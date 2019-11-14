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«Семейные фотохроники великих войн России»: в ОП РТ наградили самых активных летописцев

19:00, 14.11.2019
«Семейные фотохроники великих войн России»: в ОП РТ наградили самых активных летописцев Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Общественной палате Республики Татарстан подвели итоги Всероссийской добровольческой акции «Семейные фотохроники великих войн России» и наградили победителей конкурса. Главные участники акции и конкурса — дети, их преподаватели и родители, ветераны. По итогам всех конкурсов на сайте проекта размещено более 24 тысяч фотографий. Более 8,7 тысячи фотодокументов разместили жители Республики Татарстан. Наибольшее количество фотодокументов было собрано в Казани, Альметьевском, Аксубаевском, Сабинском Новошешминском и Верхнеуслонском районах республики.

Видео Камиля Исмаилова
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