В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее открыли воздушные гавани Казани и Нижнекамска.



В Татарстане сегодня действовал режим беспилотной опасности — его отменили в 08:32. Об угрозе атаки БПЛА объявляли в Бугульме, Лениногорске и Альметьевске.

Как сообщили в Минобороны, над территорией республики в течение прошедшей ночи сбили БПЛА. Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется.



Галия Гарифуллина