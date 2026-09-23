В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее открыли воздушные гавани Казани и Нижнекамска.
В Татарстане сегодня действовал режим беспилотной опасности — его отменили в 08:32. Об угрозе атаки БПЛА объявляли в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске.
Как сообщили в Минобороны, над территорией республики в течение прошедшей ночи сбили БПЛА. Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».