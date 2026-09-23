В аэропорту Казани задерживаются более 40 рейсов
Некоторые рейсы отложены почти на сутки
В аэропорту Казани задерживаются более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
Так, на вылет с опозданием отправятся 21 рейс, в том числе в Ташкент, Анталью,
Нарьян Мар, Стамбул, Тбилиси, Самарканд, а также в города России. Некоторые полеты отложены почти на сутки. Например, в Сочи самолет вылетит с задержкой порядка 22 часов.
На прилет опаздывают 23 рейса. С опозданием прибудут в Казань пассажиры из Ташкента, Астаны, Нарьян Мара, Бохтара, Антальи, Шанхая и других городов.
Аэропорт Казани закрыли сегодня утром. В Татарстане действует режим беспилотной опасности.
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