питание. Полет в Москву состоится 24 декабря, обратный рейс — 26 декабря.

