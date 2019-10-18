Как исследования нобелевских лауреатов помогут России преодолеть нищету

Фото: Олег Тихонов

Накануне в мире отметили Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Для многих стран, как и для России, где почти 20 млн бедных, этот вопрос один из самых насущных. Неслучайно Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили именно за борьбу с бедностью. Глава российского минфина Антон Силуанов обещал изучить исследования лауреатов. Однако насколько применимы в нашей стране идеи Банерджи, Дюфло и Кремера, есть ли в них новизна и почему, несмотря на заявленные с высоких трибун успехи в улучшении благосостояния населения, десятой части россиян все еще не хватает денег даже на продукты — в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает татарстанский блогер-аналитик, автор телеграмм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.



«В фармацевтике уже давно так работают»



Саму Нобелевскую премию по экономике в этом году вручили за избитые научные достижения. В борьбе с бедностью все уже давным-давно придумали. Еще в 2002 году Нобелевскую премию получил американский экономист Вернон Смит, основоположник всей этой экспериментальной экономики. Он придумал эксперименты, которые проходят в режиме реального времени, по изучению эффективности, допустим, какого-то метода государственного вмешательства или госпрограммы. Например, хотят детям начать раздавать бесплатно учебники. Какое это окажет влияние? Тут же проводятся замеры, есть контрольные группы, и есть экспериментальные. Все эти группы подбираются специальным образом. На основе этих полевых экспериментов можно сделать выводы, помогает ли бедному населению раздача учебников или нет.

Вот эти люди, которые премию получили — трое: американский экономист индийского происхождения Абхиджит Банерджи и его супруга француженка Эстер Дюфло, а также американский экономист Майкл Кремер — они продолжили исследования в той же области, что и Смит в 2002 году.

Вот эти люди, которые премию получили — трое: американский экономист индийского происхождения Абхиджит Банерджи и его супруга француженка Эстер Дюфло, а также американский экономист Майкл Кремер. Фото nobelprize.org

Причем большинство этих методов перекочевало из фармацевтической промышленности. Есть заурядная вещь, которая лет 30—40 в фармацевтике работает. Так называемый слепой метод (изучение реакции людей на какое-либо воздействие, при условии, что испытуемые не посвящаются в важные детали исследования; применяется для исключения субъективных факторов, которые могут повлиять на результат эксперимента; эффект плацебо).

Когда случайным образом подбирают, рандомизируют группы, и исследователи сами не знают — кому что конкретно дали: «плацебо» или новое лекарство. В конце сводят все результаты и смотрят. В фармацевтике уже давно так работают. Поэтому многие ученые удивились, за что же тут давать Нобелевскую премию, когда сам подход давным-давно проработан?

«Почему нужно наделять льготами бедных, а не взять и закрыть эти программы, потому что они неэффективны?»

У нас в России это — одна из острейших проблем: когда разрабатывают какие-либо госпрограммы или совершенно новые инициативы, не учитывают научные исследования. Нет нормальной практики полевого экспериментаторства. Чтобы научно подтвердить — будет работать эта программа или нет.

Представим программу «Наш двор». Как она отразится на благосостоянии татарстанцев? Что улучшит? Или программа полилингвальных комплексов — как она заработает? Будет ли действенной в Казани? Ясно, что мы все понимаем — это должно быть полезно. Но насколько действенно?

У нас в России постоянно что-то делают, чтобы преодолеть бедность, улучшить качество жизни населения. Ладно, я привожу удачные примеры, по поводу которых особого скепсиса не возникает. Но есть еще различного рода всякие дотации, субсидии и другие меры поддержки для малообеспеченных и нуждающихся категорий граждан. Как они работают? Почему нужно наделять их льготами, а не взять и закрыть эти программы, потому что они неэффективны, хотя бы по данным тех же полевых экспериментов? Поэтому тут огромное поле деятельности для исследований, консалтинга.

Есть еще различного рода всякие дотации, субсидии и другие меры поддержки для малообеспеченных и нуждающихся категорий граждан. Как они работают? Фото Ильи Репина

«Есть практическая польза от полевых экспериментов»

Полевой эксперимент хорошо работает как в области борьбы с бедностью, так и в оценке эффективности любых субсидий — это универсальный инструмент, как отмычка. Так можно работать с разными типами госпрограмм, зацикливаться только на ликвидации нищеты не стоит.

В России и Татарстане давно пора внедрять такие умные методы исследования, которые нобелевские лауреаты предложили — опытным путем изучать, какие методы действуют, а какие нет. С научным подходом везде, а не только в борьбе с бедностью, экономится сумасшедшая сумма денег. К примеру, внедрили программу субсидирования в приоритетных направлениях бизнеса, а она вообще не работает, хотя нам кажется, что есть какие-то подвижки. Вот это в ходе полевых экспериментов и можно выяснить.

В России полагаются на социологические исследования, но и их делают, мягко говоря, не всегда правильно и корректно с научной точки зрения. Поэтому, конечно, есть своя практическая польза от этих методов полевых экспериментов.