Путин разрешил банкам открывать вклады дистанционно через биометрию
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам открывать вклады без личного присутствия клиентов при условии их дистанционной идентификации с помощью биометрических данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь клиенты смогут открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного визита в банк, пройдя идентификацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единую биометрическую систему (ЕБС) с использованием официального сайта банка или мобильного приложения.
Закон также уточняет ссылки на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также актуализирует наименование единой биометрической системы.
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